Nevypovedané tajmostvá Naomi Campbell. Čo o nej možno neviete

Thierry Chesnot/Getty Image

Pokiaľ ide o modeling, Naomi patrí jednoznačne k elite. Jej výzor inšpiroval dokonca frontmana skupiny U2 a samotný Bono vyhlásil, že jej telo stvoril vlastnými rukami sám Boh. Dokonca aj dnes vyzerá rovnako dobre ako keď odštartovala svoju kariéru.

Je na nej zaujímavého toho však oveľa viac než len jej výzor. Vedeli ste napríklad, že je najbohatšou modelkou Victoria’s Secret?

Čo ešte vieme o žene, ktorá pravdepodobne zmenila modelingový priemysel k lepšiemu? A čo udržuje supermodelku fit? Čítajte ďalej.

Naomi Campbell prekonala hranice modelingu

Keď Naomi Campbell prvýkrát začal s modelingom koncom 80. rokov, rasizmus, ktorý prechádzal týmto odvetvím, modelku neobišiel.

Ten ju však od jej sna neodradil a Naomi pokračovala vo svojom úsilí zúčastňovaním sa mnohých kástingov a kurzov už v ranom veku: ,,Účasť na kástingoch mi pomohla pochopiť, čo znamená byť čiernou“, povedala. ,,Musela som vynaložiť extra úsilie. Musela som byť dvakrát taká dobrá.“

Napriek prekážkam, ktorým čelila, netrvalo dlho kým prelomila bariéry. Jedným z obzvlášť dôležitých momentov bolo, keď sa objavila na obálke francúzskeho Vogue v roku 1988. „Obálka sa mi veľmi nepáčila, ale keď vyšlo vydanie z augusta 1988, malo to obrovský vplyv, konečne, čierna modelka na titulnej stránke francúzskeho časopisu Vogue“. Supermodelka dodala, že ak by počas fotenia vedela, že bude prvou černoškou na obálke, bola by pod obrovským tlakom.

Naomi absolútne zbožňuje lietanie

„Milujem cestovanie. Vyrástla som sa na cestách,“ hovorí Naomi. „Milujem, že som vo vzduchu. Milujem, že som kdekoľvek a nikde v rovnakom čase.“ No povedzme si pravdu, necestuje nízkonakladovkami ako my ostatní 🙂

Vzhľadom na prácu je rovnako skúsenou cestovateľkou. Precestovala destinácie ako Egypt, Barma, Kambodža, Japonsko, Taliansko, Jordánsko. Najradšej však cestuje pre potešenie, nie pre prácu.

Keď je na cestách, samozrejme berie do úvahy hygienu a hydratáciu veľmi vážne, aby ostala zdravá. „Vyčistite všetko, čoho sa dotknete, čokoľvek, čoho by ste sa mohli dotknúť,“ prezradila vo svojom videu na YouTube.

Verte tomu alebo nie, ale Naomi Campbell začala cvičiť až v 40-tke

Priznajme si to, Naomi Campbell má skutočne mimoriadnu postavu a je všeobecne považovaná za jednu z najkrajších supermodeliek na svete. Ale verte tomu alebo nie, štíhlu postavu mala už od narodenia, keďže posilňovať začala až vo veku 40 rokov. ,,Necvičím na strojoch, dávam prednosť kruhovému tréningu.“

To nie je však všetko čo supermodelka odskúšala v rámci fitness. V roku 2012 sa totiž vydala do Indie, kde sa chcela viac dozvedieť o pôvode jogy. To že sa tam nachádza vedeli údajne len dvaja ľudia.

Zaujímala ju skôr duchovná stránka jogy, ktorú teraz kombinuje s cvičením.

Naomi je filantropka

Pokiaľ ide o charitu, Naomi Campbell je skutočne aktívna. Jej filantropické úsilie začala brať vážne v roku 2005 keď videla devastáciu spôsobenú hurikánom Katrina a položila si otázku ,,ako by mohla pomôcť“. Tragédia viedla k vytvoreniu jej organizácie Fashion for Relief, ktorá organizuje módne prehliadky, aby získala peniaze pre ľudí v kríze. „Poskytli sme pomoc pri katastrofách, ako je zemetrasenie na Haiti, hurikán Katrina, Japonské zemetrasenie a následná cunami,“ uviedla na webovej stránke Fashion for Relief.

Fashion for Relief sa angažuje aj v prípadoch kedy ide o zvieratá.

,,Vlastním pozemok v Keni a je tragické a nechutné vedieť, že ľudia zabíjajú slony pre slonovinu, ničia prírodu a krásu tohto kontinentu,“ odhalila Campbell v rozhovore pre Elle.

V 90. rokoch vydala album

Aj keď je Naomi známa predovšetkým vďaka modelingu, vyskúšala si aj spievanie. V skutočnosti vydala album v roku 1995 s názvom Baby Woman, ktorý produkoval dublinský umelec Gavin Friday.

Údajne jej však nešlo o úspech, chcela si to len vyskúšať.

Je v kontakte s ostatnými supermodelkami?

Ak ste boli fanúšikom Naomi Campbell v 90. rokoch a venovali ste pozornosť módnemu svetu, je pravdepodobné, že si pamätáte aj ostatné pôvodné supermodelky, Cindy Crawford, Claudiu Schiffer, Lindu Evangelista, Christy Turlington a neskôr Helenu Christensen a Kate Moss.

No ak vás zaujíma či je s nimi v kontakte. Odpoveď je áno. „Vyrastáte spolu, chodíte na rovnaké podujatia a zverujete sa navzájom.“

Campbell sa obzvlášť zaujíma o Turlington a Evangelistu, ktoréza ňou stáli, keď sa stretla s rasizmom v priemysle. „Vždy budem večne vďačná za podporu Christy a Lindy,“ povedala v rozhovori pre Vogue. „Keď sa všetci stretneme, stále tam je spojenie. Sme radi, že sa každej darí, podporujeme sa!“

Plánuje Naomi deti?

V kariére dosiahla všetko čo si zaumienila, no v súkromnom živote jej stále niečo chýba. „Rada by som mala deti,“ priznala v rozhovore pre Vogue. ,,Milujem deti a vždy budem.“

To sa odráža aj na jej charitatívnej činnosti, kde pomáha najmä deťom. „Keď som okolo detí, sama sa stanem dieťaťom.“ Tak držíme palce.

