Internetové pripojenie cez kábel. Aké je riešenie?

Obrázok od Pete Linforth z Pixabay

Internetové pripojenie je už natoľko rozšírené, že sa svojím spôsobom stalo ´novou´ elektrickou energiou. Čiže vnímame ho ako samozrejmosť, a často ho začneme riešiť až vtedy, keď sa niečo pokazí alebo nefunguje podľa predstáv. Aby ste sa vyhli nepríjemnostiam s internetom, je fajn venovať čas a pozornosť jeho inštalácii a káblom, ktoré vedú do celosvetovej siete.

Rôzne typy LAN káblov

Jednotlivé typy LAN káblov, vedúcich internetový signál, sa totiž od seba líšia. Ak sa teda po presťahovaní do nového bytu začnete sťažovať na slabé pripojenie, je fajn si najprv pozrieť, aké káble vlastne doma máte. A rovnako na to myslite vopred, ak napríklad zariaďujete nové bývanie, alebo sa s firmou sťahujete do nových priestorov. Znie to ako klišé, no naozaj, nie je LAN kábel ako LAN kábel, a viaceré sa navzájom líšia. Všimnite si to a skvalitnite svoj domáci či pracovný internet.

Koncovka, materiál, tienenie, kategória…

Je tu viacero vecí, ktoré si pri LAN kábloch môžete všimnúť. Prvou je, či je LAN kábel s ukončením alebo bez koncovky, čo sa používa skôr pri zložitejších sieťach a poskytuje istú flexibilitu, no prináša nutnosť nahodenia konektora. Ďalej je tu vonkajší materiál plášťa kábla – PVC káble sa hodia do interiéru, PE káble aj do exteriéru, a LSOH káble sú odolné aj ohňu či vysokým teplotám. Ďalej je tu tienenie, čiže to, do akej miery je internetový signál izolovaný pred rušením z iných sietí či polí. No a nasledujú kategórie káblov od CAT5 do CAT7, pričom čím vyššie číslo, tým kvalitnejší kábel, no aj vyššia cena.

Ochrana pred poškodením

Zvlášť ak sa rozprávame o väčších stavbách, je potrebné myslieť aj na ochranu káblov pred vonkajším poškodením. V tomto prípade pomôžu napríklad káblové žľaby, ktoré zabezpečia jednoduché vedenie káblov s elimináciou rizika ich prípadného poškodenia. Aj na toto je fajn myslieť, zvlášť pri väčších budovách či rodinných domoch, aby internet fungoval stabilne a bez problémov.

