Najčastejšie právne omyly pri kúpe bytu

Kúpa bytu nie je len dohoda o cene a odovzdanie kľúčov. Pri nehnuteľnosti sa právny problém často neprejaví na obhliadke, ale až pri financovaní, zápise do katastra alebo pri ďalšom predaji. Kupujúci v Bratislave aj inde na Slovensku preto potrebuje rozumieť najmä vlastníctvu, ťarchám, zmluvám, platobnému mechanizmu a tomu, čo presne sa má stať medzi podpisom a povolením vkladu.
Neúplná kontrola listu vlastníctva
Základný omyl je pozrieť sa na list vlastníctva iba povrchne. Kupujúci vidí meno predávajúceho a nadobudne pocit, že právny stav je jasný. V skutočnosti treba čítať všetky časti listu vlastníctva: vlastníkov, podiely, ťarchy, poznámky, plomby, prípadné vecné bremená a záložné práva. Rozhoduje celý zápis, nie len prvý riadok.
Pri bytoch je dôležité preveriť aj podiel na spoločných častiach a zariadeniach domu, prípadne vzťah k pozemku. Nejasnosti vznikajú najmä pri starších bytových domoch, garážových státiach, pivniciach alebo predzáhradkách. To, že niekto určitý priestor dlhodobo používa, ešte automaticky neznamená, že ho právne predáva spolu s bytom.
Pozornosť si zaslúži aj čas kontroly. List vlastníctva pred obhliadkou nestačí, lebo medzi dohodou a podpisom sa môže objaviť plomba, exekučné konanie alebo nové záložné právo. Aktuálny výpis tesne pred podpisom je pri väčšom obchode rozumný štandard, nie prejav nedôvery.
Slabé preverenie predávajúceho
Ďalší omyl je predstava, že predávajúci je automaticky oprávnený konať len preto, že byt ukazuje a má kľúče. Pri fyzickej osobe treba riešiť, či je výlučným vlastníkom, spoluvlastníkom alebo či byt patrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Osoba predávajúceho je právne podstatná, pretože chyba tu môže zablokovať celý prevod.
Ak za vlastníka koná splnomocnenec, nestačí všeobecná veta, že „môže vybaviť predaj“. Splnomocnenie má byť konkrétne, zrozumiteľné a použiteľné pre daný prevod. Pri starších vlastníkoch, zahraničných vlastníkoch alebo rodinných predajoch sa oplatí venovať dokumentom viac času, pretože práve tam bývajú podpisy, súhlasy a rozsah oprávnení najcitlivejšie.
Špecifická situácia je byt nadobudnutý darovaním, najmä ak ide o čerstvý prevod v rodine. Neznamená to automaticky riziko, no kupujúci by mal rozumieť právnemu príbehu vlastníctva. Prehľadne vysvetlená darovacia zmluva na nehnuteľnosť je v tomto kontexte užitočná, lebo pomáha odlíšiť bežné rodinné usporiadanie od situácie, v ktorej môžu do predaja vstupovať spory, podmienky alebo očakávania pôvodného vlastníka.
Rezervačná zmluva bez rovnováhy
Rezervačná zmluva sa často podpisuje pod tlakom. Kupujúci má pocit, že ak nepodpíše hneď, byt mu niekto vezme. Práve v tejto fáze sa však nastavujú podmienky, ktoré neskôr ovplyvnia hypotéku, termíny, zodpovednosť realitnej kancelárie aj to, čo sa stane pri právnej prekážke. Rezervácia nemá byť len blokácia bytu, ale jasná dohoda o postupe.
Kupujúci by mal vedieť, komu platí rezervačný poplatok, či sa započítava do kúpnej ceny a kedy sa vracia. Iná situácia je, ak obchod padne pre neschválenú hypotéku, a iná, ak sa zistí právna vada na strane predávajúceho. Ak zmluva rozlišuje tieto prípady nejasne, kupujúci môže niesť riziko, ktoré nevedel ovplyvniť.
Odbornejšie pripravená rezervačná dokumentácia má obsahovať aj väzbu na budúcu kúpnu zmluvu, spôsob financovania a lehoty na predloženie podkladov. Pri drahších bytoch v Bratislave je rozumné trvať na tom, aby sa už v rezervácii nerobili kompromisy, ktoré potom „nejako dopíše“ kúpna zmluva.
Formálna zmluva namiesto presnej zmluvy
Pri kúpe bytu nestačí, aby zmluva pôsobila právnicky. Musí byť presná, vnútorne súladná a použiteľná pre kataster, banku aj odovzdanie bytu. Kúpna zmluva je hlavný dokument prevodu, preto má opisovať nielen predmet kúpy a cenu, ale aj ťarchy, financovanie, vypratanie, odovzdanie, vyhlásenia predávajúceho a riešenie prípadného zamietnutia vkladu.
Internetový vzor môže pomôcť pochopiť štruktúru, ale pri reálnom byte zvyčajne nestačí. Byt v novostavbe, starší byt s hypotékou, predaj zo spoluvlastníctva alebo byt po dedičstve majú odlišné riziká. Praktický prehľad, ktorý vysvetľuje náležitosti kúpnej zmluvy, dáva kupujúcemu dobrý základ na kontrolu toho, či dokument rieši identifikáciu strán, predmet prevodu, cenu, prejavy vôle, podpisy a podmienky zápisu.
Osobitnú pozornosť si zaslúžia vyhlásenia predávajúceho. Nestačí veta, že „byt je v poriadku“. Zmluva má riešiť dlhy voči správcovi, známe vady, súdne spory, nájomné vzťahy, počet odovzdávaných kľúčov, stav meračov a záväzok odhlásiť osoby z evidencie pobytu, ak je to relevantné. Presnosť znižuje priestor na spor.
Nechránená úhrada kúpnej ceny
Najvážnejšie finančné riziko vzniká vtedy, keď peniaze odídu skôr, než sú splnené bezpečné podmienky prevodu. Pri nehnuteľnostiach sa preto používa úschova, vinkulácia alebo hypotekárne čerpanie naviazané na presné kroky. Platba má kopírovať právny stav, nie dobrý pocit z podpisu.
Ak je na byte hypotéka predávajúceho, treba vedieť, v akej výške sa úver vypláca, komu sa posiela časť ceny, kedy banka vydá súhlas alebo kvitanciu a ako prebehne výmaz záložného práva. Kupujúci by nemal vstupovať do nejasného mechanizmu typu „najprv pošlite všetko a potom sa to vybaví“.
Rizikom je aj umelé zníženie ceny v zmluve a doplatok mimo dokumentov. Okrem daňových a dôkazných problémov si kupujúci zhoršuje postavenie, ak bude potrebné odstúpenie, vrátenie plnenia alebo vymáhanie nárokov. Cena uvedená v zmluve má zodpovedať realite.
Podcenenie domu a správcu
Byt je len časť právneho a ekonomického celku. Kupujúci nadobúda aj podiel na spoločných častiach, zariadeniach a často aj vzťah k záväzkom bytového domu. Technický stav domu má právny dôsledok, lebo sa premieta do platieb, rozhodnutí vlastníkov a budúcich nákladov.
Pred podpisom je vhodné pýtať si informácie od správcu alebo spoločenstva vlastníkov. Dôležité sú dlhy predávajúceho, stav fondu opráv, úvery domu, plánované rekonštrukcie, výmena stúpačiek, strecha, výťah, zateplenie a prípadné spory vlastníkov. Krásny byt v dome s vysokým dlhom alebo nefunkčným rozhodovaním nemusí byť dobrá kúpa.
Pozor aj na príslušenstvo. Pivnica, parkovacie miesto alebo sklad môžu byť samostatný nebytový priestor, spoluvlastnícky podiel, nájom, výlučné užívanie alebo len zvyk. Právny titul k príslušenstvu treba pomenovať presne, inak môže kupujúci zaplatiť za niečo, čo v skutočnosti nenadobúda.
Kataster ako rozhodujúci moment
Pri nehnuteľnosti sa vlastníctvo nenadobúda tým, že si strany podajú ruky a podpíšu zmluvu. Rozhodujúci je vklad do katastra. Podpis spúšťa proces, vklad mení vlastníctvo. Preto je obdobie medzi podpisom a rozhodnutím katastra právne citlivé a má byť ošetrené v zmluve aj v platobnom mechanizme.
Kataster skúma, či listiny spĺňajú podmienky na zápis. Ak sú v zmluve chyby, nesúlad v označení nehnuteľnosti, nejasné podiely alebo chýbajúce náležitosti, konanie sa môže prerušiť alebo návrh nemusí prejsť. Pri financovaní hypotékou to vie spôsobiť problém s termínmi čerpania, sankciami a odovzdaním bytu.
Dôležité sú aj podpisy a forma listín. Pri prevode nehnuteľnosti sa vyžaduje osvedčenie podpisu prevodcu, prípadne sa pracuje s notárskou zápisnicou, advokátskou autorizáciou alebo elektronickým podaním podľa pravidiel elektronických služieb. Práve formálne detaily často rozhodnú, či kataster konanie vybaví plynulo.
Odborná kontrola nie je formalita
Najdrahší omyl je šetriť na kontrole pri obchode za stovky tisíc eur. Realitná kancelária môže pomôcť s obchodom, banka s úverom a kataster so zápisom, ale nikto z nich automaticky nechráni všetky právne záujmy kupujúceho. Nezávislá právna kontrola má zmysel ešte pred podpisom rezervačnej zmluvy, nie až deň pred odovzdaním bytu.
Pri kontrole sa oplatí prejsť najmä:
- list vlastníctva, plomby, ťarchy a poznámky
- identitu a oprávnenie predávajúceho
- rezervačnú, kúpnu a úverovú dokumentáciu
- spôsob úhrady a podmienky uvoľnenia peňazí
- potvrdenia správcu a stav záväzkov
- odovzdanie bytu, merače, kľúče a príslušenstvo
Dobrá kúpa bytu nie je len o vyjednanej cene. Je to postup, v ktorom na seba nadväzuje právny stav, financovanie, kataster a fyzické odovzdanie. Ak je každá časť pomenovaná presne, kupujúci získa viac než byt: získa istotu, že podpisom nevstupuje do problému, ktorý sa bude riešiť až po nasťahovaní.