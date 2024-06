Turecko: Dovolenkový rezort, v ktorom si oddýchnete aj s malými deťmi

Výber dovolenky je v dnešnej dobe veľmi jednoduchý, pretože niekoľkodňový relax pri mori s dobrou cestovkou vybavíte za niekoľko minút. Pre rodiny s malými deťmi sa však táto úloha stáva o niečo náročnejšia, lebo je nutné nájsť si na odpočinok destináciu, ktorá spĺňa viacero náročných kritérií. Turecko, krajina s bohatou históriou a fascinujúcou kultúrou, ktorá bola kedysi považovaná za miesto ľudského rodu, pretože tu podľa legendy pristála Noemova archa, tieto požiadavky kompletne pokrýva a vytvára tak vhodné miesto, kde si v príjemnom prostredí oddýchne naozaj každý jeden člen vašej rodiny.

Pripojte sa preto vďaka cestovnej kancelárií BIGTRVEL k miliónom spokojných návštevníkov tejto oázy pokoja a objavte jej kúzlo, ktoré si vás podmaní a poskytne vám aj celej vašej rodine na nerušený relax to najväčšie pohodlie.

Komfortný spôsob rýchlej prepravy na veľké vzdialenosti

Nielen s malými deťmi je predstava dlhej cesty do exotiky nočnou morou a výzvou zároveň. Síce krásne pláže a tyrkysovo modré more vzdialených trópov viacerých z nás lákajú, ale niekoľko hodinová cesta na druhú stranu od tohto kroku rodičov malých detí odrádza.

Turecko je v tomto smere príjemná výnimka, pretože pre absolvovanie plánovanej dovolenky v krajine vám stačí absolvovať let v trvaní zhruba 2 hodiny a 45 minút, čo sa dá zniesť a skvelým dôkazom toho sú aj čoraz viac obsadené sedadlá lietadiel naozaj len niekoľkomesačnými deťmi.

S detailným naplánovaním a využitím služieb, ktoré uľahčujú rodinné cestovanie a minimalizujú stres z cestovania, si ale takto veľmi jednoducho môžete užiť dovolenku so všetkými, ktorých milujete a chcete mať po svojom boku.

Čo by ste mali vedieť o lete lietadlom s malými deťmi?

Lety lietadlom s malými deťmi (prinajmenšom aspoň tie prvé) môžu byť pre vás poriadnou výzvou, ktorá sa ale dá s trochou plánovania a pripravenosti bez problémov a stresu zvládnuť. Koniec koncov, nielen deti, ale aj mnohí dospelí majú s touto formou prepravy aj po niekoľkých absolvovaných letoch problém. Tak ako veľkým, aj najmenším však lietanie uľahčuje niekoľko opodstatnených podmienok.

Ak letíte s malými deťmi, je vhodné, aby ste im možný stres a obavy uľahčili vašou prítomnosťou a ešte pred letom alebo výberom dovolenky požiadali leteckú spoločnosť o spoločné sedadlá. Je možné tak urobiť aj pred samotným vstupom do lietadla na letisku. Za tie najmenej na turbulencie citlivé sa vo všeobecnosti považujú sedačky nad krídlami.

O výbere miesta v lietadle, cene detskej letenky a iných podmienkach prepravy rozhoduje samozrejme vek dieťaťa. Čím je mladšie, tým viac možností a zároveň aj obmedzení máte. Dobrou správou však je, že do lietadla si môžete vziať aj detský kočík, autosedačky či špeciálne výživové potreby. Väčšina leteckých spoločností rodinám s malými deťmi tiež ponúka aj prioritné nástupy, vyžaduje si to však z vašej strany viac zapojenia sa do plánovania a výberu dovolenky, čo vám ale za výsledný komfort určite stojí.

Záruka slnečného počasia a luxusného mora

Ďalšou a asi najväčšou výhodou last minute dovolenky v Turecku je jeho optimálna geografická poloha, ktorá mu zaisťuje takmer po celý rok ideálne teploty vzduchu. Dalo by sa povedať, že Turecko je synonymom pre slnečné počasie a teplé more, čo ho robí ideálnym miestom pre rodinnú dovolenku. S niekoľkými kilometrami krásnych piesočnatých alebo kamienkových pláží, z ktorých mnohé sú označené modrou vlajkou za ich vysokú kvalitu a čistotu, si môžete byť istí, že vás čaká bezstarostné plávanie a hranie sa na pobreží.

Čo je však pre dovolenku s najmenšími ešte dôležitejšie, je pozvoľný vstup do plytkého a bezpečného mora aj pre malé deti. Ideálna je napríklad oblasť EVRENSEKI v Side, kde je k dispozícii množstvo vodnej zábavy aj pre dospelých. Niekoľko desiatok metrov od brehu miestnych pláží sa tak môžu vaše ratolesti kúpať v čistej vode s jej nízkou hladinou a keďže piesok na dne je jemný a zlatistý, potrebná nie je ani žiadna špeciálna obuv. Tá sa vám môže hodiť iba v prípade, ak sa cez obed jemný piesok zohreje a začne spodnú časť chodidiel zohrievať viac, ako by ste chceli.

Nádherné hotelové komplexy

Pod nádhernú atmosféru tureckej dovolenky sa rozhodne podpíšu aj nádherné hotelové komplexy, ktoré sú charakteristické svojou (pre Európu netypickou) architektúrou. Ide o doslova majestátne stavby, z ktorých mnohé už na prvý pohľad pôsobia ako orientálne paláce sultánov. Zdobené sú zlatými vežičkami, kupolami a sochami, pričom výsledný šmrnc im aj dodávajú špecifické zakrivenia, tvary, vo večerných hodinách aj nádherné osvetlenie, ktoré romantickú a luxusnú atmosféru prostredia len dotvára.

Aj v interiéroch hotelov sa stretáva vysoká úroveň luxusu s nekonečným množstvom možností pre zábavu a oddych. Od impozantných bazénov a wellness centier po vynikajúce reštaurácie a zábavné programy pre deti aj dospelých – všetko je tu navrhnuté tak, aby ste si spoločne a všetci užili maximálnu pohodu a relaxáciu.

Pod dobré dojmy a pocit luxusu sa podpisujú aj zrkadlovo lesklé mramorové podlahy a obklady, veľké sály, obrovské a nádherné lustre, čo rozhodne ulahodí tým, ktorí k svojmu odpočinku potrebujú aj kvalitné a nadštandardné vybavenie. V skutočne dobrých rezortoch nájdete aj plnohodnotne vybavenú ordináciu lekára, potraviny, optiku či vlastný aquapark a preslávené hammam kúpele, v Turecku považované za spoločenskú udalosť, ktorá by sa dala u nás prirovnať k menším plesom alebo recepcii.

Dovolenka, ktorá sa nekončí za hranicami rezortu

Pre mnohých dovolenkárov, ako aj pre rodiny s deťmi, bude určite jednou z ďalších najväčších výhod dovolenky v Turecku fakt, že luxusný relax si tu môžete užívať aj mimo rezortu. Mnohé dovolenkové destinácie nás lákajú na svoju návštevu krásnymi plážami a morom, no tento luxus sa za hranicami rezortu končí, čo mnohých odrádza a nudí.

Aj v tomto smere je Turecko výnimkou, pretože ktorýmkoľvek smerom sa z daného rezortu vyberiete, všade máte ideálne podmienky na viac alebo menej aktívny relax.

Mesto Side je napríklad známe nielen svojimi nádhernými plážami, ale aj historickými pamiatkami, ktoré sa tu nachádzajú na každom kroku. Spestriť dovolenku si tak môžete prechádzkami po starobylých uličkách, počas ktorých môžete obdivovať dobre zachované antické ruiny, ako sú napríklad antické divadlo a chrám Apollóna, ktoré sú svedkami bohatého historického dedičstva tohto miesta. V blízkom okolí Side nájdete aj zelený kaňon Manavgat a jeho nádherné vodopády.

je napríklad známe nielen svojimi nádhernými plážami, ale aj historickými pamiatkami, ktoré sa tu nachádzajú na každom kroku. Spestriť dovolenku si tak môžete prechádzkami po starobylých uličkách, počas ktorých môžete obdivovať dobre zachované antické ruiny, ako sú napríklad antické divadlo a chrám Apollóna, ktoré sú svedkami bohatého historického dedičstva tohto miesta. V blízkom okolí Side nájdete aj a jeho nádherné vodopády. Pár desiatok kilometrov, smerom na východ od Side, sa nachádza provincia Alanya , do ktorej sa môžete miestnymi dolmušami (v porovnaní s drahšími taxíkmi) bezpečne prepraviť iba za pár eur.

, do ktorej sa môžete miestnymi dolmušami (v porovnaní s drahšími taxíkmi) bezpečne prepraviť iba za pár eur. Za návštevu tohto poloostrova vystupujúceho do Stredozemného mora stojí aj jeho Červená veža vysoká 33 metrov, ktorej múry dosahujú hrúbku až 12,5 m. Zaujímavé na tejto stavbe je, že napriek svojej výške a piatim poschodiam, je na jej vrchole miesto, cez ktoré svetlo, pomocou špeciálnych otvorov, dopadá až na jej prízemie.

vysoká 33 metrov, ktorej múry dosahujú hrúbku až 12,5 m. Zaujímavé na tejto stavbe je, že napriek svojej výške a piatim poschodiam, je na jej vrchole miesto, cez ktoré svetlo, pomocou špeciálnych otvorov, dopadá až na jej prízemie. Alanya (v podstate ale celé Turecko) je tiež známa svojimi skvelými nákupnými možnosťami, ktoré uspokoja každého náruživého zberateľa suvenírov a milovníka módnych trendov. Pre spestrenie relaxu je vám k dispozícii aj lanovka. Určite by ste nemali vynechať ochutnávku čierneho čaju, ktorý sa medzi miestnymi považuje za symbol bohatstva a pohostinnosti.

Jedno z najdlhších akvárií na svete a možnosť zaplávať si s delfínmi

Pokiaľ hľadáte skvelú rodinnú zábavu a nezabudnuteľné zážitky plné emócií, pozývame vás na fakultatívny výlet do mesta Antalya. Jeho najväčšou zábavnou atrakciou je jedno z najdlhších tunelových akvárií na svete. So svojou rozlohou 131 metrov a šírkou 3 metrov vás tento podmorský svet zavedie do fascinujúceho sveta exotických morských živočíchov, ktorý budete mať na doslova dosah ruky.

Jedinečným zážitkom pre vašu rodinu v tomto meste bude určite aj plávanie s delfínmi, vďaka ktorému budete mať možnosť sa s týmito úžasnými tvormi spoznať o niečo bližšie. Možno ste napríklad ani nevedeli, ale delfíny majú dva žalúdky, z ktorých jeden im slúži na ukladanie potravy a ten druhý na jej trávenie. Zaujímavé tiež je, že prežívajú stres a dokážu plávať až rýchlosťou 50 km za hodinu a vyskočiť do výšky až 5 metrov.

Show s takýmito fascinujúcimi tvormi je jedna z najpopulárnejších atrakcií v Turecku vo všeobecnosti a trvá približne hodinu. Okrem predvádzania ich schopností a zručností máte možnosť si vy alebo vaše deti s nimi aj zaplávať a vytvoriť si na túto udalosť nádhernú fotografickú spomienku.

Je toho naozaj veľmi veľa, pričom sme ani zďaleka nespomenuli všetko, čím si môžete dovolenku v Turecku spríjemniť a oživiť. Základom je, aby ste si vybrali dobrú cestovnú kanceláriu a s jej pomocou sa potom vydali priamo do centra diania tejto nádhernej krajiny.

Čítajte tiež: