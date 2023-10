5 tipov ako vybrať správne cestovné poistenie

Cestovné poistenie je často prehliadaným prvkom pri plánovaní dovolenky alebo obchodnej cesty. Mnohí si myslia, že ide o zbytočný výdavok alebo ho berú ako samozrejmosť, avšak cestovné poistenie je nevyhnutné a môže vám ušetriť veľa stresu a peňazí v prípade neočakávaných udalostí. Môže pokrývať rôzne situácie, ako sú lekárske náklady v dôsledku choroby alebo úrazu, strata batožiny, strata cestovných dokladov, zodpovednosť za škodu spôsobenú tretím stranám, ale aj náklady spojené s oneskorením alebo zrušením letu. V nasledujúcich riadkoch vám prinášame niekoľko tipov, ako správne vybrať cestovné poistenie.

Zvážte svoje potreby

Prvým krokom pri výbere cestovného poistenia je zhodnotenie vašich individuálnych potrieb. Plánujete aktívnu dovolenku plnú športových aktivít alebo len pokojnú dovolenku na pláži? Plánujete cestovať viackrát v priebehu roka alebo len raz? Toto všetko sú faktory, ktoré by mali ovplyvniť výber vášho cestovného poistenia.

Porovnajte si rôzne balíčky

Na Slovensku je ponuka cestovného poistenia veľmi široká. Medzi popredných poskytovateľov cestovného poistenia patrí AXA Assistance, ktorá ponúka až tri druhy cestovného poistenia:

Reference

Toto cestovné poistenie je určené len na krátke výlety do susedných krajín (napr. návšteva rodiny, výlet za nákupmi a pod.) a poskytuje 100 000 € limit na liečebné náklady. V cene poistenia nie sú ďalšie dôležité riziká ako je napríklad poistenie zodpovednosti.

Komfort

Ak sa chystáte na pokojnú a nenáročnú dovolenku po Európe, môžete zvoliť balíček Komfort.

Tento balíček poskytuje limit 200 000 € na liečebné náklady, 40 000 € na spôsobené škody na zdraví v rámci poistenia zodpovednosti a v cene je aj poistenie batožiny a zodpovednosť za škodu na majetku.

Excelent

Ak chcete všetky starosti hodiť za hlavu a užívať si naplno bez ohľadu kam cestujete. Excelent je tá správna voľba pre istotu a pokoj na cestách. Poskytuje najvyššie limity: 20 000 000 € na liečebné náklady vrátane nákladov na repatriáciu či zásahu horskej služby, 250 000 €​ na spôsobené škody na zdraví v rámci poistenia zodpovednosti a dokonca vás chráni v prípade choroby covid-19 ak cestujete kamkoľvek na svete. V cene je aj poistenie batožiny, zodpovednosti za škodu na majetku, poistenie domácich maznáčikov či poistenie cesty lietadlom.

Všetky tieto balíčky môžu byť prispôsobené individuálnym potrebám cestovateľov, čo je jedným z hlavných dôvodov, prečo je AXA Assistance voľbou mnohých cestovateľov.

Zvážte doplnkové poistenie

AXA Assistance ponúka širokú škálu doplnkových poistení, ktoré môžu byť užitočné v závislosti od vašich potrieb. Napríklad pripoistenie požičaného vozidla, predčasného návratu či storna cesty.

Pozorne si prečítajte podmienky

Aby ste sa vyhli nepríjemným prekvapeniam, je dôležité si dôkladne prečítať všetky podmienky poistenia.

Informujte poisťovňu o svojom zdravotnom stave

Ak máte existujúci zdravotný problém, je dôležité uviesť ho pri uzatváraní poistenia. Ak to neurobíte a musíte sa spoliehať na svoje poistenie, môže to viesť k tomu, že vám nebude vyplatená náhrada. Aj keď to môže znamenať vyššiu cenu, určite poisťovňu o vašom zdravotnom stave informujte .

