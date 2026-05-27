Ako vybrať platobný terminál: 7 otázok, ktoré si položiť pred rozhodnutím

Od mája 2026 musí každý slovenský podnikateľ prijímajúci hotovosť umožniť aj bezhotovostnú platbu od 1 €. Pre časť prevádzok to znamená, že terminál riešia po prvý raz a často pod časovým tlakom.
Výber platobného terminálu však nie je len o značke alebo o najnižšej cene. Najlepšie zariadenie je to, ktoré sa hodí pre vašu konkrétnu prevádzku, počet transakcií a typ zákazníkov. Nasledujúcich sedem otázok pomôže prejsť od „ktorý si vybrať“ a „ktorý reálne potrebujem“.
Aká prevádzka, taký terminál
Prvé tri otázky sa týkajú toho, ako platby fyzicky prebiehajú v praxi.
1. Aký objem platieb mám alebo plánujem?
Iné riešenie sa hodí pre prevádzku s piatimi transakciami denne, iné pre dvesto. Pri nízkom objeme stačí jednoduchšie základné zariadenie a často je výhodnejšia tarifa s vyššou províziou, ale nižším mesačným paušálom. Pri vysokom objeme sa vyplatí profesionálny terminál s rýchlejším spracovaním a lepšími podmienkami pri veľkom obrate. Začínajúci podnikateľ má iba odhad, takže má zmysel zvoliť riešenie, ktoré sa dá flexibilne upraviť, nie zaviazať sa na päť rokov dopredu.
2. Akú prevádzku mám? Pultovú, mobilnú alebo kombinovanú?
Stacionárny terminál pri pulte stačí pre čistý pultový predaj, kaviareň bez obsluhy pri stoloch, malú predajňu, kaderníctvo s pevnou pozíciou pri pokladnici. Ak obsluhujete priamo pri stoloch, na terase alebo v teréne (kaderníčka u klientky doma, inštalatér pri zákazke, foodtruck), potrebujete prenosné riešenie s vlastným pripojením. Kombinovaná prevádzka alebo predajňa s občasným predajom v teréne alebo eventovým stánkom, väčšinou vyžaduje hybridné riešenie alebo dva typy zariadení.
3. Aké platobné metódy zákazníci očakávajú?
Bezkontaktné karty sú dnes minimum. Apple Pay a Google Pay už nie sú rarita. Slovenský zákazník bežne platí mobilom alebo hodinkami a prevádzka, ktorá tieto metódy nepodporuje, často stratí časť zákazníkov ešte pred objednávkou. V gastronómii a v menších predajniach s obedovým predajom sú dôležité aj stravenkové karty. Pri výbere terminálu sa preto oplatí zistiť nielen to, čo zariadenie podporuje dnes, ale aj kam sa platobné zvyklosti posúvajú.
Kompatibilita a pripojenie
Ďalšie dve otázky riešia, ako sa terminál začlení do existujúcej alebo plánovanej infraštruktúry.
4. Mám už eKasu, alebo ju riešim spolu s terminálom?
Tu sa rozdiely medzi typmi riešení prejavujú najviac. Ak máte eKasu už dnes a máte k nej fungujúci pokladničný systém, hľadáte terminál, ktorý sa s ňou spoľahlivo prepojí. Ak začínate od nuly a všetko riešite naraz, oplatí sa zvážiť aj 3v1 riešenia, ktoré spájajú terminál, eKasu a fiškálnu tlačiareň do jedného zariadenia. Príkladom je Global Payments Kasa. Takéto riešenie šetrí miesto pri pokladni a zjednodušuje správu, ale nemusí byť optimálne pre väčšie prevádzky s vlastným pokladničným systémom, kde sa funkcie môžu duplikovať.
5. Aké pripojenie mám k dispozícii?
Stacionárny terminál sa zvyčajne pripája cez Wi-Fi alebo Ethernet. Mobilné riešenie potrebuje buď spoľahlivú Wi-Fi po celej prevádzke, alebo vlastnú dátovú SIM. V gastronómii s veľkou plochou alebo terasou býva SIM spoľahlivejšia ako Wi-Fi, ktorá môže slabnúť mimo dosahu routera. Ešte pred nákupom má zmysel skontrolovať pokrytie v najvyťaženejších častiach prevádzky a rátať s tým, že terminál pri výpadku internetu musí mať záložné riešenie alebo vyriešený offline režim.
Náklady a podpora
Posledné dve otázky sa týkajú toho, čo zaplatíte v skutočnosti a čo dostanete, keď niečo prestane fungovať.
6. Aké sú reálne náklady, nielen cena zariadenia?
Prenájom zariadenia sa pohybuje rádovo v desiatkach euro mesačne, transakčná provízia obvykle v jednotkách percent z platby. Pri porovnávaní pamätajte, že najnižšia mesačná cena nemusí znamenať najnižšie celkové náklady. Pri vysokom objeme transakcií rozhoduje viac výška provízie než výška prenájmu; pri nízkom objeme to môže byť opačne. Okrem toho overte, či sa platí jednorazový počiatočný poplatok, koľko stojí náhradné zariadenie pri poruche a či sa do ceny počíta aj technická podpora alebo aktualizácie softvéru.
7. Akú podporu a servisnú odozvu dostanem?
Terminál, ktorý prestane fungovať v piatok večer, znamená priame straty. Pri výbere má preto zmysel zaujímať sa o to, či je zákaznícka linka v slovenčine, akú má garantovanú dobu odozvy a či poskytovateľ ponúka náhradné zariadenie v krátkej lehote. Pre prevádzky úplne závislé na bezhotovostnej platbe (gastro v centre mesta, predajňa v nákupnom centre) je toto kritérium niekedy dôležitejšie ako cena. Tichá podpora s pomalou odozvou cez e-mail po pár dňoch je v najvyťaženejších momentoch nepoužiteľná.
Záver
Dobrý platobný terminál nie je ten, ktorý má najviac funkcií alebo najznámejšiu značku. Je to ten, ktorý sa hodí pre vašu konkrétnu prevádzku, ktorý spoľahlivo zvláda metódy platby, ktoré vaši zákazníci skutočne používajú, a ktorý vás nezaskočí v cene ani pri podpore.
Sedem otázok vyššie pomáha prejsť od povrchnej voľby („ktorý je najlacnejší“) k informovanému rozhodnutiu. Odpovede budú u každej prevádzky iné a to je v poriadku. Cieľom nie je nájsť univerzálne najlepšie riešenie, ale to, ktoré vám reálne pomôže v každodennej práci.