Toto ste možno nevedeli: Zariadenie interiéru, ktoré ho robí zbytočne menším

Interiérový dizajn nie je len o estetike, ale predovšetkým o psychológii a vnímaní. Naše oko a mozog neustále vyhodnocujú priestor, pričom niektoré dizajnové voľby, aj keď sa zdajú byť príjemné, vedú k ilúzii stiesnenosti. Vedecké štúdie z oblasti environmentálnej psychológie potvrdzujú, že pocit komfortu je priamo úmerný vnímanej veľkosti a usporiadaniu priestoru.
Viete, ktoré prvky vám „kradnú“ drahocenné metre štvorcové, hoci len opticky? Tu je 5 najčastejších prešľapov.
Masívny a priveľký nábytok zahlcuje izbu a narúša voľný pohyb
Najväčšou chybou, ktorú mnohí robia, je snaha preniesť štandardné rozmery nábytku do menších priestorov. Obrovská, robustná sedacia súprava alebo masívna obývacia stena, ktorá siaha až po strop, doslova „zahlcuje“ izbu a narúša voľný pohyb, čím vytvára pocit preplnenosti.
Z psychologického hľadiska, ako potvrdili aj sociologické pozorovania pasažierov v stiesnených podmienkach, človek prirodzene maximalizuje svoj osobný priestor. Správny nábytok na mieru s čistými líniami a subtílnejšou konštrukciou je naopak zásadný, pretože dokáže využiť každý centimeter efektívne bez toho, aby dominoval. Ak sú veľké kusy umiestnené popri stenách a sú čo najmenej nápadné, stred miestnosti ostáva voľný, čo vizuálne zväčšuje objem.
Tmavé steny a ťažké dekory vizuálne uzatvárajú priestor
Vo vnímaní priestoru zohrávajú podstatnú úlohu aj farby. Všeobecne známe pravidlo, že tmavé odtiene pohlcujú svetlo a svetlé ho odrážajú, má pevné psychologické základy.
- Bledá farebnosť ako biela, svetlosivá alebo pastelové odtiene podporujú vizuálny dojem otvorenosti a rozšírenia, čím sú ideálne pre menšie byty.
- Tmavé farby, najmä v kombinácii s ťažkými vzormi tapiet alebo mohutnými tmavými závesmi, vytvárajú dojem „uzavretosti“ a vizuálne približujú steny k pozorovateľovi.
Namiesto vizuálneho chaosu je teda lepšie zvoliť neutrálne jadro a s tmavšími odtieňmi pracovať len na doplnkoch.
Nedostatok zrkadiel a lesklých plôch obmedzuje hĺbku
Zrkadlá sú jedným z najúčinnejších nástrojov na manipuláciu s vnímaním priestoru. Ich funkcia nie je len estetická, ale aj optická. Zrkadlové plochy vizuálne expandujú existujúci priestor, čím vyvolávajú dojem, že je ho viac, ako v skutočnosti je.
- Strategické zavesenie zrkadla, napríklad oproti oknu, nielenže zdvojnásobí vizuálnu oblasť a hĺbku, ale maximalizuje aj odraz denného svetla, čím rozjasňuje miestnosť.
Zabúdať netreba ani na originálny dizajn bytu s lesklými lakovanými povrchmi alebo sklenenými prvkami, ktoré rovnako odrážajú svetlo a narúšajú monolity, vďaka čomu priestor pôsobí vzdušnejšie a elegantnejšie.
Nevhodné dvere narúšajú plynulosť a uberajú z voľného miesta
Štandardné otváravé interiérové dvere, hoci sú funkčné, si pri otvorení vyžadujú obrovský priestor pre svoj polomer. V malých bytoch takýto priestor, ktorý je permanentne blokovaný, obmedzuje flexibilitu a usporiadanie nábytku. Tým, že musíte nechať voľný priestor pre otváranie dverí, vytvárate zóny, ktoré sú prakticky nevyužiteľné, čo prispieva k pocitu stiesnenosti.
Alternatívou sú komfortné zasúvacie dvere – či už do puzdra v stene alebo posuvné pozdĺž steny, pretože úplne eliminujú požiadavku na priestor pred nimi, čím uvoľňujú steny a umožňujú plynulejší prechod medzi miestnosťami, čo opticky spája priestory a dodáva pocit väčšej otvorenosti.
Nadmerné množstvo dekorácií a kobercov rozbíja vizuálnu kontinuitu
Hoci dekorácie dodávajú osobitosť, príliš veľa malých predmetov, obrázkov, zbytočných sošiek a chaoticky rozmiestnených kobercov opticky „rozbíja“ priestor. Nadmerné množstvo vizuálnych podnetov zaťažuje mozog, ktorý má problém s ich spracovaním (tzv. vizuálny chaos), čo vedie k pocitu neporiadku a menšieho priestoru.
Podobne aj malé koberce v strede miestnosti opticky predeľujú podlahu a vytvárajú menšie, ohraničené zóny. Naopak, veľký koberec, ktorý vizuálne spája hlavné kusy nábytku a necháva minimum podlahy voľnej, vytvorí jednotný celok. Psychológia dizajnu odporúča minimalizmus – menej veľkých a funkčných kúskov namiesto množstva drobných lapačov prachu.
