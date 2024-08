Užite si vašu dovolenku naplno! Bez poistenia riskujete veľa

Dovolenková sezóna je v plnom prúde, státisíce Slovákov vyráža za zaslúženým oddychom a až dve tretiny z nich do zahraničia. Súčasťou príjemných chvíľ pri mori či v horách sú však častokrát aj zranenia a iné nepredvídateľné ochorenia. A tie dokážu bez vhodného poistenia poriadne prevetrať peňaženky.

Bez ohľadu na to, či dovolenkujete v Európskej únii alebo mimo nej, nepochybne by ste mali zvážiť cestovné poistenie. Spoliehať sa na to, že vaša kartička poistenca vám náležitú bezplatnú zdravotnú starostlivosť zabezpečí aj v zahraničí, nie je správne. A už vôbec by ste sa nemali spoliehať na to, že sa vám nič nemôže stať.

Je potrebné si uvedomiť, že príslovie „Nešťastie nechodí po horách, ale po ľuďoch“ nie je len klišé, ale skutočnosť, ktorá sa týka každého z nás. A v prípade, že s vami cestujú aj deti sa riziko, že sa niečo stane, ešte zvyšuje.

V dnešnom článku popíšeme základné rozdiely medzi komerčným cestovným poistením a bežným zdravotným poistením. Prezradíme tiež ako je možné zabezpečiť si celoročné cestovné poistenie bez poplatku a prečo nevynechať ani poistenie zodpovednosti za škodu.

Prečo sa nespoliehať len na zdravotné poistenie?

Kým sa nič nestane, prípadne ak „len“ ochoriete alebo sa vám stane nejaký menší úraz, bez problémov si v EÚ vystačíte aj s klasickou kartičkou poistenia – Európskym preukazom zdravotného poisteniaz vašej zdravotnej poisťovne. Stačí zájsť k doktorovi a ten vám poskytne bežnú zdravotnú starostlivosť. Dôležité je však upozorniť, že v rozsahu, v akom ju poskytuje svojim obyvateľom. A tu môže nastať problém. V niektorých krajinách si totiž obyvatelia danej krajiny doplácajú za úkony, ktoré máme na Slovensku zdarma. Môže sa jednať napríklad o hospitalizáciu v nemocnici, ošetrenie zlomeniny či operačný zákrok. Žiaľ, toto si slovenskí dovolenkári neuvedomujú a potom sú nemilo prekvapení, keď im daný doktor či nemocnica vystavia účet. A suma na ňom môže byť skutočne vysoká. V niektorých prípadoch niekoľkonásobne vyššia ako samotná dovolenka.

Naopak, ak máte uzavreté komerčné zdravotné poistenie, krytých máte výrazne viac rizík, ktoré vás môžu zasiahnuť počas cestovania. Zároveň, cestovné poistenie ich kryje s oveľa vyššími poistnými sumami. To znamená, že si spravidla nič nemusíte doplácať. A to nielen v štátnom, ale ani súkromnom zariadení. Samozrejme, je potrebné si pri výbere cestovného poistenia prečítať jeho podmienky a porovnať ponuky poistných produktov.

Okrem základného ošetrenia cestovné poistenie štandardne kryje napríklad aj tieto riziká:

Poistenie liečebných nákladov

Repatriácia poisteného naspäť na Slovensko

Trvalá invalidita následkom úrazu

Akútne zubné ošetrenie

Asistenčné služby

K základným rizikám ponúkajú poisťovne aj relatívne lacné pripoistenia, ako napríklad poistenie storna zájazdu, poistenie batožiny, poistenie zodpovednosti za škodu a mnohé ďalšie. Niektoré poistné produkty ich už majú zahrnuté v cene a nie je potrebné si ich pripoistiť.

Tip pre vás: Európsky preukaz zdravotného poistenia platí len v štátoch Európskej únie, Európskeho hospodárskeho priestoru a vo Švajčiarsku. Neplatí tak v obľúbených dovolenkových destináciách Slovákov mimo Európy, ale napríklad ani v Turecku.

Nielen deti dokážu zapríčiniť škodu niekomu inému

Počas cestovania nehrozia len škody vám či vašim blízkym. Škodu môžete nechtiac zapríčiniť aj „tretej“ osobe. A aj tieto škody môžu byť kryté poistením v prípade, že máte uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu. Môžu to byť škody na majetku aj na zdraví. Faktom je, že takéto škody počas dovoleniek spôsobia najčastejšie deti. Rozbitý drahý obraz v hotelovej chodbe, poškodené automatické dvere, pokreslené steny, spôsobený úraz inému dieťaťu počas hry ši športovania sú len malým výpočtom toho, čo sa počas cestovania stáva a čo je potrebné následne uhradiť.

Poistenie zodpovednosti za škodu môže byť ponúkané ako pripoistenie alebo môže byť súčasťou poistného produktu, ako napríklad cestovného poistenia od mBank. To kryje škody tretím osobám, ktoré boli spôsobené poisteným neúmyselne až do výšky 16 600 eur. Toto poistenie v sebe ukrýva aj krytie ďalších rizík, ktoré sú často ponúkané len ako pripoistenia. Okrem iného napríklad stratu, poškodenie či krádež batožiny, v prípade dopravnej nehody oceníte poistenie právnej pomoci aj kaucie pre prípad dopravnej nehody v zahraničí.

Ďalším argumentom, prečo necestovať bez cestovného poistenia, je jeho skutočne nízka cena v porovnaní s tým, aké škody pokrýva. V mBank môžete mať cestovné poistenie už od 1,40 eur mesačne a to bez obmedzenia počtu ciest a s platnosťou pre celý svet. Poistenie je viazané na platobnú kartu k účtu a jeho aktivácia je skutočne jednoduchá prostredníctvom internetbankingu alebo aplikácie mBank.

Tip na záver: cestovné poistenie pre celú rodinu zadarmo

Klienti mBank sú zvyknutí, že množstvo služieb a produktov majú bez zbytočných poplatkov. Zadarmo môžu získať i cestovné poistenie. A to nielen pre seba, ale aj pre svojich blízkych. Prémiové cestovné poistenie je súčasťou Zlatej mKarty. Jej vydanie je bez poplatkov a rovnako tak aj jej vedenie v prípade, že ňou počas mesiaca uskutočníte platby minimálne vo výške 400 eur. Zlatá mKarta sa tak skutočne oplatí. Okrem cestovného poistenia ponúka zadarmo tiež neobmedzený počet výberov z bankomatov v SR a v zahraničí (poplatok si ale môže účtovať prevádzkovateľ bankomatu, preto odporúčame vyberať si bankomaty, ktoré takýto poplatok neaplikujú), vstup do letiskových salónikov na vybraných letiskách či asistenčnú službu, ktorá dokáže pomôcť pri nepríjemných ťažkostiach v zahraničí.

