VYHRAJ TRI KNIHY IDEÁLNE NA DLHÉ LETNÉ VEČERY

Misha Glenny – McMafia – Dokonale organizovaný zločin

Po rozpade Sovietskeho zväzu, páde Berlínskeho múru a deregulácii svetových finančných trhov v roku 1989 začali podnikatelia aj národné vlády snívať divoké sny o nových možnostiach trhu. Nikto však netušil, že z historického úspechu najviac vyťaží organizovaný zločin, ktorý zaznamenal prudký rozmach po celom svete. Celkový objem nezákonného obchodu dnes podľa odhadov dosahuje výšku jednej pätiny svetového HDP.

Skúsený reportér Misha Glenny na svojej odvážnej a fundovanej výprave za príčinami zdanlivo neukojiteľného dopytu po nezákonnom tovare prebrázdil päť kontinentov a osobne sa pozhováral s ľuďmi zo všetkých oblastí podsvetia – s policajtmi, obeťami, politikmi, dokonca aj so zločincami. Na vlastnej koži zažil balkánske vojny, spoznal zákulisie nevďačného a náročného boja proti organizovanému zločinu, podarilo sa mu urobiť rozhovor s brazílskym hackerom, kanadským pašerákom marihuany aj japonským nájomným zabijakom. Značnú časť knihy autor venuje ponovembrovému vývoju vo východnom bloku a neobchádza ani kauzy politického vplyvu ruskej mafie či ľahkých vykurovacích olejov, známe aj u nás. Súčasne predkladá čitateľom ohromujúce fakty napríklad o tom, že za sto rokov sa počet slonov v Afrike znížil z dvadsiatich miliónov na tristopäťdesiattisíc.

Ako je to možné a kto je za to zodpovedný? Všetko sa dozviete v tomto strhujúco vykreslenom obraze súčasného sveta, priam nabitom informáciami, z pera naslovovzatého odborníka.

Prelomová kniha Mishu Glennyho o organizovanom zločine sa stala predlohou osemdielneho krimiseriálu spoločnosti BBC v hlavných úlohách s Jameson Nortonom, Juliet Rylanceovou a Davidom Strathairnom.

Aktuálne vydanie diela vychádza v novom slovenskom preklade.





Samuel Bjork – Chlapec vo svetle reflektorov

Sú Vianoce. Starší muž šoféruje auto cez Škandinávske vrchy. Zrazu si všimne, ako sa v tme pred ním čosi črtá. Len-len že stihne pribrzdiť a zastaviť. V snehových jazykoch tvoriacich sa pred autom stojí malý chlapec. Má modré pery a na hlave nasadené jelenie parohy.

O štrnásť rokov nájdu v neďalekom horskom jazere telo zavraždeného dievčaťa oblečeného v baletnom úbore. Na brehu stojí fotoaparát pripevnený na statív. Vo vrese pri brehu nájdu vytrhnutú stranu z detskej knihy Bratia Levie srdce.

Vyšetrovateľku Miu Krügerovú stále máta smrť jej dvojčaťa a jej kolega Holger Munch si vzal neplatené voľno, aby sa postaral o svoju dcéru. Čudný a spletitý prípad ich však čoraz viac vťahuje do svojich osídel, hoci sú skalopevne presvedčení, že prípad čoskoro vyriešia. Vedia toho však až žalostne málo. O tom, čo ich čaká a neminie.





František Kozmon – Kukučka

Stál som tam ako obor týčiaci sa nad okolím, vypínajúci hruď, nepremožiteľný. Podo mnou ležala moja obeť. Teraz už len bezvládne telo bez života, namočené vo vlastnej krvi. Keď som takto svoju prvú obeť videl, neubránil som sa smiechu. Zdalo sa mi ironické, že mi kedysi naháňala strach. Určite by jej ani na um nezišlo, že by sa v skutočnosti ona mala báť mňa. A už vôbec nie to, že by som práve ja mohol skoncovať s jej životom.

V Bratislave zavraždili ženu bohatého plastického chirurga. Jej muž je nezvestný a v honosnej vile pod Slavínom, kde objavili telo, zostali len dve adoptívne deti. Súrodenci svorne tvrdia, že nič nepočuli ani nevideli. Vyšetrovania sa ujíma kapitán Marek Wolf, ktorý postupne odkrýva rodinné tajomstvá vedúce k odhaleniu vraha. Keď sa však začne domnievať, že je na správnej stope, v prípade náhle začnú pribúdať obete…

Wolf sa popri práci musí vyrovnať aj s ďalšími problémami. Vzťahy na krajskom riaditeľstve sú napäté. Môže za to nový riaditeľ oddelenia, ktorý vo funkcii nahradil Karola Luptáka. Ten bojuje s osobnými démonmi a so zdanlivo neobjasniteľným prípadom, ktorý ho núti pochybovať o vlastných schopnostiach.