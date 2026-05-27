90’s legenda prichádza do Bratislavy: DJ SASH! vystúpi v Neptune Club

Pamätáš si časy, keď stačilo zaznieť prvých pár sekúnd skladieb Encore Une Fois, Ecuador alebo Mysterious Times a celý klub explodoval energiou? Tento pocit sa vracia späť. Už čoskoro privíta Neptune Club jednu z najväčších ikon eurodance scény — DJ SASH!
Nečaká ťa obyčajný retro večer. Čaká ťa noc plná autentickej 90’s atmosféry, euforických melódií a hitov, ktoré definovali jednu celú generáciu clubbingu.
Ikona, ktorá predala viac než 26 miliónov nahrávok
DJ SASH! patrí medzi najúspešnejších dance producentov všetkých čias. Na konte má viac ako 26 miliónov predaných nahrávok, viac než 65 Gold & Platinum ocenení a množstvo TOP 10 hitov po celom svete.
Jeho skladby sa stali soundtrackom 90. rokov a dodnes patria medzi najhranejšie dance klasiky. Hity ako:
- Encore Une Fois
- Ecuador
- Mysterious Times
- Stay
- Adelante
poznajú fanúšikovia naprieč generáciami.
Počas svojej kariéry spolupracoval s menami ako Tina Cousins, Dr. Alban či Boy George a vytvoril aj legendárny remix pre Kylie Minogue.
Jedna noc, ktorá ťa prenesie späť do éry najväčších dance hitov
Atmosféra 90’s party dnes zažíva obrovský comeback — no zažiť originálnu legendu naživo je niečo úplne iné. Neptune Club sa na jednu noc premení na miesto plné nostalgie, spevu a rave energie, kde nebudeš len počúvať hudbu. Budeš ju cítiť.
Priprav sa na:
- najväčšie dance hymny 90. rokov
- laserovú a svetlenú show
- energický DJ set plný hitov
- tanečníčky
- nostalgickú klubovú atmosféru
Nenechaj si ujsť jednu z najväčších 90’s party tejto sezóny
Ak si vyrastal na dance music alebo jednoducho miluješ energiu starej klubovej školy, toto je event, ktorý musíš zažiť naživo.