Ako si poradiť s výberom stola do malej kuchyne či jedálne?

Ak svoju kuchyňu či jedáleň definujete ako „malú” a uvažujete nad výberom jedálenského stola, stojíte pred veľkou výzvou. Zladiť dizajn, funkčnosť a priestorové obmedzenia nie je jednoduché. V článku vám však prinášame niekoľko tipov, ktoré vám s touto úlohou pomôžu.

Aká je ideálna veľkosť jedálenského stola?

Dĺžka a šírka sú rozmery, ktoré definujú veľkosť stola, a teda aj to, aká bude kapacita miest na sedenie okolo stola. Mali by ste dodržiavať niekoľko základných pravidiel. Na zabezpečenie pohodlia pri stolovaní by na každú osobu malo pripadať min. 60 cm stola. Medzi stoličkami ponechajte optimálne 10 až 15 cm, nezabudnite ani na dostatočný priestor okolo stola pre pohodlné sedenie či prechádzanie, tj. 70 až 100 cm.

S alebo bez možnosti rozloženia?

Do menších priestorov sa viac hodia jedálenské stoly bez možnosti rozloženia s fixnými rozmermi. V tomto prípade máte zvyčajne presne vymedzený priestor pre váš stôl, bez dodatočného priestoru navyše, ktorý by bol potrebný na rozloženie rozkladacej varianty. Okrem toho, ak žijete v menšej domácnosti, kde stôl používa len pár osôb, nerozkladací model bude postačujúci.

Okrúhly alebo obdĺžnikový stôl?

Z hľadiska praktickosti je obdĺžnikový stôl lepšou voľbou pre malé priestory. Dokážete k nemu usadiť viac ľudí a v prípade potreby ho môžete pritlačiť jednou stranou až k stene. Dá sa ľahko postaviť aj do rohu miestnosti a optimalizovať tak využitie priestoru. Okrúhly stôl umožňuje ľahší pohyb okolo, je bezpečnejší, nakoľko tu absentujú ostré rohy, na druhej strane však ponúka menšiu využiteľnú plochu na stolovanie. Preskúmajte ponuku na Novynabytok.sk.

Tip: K stolu si vyberte moderné stohovateľné stoličky, ktoré môžete poskladať na seba v čase, keď ich práve nevyužívate a tým získať viac priestoru pre plynulý pohyb v kuchyni.

Aký materiál zvoliť?

Obľúbeným materiálom pre jedálenské stoly a stoličky je vo všeobecnosti drevo, avšak v kontexte malých miestností sa často odporúča siahnuť po sklenených stoloch s kovovou konštrukciou. Nepôsobia tak masívne a opticky zväčšujú priestor. Ak sa však nechcete vzdať predstavy kvalitného dreveného stola, urobte minimálne toto – zvoľte stôl vyrobený zo svetlého dreva, navyše so štíhlou konštrukciou, resp. nohami.