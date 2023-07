Aké legendárne vzduchové zbrane sa skrývajú za značkou CROSMAN?

Značka Crosman je americkým dizajnérom, výrobcom a dodávateľom vzduchových zbraní a príslušenstva k nim. Bola založená v roku 1924 a od vtedy veľakrát zmenila vlastnícke štruktúry a do dnes patrí medzi najúspešnejšie komerčné značky vzduchových zbraní.

Už takmer od svojho vzniku navrhovala a vyrábala táto značka vzduchové zbrane, o ktorých sa štátom v socialistickom bloku ani nesnívalo. Značka je totiž zameraná najmä na CO2 a pumpovacie vzduchové zbrane. Už v roku 1930 začal CROSMAN experimentovať so zdrojom energie vo vzduchových zbraniach vo forme oxidu uhličitého obsiahnutého v bombičke. V roku 1952 predstavil CROSMAN nový typ bombičky s obsahom 12 g oxidu uhličitého, ktorá sa používa ako zdroj energie vo väčšine vzduchových zbraní rôznych svetových značiek. Ktoré modely vzduchových zbraní tejto značky s priaznivými cenami sa stali legendami a sú v ponuke už niekoľko desaťročí?

CROSMAN 1377

Je nazývaný aj ako americká klasika v kal. 4.5 mm a bol zavedený na trh v roku 1977, vyrába sa do dnes. Funguje na pneumatickom pumpovacom systéme pomocou predpažbia. Koľkokrát pištoľ napumpujete, taký výkon dosiahnete. Aby však diabolka bola vôbec vystrelená z hlavne, vyžaduje sa trojnásobné napumpovanie. Pre maximálny výkon (do 190 m/s) je potrebné desaťnásobné napumpovanie. Na to, že sa jedná o krátku vzduchovú zbraň, vyznačuje sa vysokým výkonom a presnosťou. K uvedenému modelu sú dostupné aj rôzne doplnky ako prídavná pažba alebo oceľový záver s montážnou lištou pre upevnenie puškohľadu. Model 1322 je variantom v kal. 5.5 mm.

CROSMAN 1077

Je kompaktná vzduchová puška v kal. 4.5 mm poháňaná oxidom uhličitým obsiahnutým v bombičke. Vzduchovka je vybavená venčekovým zásobníkom s kapacitou až 12 diaboliek. Funguje na princípe semi-auto, stačí teda len stláčať spúšť a strieľať až kým sa zásobník nevyprázdni. Ideálna voľba pre začiatočníkov, ktorým sa nechce pušku neustále nabíjať tak, ako je to v prípade tradičných jednoranových zalamovacích pušiek. Model 1077 je na trhu tiež niekoľko desaťročí.

CROSMAN PUMPMASTER 760

Na trhu už je od roku 1964 a stále je v ponuke. Za 60 rokov sa predalo už viac ako 16 miliónov kusov. Je to vzduchová puška, ktorá funguje na pneumatickom pumpovacom systéme pomocou predpažbia, podobne ako model 1377. Model Pumpmaster 760 dokáže strieľať oceľové broky alebo diabolky v kal. 4.5 mm. Diabolky sa vystreľujú jednotlivo a oceľové broky sa nasypú do zásobníka. Pre maximálny výkon (do 230 m/s) je potrebné sedemnásobné napumpovanie.