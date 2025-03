SWIPE IT UP: NEZABUDNUTEĽNÁ JAZDA PLNÁ HUDBY A ENERGIE

Ak si milovník tanečnej hudby a poriadnej atmosféry, máme pre teba nezabudnuteľný event, ktorý spojí zimnú idylku s tanečnou hudbou. SWIPE IT UP párty odštartuje už na svahu a následne sa presunie do klubu SWIPE, kde sa bude hrať až do rána!

Párty začína už na svahu

Horský vzduch a k tomu našlapané beaty priamo z ratraku! Kristy Jay a DJ Sam odpália párty už o 13:00 priamo na zjazdovke a postarajú sa o to, aby ti adrenalín stúpal nielen jazdy, ale aj z hudby, ktorá ťa roztancuje už počas dňa.

Noc plná hudby s výhľadom na hory

Po západe sa párty presunie do jedinečného konceptu klubu Swipe, ktorý ponúka moderné prostredie, panoramatický výhľad na vrchy Veľkej Fatry a Nízkych Tatier a pohodlné dobitie tvojich elektronických zariadení.

Počas celej noci sa o atmosféru postarajú špičkoví DJs z domácej klubovej scény.

To najlepšie zo sveta elektronickej hudby ti vo svojich setoch prinesú:

Milan Lieskovsky

Uznávany DJ, producent a autor skladby Elenya, ktorá si získala podporu svetových DJs ako napríklad Tiesto, Above & Beyond, Paul Van Dyk, Armin Van Buuren a dva krát bola prvá v hitparáde Fun rádia kde sa udržala až 20 týždňov (maximum).

Od vtedy Milan vydal niekolko úspešných albumov, zahral si po boku DJ Tiesta, vystúpil so skladbou Bliss na Eurovision Song Contest, odohral na Miss Universe, rozbehol vlastné eventy pod #hlavnespolu a spolu s DJ EKG ti pravidelne mixuje tie najlepšie tanečné hity na rádiu Európa 2.

Johnny De City

Johnny De City je úspešný DJ a producent z Bratislavy. Popularitu si vybudoval najmä vlastnou produkciou mashupov a projektmi ako Mashup Avenue a Mashup On The Go pričom jedna z epizód na TikToku dosiahla viac ako 3 milióny vzhladnutí.

Okrem klubových akcií a tanečných festivalov v rôznych slovenských mestách si zahral aj v jednom z najlepších klubov na svete Wave Club (Taipei) a supportovalviacero veľkých zahraničných interpretov ako napr. Nervo, Vini Vici, Blasterjaxx, Danny Avila, Meduza, Quintino, Vinai, Julian Jordan, Dannic, Bassjackers, Kaaze a mnoho ďalších.

Jeden z Johnnyho najnovsších mashupov zahral posledne aj samotný Tiesto

Luis De Mark

LUISDEMARK je populárny DJ a producent z Banskej Bystrice známy svojim energickým EDM štýlom kombinovaným s komerčnou hudbou. Svoju DJ-skú kariéru začal, keď mal 13 rokov.

Jeho prvá skladba „My French“ vydaná na Big&Dirty Records bola v roku 2020 a ,,Rhythm of the Universe“ je jeho najznámejšia skladba, ktorá vyšla na Revealed Records.

Luisdemarkovu hudbu podporili mená ako Dimitri Vegas & Like Mike, Fedde Le Grand, Lost Frequencies, Timmy Trumpet, Showtek, R3HAB, Firebeatz, Bingo Players, Plastic Funk, Mike Williams, Dannic, Felix Jaehn a Blasterjaxx.

Kristy Jay

Kristy Jay je talentovaná slovenská DJka a producenta, ktorá kariéru začala ako Tech-Trance DJka a neskôr si ju získalo aj klubové techno.

Okrem toho, že si Kristy zahrala na populárnych eventoch ako Beats For Love, Edmania, či Citadela si vďaka svojej úspešnej produkcii vydávanej na jednom z najlepších vydavateľstiev Black Hole Recordings zahrala aj v Holandsku, Francúzsku, Španielsku či Nemecku.

Medzi jej posledné významne skladby patrí ,,Flamingo” či collab so slovenským DJom a producentom ReOrderom pod názvom ,,Voices”.

Sam

DJ Sam je mladý talent z Liptovského Mikuláša, ktorý sa djingu venuje približne 5 rokov a za ten čas si stihol zahrať nielen v kluboch ale aj námestiach pre viac ako 1000 ľudí. Najviac obľubuje trance a tribal house, na ktorý sa môžeš tešiť aj v rámci jeho warme up setu na ratraku.

Či už si fanúšik divokých setov na svahu alebo preferuješ klubový vibe s epickým vyhladom, SWIPE IT UP je párty, ktorú musíš zažiť na vlastnej koži.

Túto párty spolu so vstupom zadarmo ti priniesol Slovak Telekom.