Multipress: Ako ho správne používať vo fitnescentre?

Niektoré stroje vo fitnescentre môžu na prvý pohľad vyzerať zložito, no v skutočnosti ponúkajú jednoduchý a bezpečný spôsob, ako získať silu aj istotu pri cvičení. Multipress je toho ideálnym príkladom.
Ak patríte medzi začiatočníkov vo fitnescentre, možno ste už viackrát prešli okolo stroja s vodorovnou osou a zvislým vedením činky. Tento stroj sa volá multipress a patrí medzi najuniverzálnejšie nástroje, aké vo fitku nájdete. Ako ho používať?
Jednoduchý postup, ako používať multipress
Činky vie používať každý. Rovnako aj bežiaci pás či stacionárny bicykel – rotoped. Ako ale používať multipress alebo smitch machine? S týmto jednoduchým postupom to zvládnete.
- Zoznámte sa so strojom
Pred prvým použitím si prezrite mechanizmus. Uistite sa, že chápete, ako funguje uzamykací systém a bezpečnostné háky. Tie vám umožnia v prípade únavy činku okamžite zaistiť.
- Nastavte si lavicu a výšku činky
Podľa toho, aký cvik chcete vykonávať (napr. bench press, drepy, tlaky na ramená), upravte výšku držiakov tak, aby ste mali prirodzený rozsah pohybu.
- Zvoľte primeranú záťaž
Začnite s menšou hmotnosťou, aby ste sa naučili držať správnu techniku. Postupne záťaž zvyšujte v súlade s princípom progressive overload.
- Dodržujte správnu techniku
Počas cvičenia udržujte stabilný core a kontrolovaný pohyb. Nespoliehajte sa len na vedenie stroja.
- Využívajte celú funkčnosť multipressu
Stroj vám umožňuje precvičiť celé telo. Striedajte cviky ako bench press, drepy, tlaky na ramená, hip thrusty či príťahy v predklone.
Získajte istotu a cvičte s radosťou
Správne používanie multipressu vám umožní získať istotu pri práci s činkou a zlepšiť techniku bez potreby sparing partnera. Je to skvelý spôsob, ako kombinovať silu, stabilitu a bezpečnosť v jednom tréningu. Pokiaľ ste sa doteraz multipressu vyhýbali, teraz už viete, ako na to.
