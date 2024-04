Noc, v ktorej techno znamená všetko

COAL Hall 2024 prichádza do Trojhaly Karolina, aby obklopil Ostravu pulzujúcim rytmom techno a elektronickej hudby. Táto nekompromisná udalosť sľubuje spojiť hudobných nadšencov a vyčariť nezabudnuteľnú noc plnú energie a eufórie.

Dátum 19. apríla si ihneď označte červeným fixom vo svojom kalendári, pretože sa blíži najväčšia techno halová udalosť tohto roku! Adrenalín bude prúdiť a hranice zábavy budú posunuté na úplne novú úroveň.

Hlavná scéna, realizovaná v spolupráci s Beatworx a Force Production, vás očarí nielen svojím horníckym dizajnom a ohromujúcou svetelnou šou, ale aj vynikajúcim ozvučením od Funktion One.

A kto sa postará o tu správnu techno nálož?

Gregor Tresher (GER, Break New Soil): Nemecký DJ a producent, ktorého inovatívny štýl a precízny zvuk dostali na prestížne pódiá a festivaly po celom svete. Zakladateľ labelu Break New Soil, ktorý podporuje nové talenty a obohacuje elektronickú scénu.

Chris Liebing (Nemecko, CLR): Nemecký ambasádor techna, jeho nové EP „Love Those Who Fight With Passion And Faith“ odráža politickú situáciu. Jeho podcast CLR je jedným z najvplyvnejších na techno scéne.

Sam Paganini (Taliansko, JAM): Taliansky DJ a producent, majster temných tónov a atmosférických beatov. Jeho track „Rave“ získal viac ako 100 miliónov počúvaní a stal sa najstiahnutejším techno trackom v histórii.

Perc Live (ENG, Perc Trax): Medzinárodne koncertujúci DJ a live performer, zakladateľ hudobného vydavateľstva Perc Trax. V roku 2024 vydá nový album „The Cut Off“ a oslávi dvadsiate výročie a sté vydanie na Perc Trax.

O ukončenie noci sa postará aktuálne najlepší český techno DJ Golpe alias Broken Robot. Otvorenie bude pod taktovkou promotérov tohto eventu Marca Keya & Mendozy, ktorých vystrieda oficiálne prvýkrát v Českej republike v b2b sete Lucca & Orbith!

Pre návštevníkov bude pripravená aj druhá stage v imaginárnom horníckom tuneli, kde vystúpia Poľský techno matador Siasia, slovenský techno bojovník Signate, česká techno princezná Jaqullin, zlínski bojovníci Ian Kita a Manish a rezidenti COAL Festivalu Van Vega a Mikeshi.

Komu to bude málo, od 5. hodiny ráno bude pokračovať afterparty v klube Fabric, na ktorej vystúpia Slováci Hasky a Bari, talentovaný Patricio Stix a Din Jarrin. Tretí aprílový víkend žije Ostrava! Techno nálož pod taktovkou tímu z COAL Festivals, ktorí sa už viac ako 10 rokov snažia netradične a kreatívne obohacovať kultúrne dianie v uhelnom regióne.

Vstupenky sú k dispozícii na webovej stránke smsticket.cz – jednoducho napíšte COAL alebo COAL HALL 2024 do vyhľadávača.

Nenechajte si ujsť najväčšie halové techno podujatie tohto roku!