Ako si doma vytvoriť vlastný kútik na relax a kreativitu

Dnešná doba je neskutočne rýchla a úprimne povedané občas toho máme všetci nad hlavu. Prídeme domov z práce a namiesto oddychu vidíme len ďalšie povinnosti ktoré nás čakajú v kuchyni alebo v kúpeľni. Na portáli Od základov si však myslíme že každý človek potrebuje svoje útočisko kde môže vypnúť hlavu a venovať sa niečomu čo ho skutočne baví. Nemusí to byť hneď celá miestnosť lebo často stačí len jeden dobre premyslený roh v obývačke alebo na zateplenej lodžii kde sa budete cítiť proste dobre.
Farby a vône ktoré okamžite zmenia vašu náladu
Keď sa pustíte do budovania takéhoto miesta tak začnite od zmyslov. Svetlo robí s našou psychikou úplné zázraky a preto sú ideálne malé lampy s teplým žltým svetlom alebo náladové reťaze. K tomu pridajte zopár živých rastlín lebo pohľad na niečo čo rastie nás podvedome upokojuje a čistí vzduch v miestnosti. Štýlové kvetinace s vašimi obľúbenými kvetmi dodajú priestoru potrebnú štruktúru a hĺbku. Je to tá najjednoduchšia cesta ako vniesť kus prírody priamo do bytu bez toho aby ste museli víkendy tráviť rýľovaním na záhrade. Správne zvolená zeleň dokáže zjemniť ostré hrany nábytku a premeniť strohý kút na oázu pokoja.
Systém ktorý uvoľní miesto pre vaše nápady
Najväčším nepriateľom kreativity je vizuálny smog a kopy vecí ktoré sa len tak povaľujú po okolí. Ak si chcete naozaj oddýchnuť tak potrebujete mať okolo seba poriadok ktorý vás nebude rozptyľovať. Tu prichádza na rad šikovný ulozny box do ktorého schováte pletenie, rozčítané časopisy alebo výtvarné pomôcky vašich detí. Keď má každá hobby aktivita svoje vlastné miesto tak sa k nej oveľa radšej vraciate lebo nemusíte pol hodinu hľadať nožnice alebo správny odtieň vlny. Poriadok v priestore totiž veľmi priamo súvisí s poriadkom v našich myšlienkach. Čistý stôl znamená čistú hlavu a viac priestoru pre nové nápady ktoré vo vás dozrievajú počas dňa.
Prečo je dôležité mať čas len pre seba
Možno si hovoríte že na takéto „vymýšľanie“ nemáte čas ale opak je pravdou. Krátka chvíľa s knihou v ruke alebo len tiché pitie čaju v pekne upravenom prostredí vás nabije energiou viac než hodina pred televízorom. Tieto drobné zmeny v domácnosti nie sú o luxuse ale o rešpekte k vlastným potrebám. Domov by mal byť miestom kde načerpáte sily do ďalšieho dňa a kde sa cítite byť naozaj sami sebou. Skúste si tento víkend vyhradiť hodinu na to aby ste si takéto miesto vytvorili a uvidíte že sa vám v ňom bude žiť oveľa radostnejšie. Investícia do vlastného pohodlia sa vám vráti v podobe lepšej nálady a vyššej odolnosti voči stresu. Stačí začať od základov a postupne pridávať prvky ktoré vás tešia.