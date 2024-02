Ako sa vyrába bezkofeínová káva? Cesta od kávovníkových zŕn až po šálku

Káva bez kofeínu, ktorá je často voľbou pre tých, ktorí majú radi chuť kávy, ale sú citliví na kofeín, je výsledkom zložitého procesu, ktorý sa začína výberom kvalitných kávových zŕn a končí šálkou aromatickej kávy. Cesta od kávového zrna k šálke je fascinujúca. Tento náročný proces zahŕňa niekoľko krokov, ktoré zabezpečia, že konečný produkt si zachová charakteristickú chuť kávy, ale nebude mať povzbudzujúci účinok kofeínu.

Zbavenie zŕn kofeínu

Proces výroby bezkofeínovej kávy sa začína zelenými, nepraženými kávovými zrnami. Tieto zelené kávové zrná sa najprv namočia do horúcej vody, aby sa v nich rozpustil kofeín. Voda teraz obsahuje okrem kofeínu aj všetky základné chute kávy. Aby sa odstránil kofeín a zároveň sa zachovala chuť, voda sa následne preženie cez filter s aktívnym uhlím, ktorý zachytí väčšie molekuly kofeínu a zároveň nechá prejsť menšie aromatické molekuly. Kávové zrná sa potom znovu vrátia do roztoku bez kofeínu, čím znova získajú typickú kávovú chuť.

Po dekofeinizácii sú tieto zrná pripravené na praženie. Praženie je kľúčovým krokom, ktorý výrazne prispieva k chuti výslednej šálky kávy. Po ňom sa bezkofeínové kávové zrná pomelú, uvaria a nakoniec sa podávajú ako šálka lahodnej kávy.

Ďalšie využívané metódy

Na extrakciu kofeínu z kávy sa používajú aj iné metódy, napríklad použitie organických rozpúšťadiel alebo oxidu uhličitého. Pri metóde rozpúšťadla sa na namáčanie alebo naparovanie zelených kávových zŕn používa metylénchlorid, alebo etylacetát, čím sa kofeín rozpustí. Ten sa potom odparí spolu s rozpúšťadlom. Pri metóde s oxidom uhličitým sa na extrakciu kofeínu používa superkritický oxid uhličitý, ktorý svojimi malými molekulami pôsobí ako rozpúšťadlo.

Vaša šálka radosti

Napriek svojej zložitosti tento proces zabezpečuje, že si milovníci kávy môžu vychutnať svoj obľúbený nápoj bez účinkov kofeínu. Táto starostlivo pripravená cesta od kávových zŕn až po šálku poskytuje spotrebiteľom chuťový a uspokojujúci zážitok bez účinkov spojených s bežnou kávou.

Kto uprednostňuje bezkofeínovú kávu?

Vo väčšine prípadov sú to tehotné a dojčiace ženy, ktorým je odporúčané príjem kofeínu obmedziť. Ďalej sú to ľudia, ktorým účinky kofeínu nerobia dobre, tzn. môže sa u nich objavovať nervozita, nespavosť či žalúdočné problémy, ale milujú chuť horúcej kávy. Bezkofeínovú kávu tiež vyhľadávajú osoby s určitými zdravotnými problémami, napríklad ľudia s vysokým krvným tlakom alebo srdcovými chorobami.

Výhodou takého typu kávy je to, že sa s ňou nemusíte časovo obmedzovať. Zatiaľ čo bežný typ by ste nemali piť niekoľko hodín pred spánkom, ten bezkofeínový na vás nebude mať žiadny nežiaduci vplyv a vy si tak neohrozíte kvalitu spánku. Nezabúdajte však ani na to, že všetkého veľa škodí a ani s množstvom kávy bez kofeínu by ste to nemali zbytočne preháňať.

Zdroj foto: Fabio Balbi / Adobestock.com