Epoxidové či liate podlahy už nenájdete len v priemyselných halách

Viete, čo je na dnešnej dobe zaujímavé? Že veci, ktoré sa nám pred nejakými dvadsiatimi rokmi spájali len s jednou konkrétnou oblasťou života, prenikajú do ďalších oblastí i tam, kde by sme to predtým ani nečakali. Napríklad také epoxidové či liate podlahy. Prednedávnom boli vyslovene spojené s priemyselnými halami či výrobnými priestormi, dnes sa s nimi stretneme už prakticky všade.

Typické pre parkoviská

Všimli ste si, že povrch na moderných podzemných parkoviskách v obchodných centrách či administratívnych budovách je akýsi iný než na iných parkovacích plochách? Nebude to len o vašom pocite. Na takýchto parkoviskách sa totiž veľmi často využíva epoxidová podlaha, ktorá má viacero výhod. Asi nemá zmysel ich do detailu rozpitvávať, pokiaľ teda nepatríte k odborníkom na stavebníctvo. V skratke však stačí spomenúť, že jednou z jej hlavných predností je odolnosť, a aj preto je taká obľúbená.

Vrstva, ktorá sa nanáša na už existujúcu podlahu

Ak si teda epoxid neviete úplne ľahko predstaviť, tak vám ponúkneme jednoduchú pomôcku. Epoxidová podlaha sa totiž vo svojej podstate nanáša už na existujúcu podlahu, resp. vrstvu, ktorá tam predtým bola. Má široké využitie nielen pri spomínaných podzemných parkoviskách. Nájdete ju napríklad aj v priemyselných halách či priemyselných budovách.

Liata podlaha aj inde než vo výrobe

Samostatnou kapitolou je liata podlaha, s ktorou sme sa tiež v minulosti typicky stretávali skôr vo výrobných halách či priemysle. Dá sa povedať, že do tejto oblasti sa presunuli epoxidy, a liata podlaha sa zase posunula o niečo ďalej. Dnes je totiž obľúbeným riešením dokonca aj pre kancelárske priestory či dokonca pre byty! Ak sa s liatou podlahou šikovne vyhráte, môže predstavovať naozaj zaujímavý tip do interiéru aj do vašej budúcej domácnosti.

Zdroj obrázku: Doralin Samuel/Wirestock Creators / Stock.adobe.com