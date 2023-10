Skrine s policami alebo so závesnou tyčou – ktoré sú priestrannejšie a funkčnejšie? Odpovedáme!

Zariaďovanie vlastných štyroch stien je náročná úloha, ktorá si vyžaduje prijímanie mnohých zásadných rozhodnutí. Jedným z nich je, určiť, či do danej miestnosti bude vhodnejšia skriňa s policami alebo závesnou tyčou. Ktorá bude priestrannejšia a praktickejšia? Oba typy majú svoje výhody aj nevýhody, tak estetické ako aj praktické. Napovieme vám, čo pred kúpou skrine zvážiť, aby ste neskôr svoj výber neľutovali.

Šatníková skriňa s tyčou – čím sa líši?

Šatníková skriňa s tyčou je klasický jednoduchý model, ktorý poskytuje veľký priestor na pohodlné odkladanie vecí na vešiakoch. Konštrukcia sa zvyčajne skladá z tyče a police v hornej alebo dolnej časti. Tento variant je ideálny pre ľudí, ktorí potrebujú hlavne miesto na zavesenie oblečenia, ako sú kabáty, obleky alebo šaty. Výhodou šatníkovej skrine s tyčou je aj to, že nezaberie veľa priestoru a ľahko sa montuje. Za nevýhodu by sa dalo pokladať menej miesta na uloženie iných vecí, napríklad spodnej bielizeň, košieľ alebo topánok, ale všetko napokon závisí od toho, aké máte očakávania.

Tento model je výhodný najmä v predsieni, kde je treba najviac miesta na zavesenie kabátov, búnd a podobných kusov oblečenia. Obuv je potom lepšie uložiť do samostatnej skrinky na topánky a ostatné doplnky môžete dať na hornú policu nad tyčou.

Šatníková skriňa s policami – na čo je vhodná?

Šatníková skriňa s policami je vlastne regálom v skrini a je ideálnou voľbou pre ľudí, ktorí k svojim veciam chcú mať čo najľahší prístup.Takáto šatníková skriňa ponúka veľký úložný priestor a jej funkčnosť môžete zvýšiť tým, že ju vybavíte organizérmi a doplnkami na úschovu vecí. Všetko, čo potrebujete na optimálne využívanie vnútra šatníkovej skrine a jej dokonalé prispôsobenie svojim potrebám, má k dispozícii agatanabytok.sk. Obchod má vo svojej ponuke aj priestranné modely šatníkových skríň, ktoré nájdete tu: https://www.agatanabytok.sk/nabytok/skrine .

Kam možno bez obáv umiestniť šatníkovú skriňu s policami? Určite sa osvedčí aj v obývacej izbe, kde skôr než oblečenie je potrebné ukladať najrôznejšie predmety, doplnky, dekorácie atď. Na policiach si môžete rozložiť elektroniku, knihy, textil a iné drobnosti. Aby ste mali prístup k nim ešte pohodlnejší, každej skupine predmetov vyhraďte samostatný organizér alebo krabicu, nádoby si označte a na policiach úhľadne rozložte.

Skriňa s tyčou alebo skriňa s policami – čo si vybrať?

Pri výbere ideálnej šatníkovej skrine do izby je potrebné zvážiť niekoľko faktorov. V prvom rade si nezabudnite presne zmerať dostupný priestor a prispôsobiť veľkosť skrine rozmerom miestnosti. Ďalej je potrebné určiť, aké funkcie bude skriňa plniť: či v nej potrebujete skôr priestor na vešanie oblečenia alebo na ukladanie rôznych druhov vecí. V niektorých prípadoch môže byť ideálnym riešením dvojdielny model – s policami v jednej časti a tyčou v druhej. Ak si dáte takúto veľkú skriňu do spálne, využijete ju ako šatník – vo vnútri je miesta naozaj veľa! Naviac, vhodné organizéry umožnia ju okrem oblečenia používať aj na odkladanie rôznych doplnkov, príslušenstva, topánok, tašiek alebo spodnej bielizne.

Dobrým riešením môže byť aj modulárna šatníková skriňa, pretože sa dá prispôsobiť vašim potrebám aj štýlu interiéru. Ak vám to priestor dovolí, môžete sa rozhodnúť aj pre dve rovnaké skrine – jednu s policami a druhú s tyčou. Zvážte tiež, čo v konkrétnej miestnosti nevyhnutne potrebujete. Kabáty a vrchné oblečenie môžete zavesiť do skrine so zrkadlom v predsieni, ale svetre, nohavice a iné oblečenie je lepšie mať v samostatnej skrini.

Čítajte tiež: