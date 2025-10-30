Kožný mikrobióm: Prečo máme na sebe viac baktérií ako celá populácia Zeme?

Naša pokožka nie je sterilný obal, ale živý ekosystém, ktorý spoločne s nami zdieľa miliardy a v niektorých odhadoch až trilióny mikroorganizmov – baktérií, húb, vírusov a roztočov. Hoci odhady počtu buniek v ľudskom tele sa líšia, konsenzus v mikrobiálnej vede poukazuje na to, že počet mikróbov prevyšuje počet ľudských buniek v pomere, ktorý sa v minulosti preceňoval, ale aj pri striedmejších odhadoch stále predstavuje populáciu mikrosveta na našom tele, ktorá je väčšia ako celá, približne 8-miliardová, populácia Zeme.
Tieto neviditeľné spoločenstvá tvoria náš kožný mikrobióm, kľúčový prvok nášho zdravia.
Neviditeľný štít prvej obrannej línie
Kožný mikrobióm je označovaný ako „neviditeľný štít“ alebo druhý genóm, ktorý sa vyvíjal v symbióze s človekom po milióny rokov. Pôsobí ako prvá línia obrany. Prospešné baktérie (napr. Staphylococcus epidermidis) kolonizujú priestor a súťažia o živiny s potenciálnymi patogénmi, čím im sťažujú usídlenie. Navyše produkujú antimikrobiálne peptidy a látky, ktoré priamo potláčajú rast škodlivých mikróbov. Tieto mikróby tiež modulujú našu lokálnu imunitnú odpoveď a pomáhajú udržiavať optimálnu hodnotu pH kože, čím podporujú jej celistvosť a funkciu.
Akú rolu hrajú trilióny mikroorganizmov pri ekzémoch a akné?
Moderné dermatologické štúdie čoraz viac potvrdzujú, že narušenie rovnováhy v kožnom mikrobióme, odborne nazývané dysbióza, je priamo spojené s rozvojom bežných zápalových kožných ochorení, ako sú ekzém a akné.
- U pacientov s ekzémom je preukázaná znížená bakteriálna diverzita a nadmerná kolonizácia patogénnou baktériou Staphylococcus aureus. Táto baktéria nielenže zhoršuje zápal, ale produkuje aj toxíny, ktoré oslabujú už aj tak narušenú kožnú bariéru.
- Vznik akné je často spájaný s premnožením baktérie Cutibacterium acnes (kedysi Propionibacterium acnes) vo vlasových folikuloch, najmä v kombinácii s nadmernou produkciou mazu a zápalom. Hoci je prirodzenou súčasťou mikrobiómu, pri narušenej rovnováhe dochádza k zmene jej kmeňov na tie, ktoré sú zápalovejšie, a k súvisiacej dysbióze celého folikulárneho mikrobiómu, čo vedie k vzniku a zhoršovaniu zápalových pupienkov.
Ako si udržať zdravú rovnováhu mikrobiómu?
Zdravý kožný mikrobióm si vyžaduje rešpekt a rovnováhu. Príliš agresívne umývanie, silné dezinfekčné prostriedky či kozmetika s vysokým pH narúšajú tento krehký ekosystém. Moderná starostlivosť o pleť sa preto zameriava na to, aby mikrobióm podporovala. Robí to pomocou špeciálnych zložiek.
Pre udržanie tohto „neviditeľného štítu“ v kondícii je dôležité voliť šetrné čistiace prostriedky, vyhnúť sa nadmernému drhnutiu a používať krémy, ktoré rešpektujú prirodzené, mierne kyslé prostredie pokožky.
V prípade, že sa u vás objaví závažný kožný problém, je najdôležitejšie konať rýchlo. Aby ste nič nepodcenili a na potrebné vyšetrenie a diagnostiku dlho nečakali, zaobstarajte si u svojho lekára v čakárni to najlepšie poradie a neodkladajte návštevu odborníka – dermatológa.
Starostlivosť o kožný mikrobióm je investíciou do dlhodobého zdravia, krásy a odolnosti vašej pokožky, ktorá vás chráni silou mikro-populácie, ktorá je skutočne väčšia ako ľudská populácia Zeme.
Zdroj obrázka: kiraliffe/freepik.com