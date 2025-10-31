Multipress: Ako ho správne používať vo fitnescentre?

Podľa
Gurkuda
-
0
126

Niektoré stroje vo fitnescentre môžu na prvý pohľad vyzerať zložito, no v skutočnosti ponúkajú jednoduchý a bezpečný spôsob, ako získať silu aj istotu pri cvičení. Multipress je toho ideálnym príkladom.

Ak patríte medzi začiatočníkov vo fitnescentre, možno ste už viackrát prešli okolo stroja s vodorovnou osou a zvislým vedením činky. Tento stroj sa volá multipress a patrí medzi najuniverzálnejšie nástroje, aké vo fitku nájdete. Ako ho používať?

Jednoduchý postup, ako používať multipress

Činky vie používať každý. Rovnako aj bežiaci pás či stacionárny bicykel – rotoped. Ako ale používať multipress alebo smitch machine? S týmto jednoduchým postupom to zvládnete aj s pohárom chutného Weider protein v ruke.

  1. Zoznámte sa so strojom

Pred prvým použitím si prezrite mechanizmus. Uistite sa, že chápete, ako funguje uzamykací systém a bezpečnostné háky. Tie vám umožnia v prípade únavy činku okamžite zaistiť.

  1. Nastavte si lavicu a výšku činky

Podľa toho, aký cvik chcete vykonávať (napr. bench press, drepy, tlaky na ramená), upravte výšku držiakov tak, aby ste mali prirodzený rozsah pohybu.

  1. Zvoľte primeranú záťaž

Začnite s menšou hmotnosťou, aby ste sa naučili držať správnu techniku. Postupne záťaž zvyšujte v súlade s princípom progressive overload.

  1. Dodržujte správnu techniku

Počas cvičenia udržujte stabilný core a kontrolovaný pohyb. Nespoliehajte sa len na vedenie stroja.

  1. Využívajte celú funkčnosť multipressu

Stroj vám umožňuje precvičiť celé telo. Striedajte cviky ako bench press, drepy, tlaky na ramená, hip thrusty či príťahy v predklone.

Získajte istotu a cvičte s radosťou

Správne používanie multipressu vám umožní získať istotu pri práci s činkou a zlepšiť techniku bez potreby sparing partnera. Je to skvelý spôsob, ako kombinovať silu, stabilitu a bezpečnosť v jednom tréningu. Pokiaľ ste sa doteraz multipressu vyhýbali, teraz už viete, ako na to.

Zdroje:

https://en.wikipedia.org/wiki/Smith_machine

SÚVISIACE ČLÁNKYVIAC OD AUTORA