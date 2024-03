Ktoré čierne dámske mokasíny budú najviac trendy v roku 2024? Predstavíme vám tie najlepšie modely

Medzi najmódnejšie kúsky v rámci dámskej jarnej obuvi patria mokasíny. Ide o model topánok, ktorých strih inšpirovala obuv indiánskych kmeňov. Popularitu získali v minulom storočí a udržali si ju až do súčasnosti. Ak hľadáte štýlové a pohodlné topánky ideálne do jarného počasia, kúpte si čierne mokasíny dámske.

Čierne mokasíny dámske – zamerané na detaily

Mokasíny sú tak obľúbenou obuvou, že si za svoju éru prešli mnohými zmenami, či už vo farebnej sfére, alebo v rôznorodosti detailov. Práve detaily sú prvkom, ktorý dokáže mokasínam dodať unikátny vzhľad a urobiť aj zo všedných čiernych topánok štýlový kúsok. Čierne mokasíny dámske skvele zapadnú do šatníka žien, ktoré preferujú formálnejšiu módu a chcú sa obliekať pohodlne i trendovo. Zamerajte sa na detaily, aby ste našli mokasíny presne podľa vašich predstáv. Pri rozhodovaní o tom, aké čierne mokasíny vybrať, vám pomôže prehľadný vyhľadávací filter v internetovom obchode CCC. Alebo sa zastavte v jednej z kamenných predajní CCC a overte si rozmanitosť dámskych mokasín na vlastné oči.

Veľmi módne sú čierne dámske mokasíny s retiazkou v prednej časti topánok. Retiazka môže byť kontrastnej, napríklad striebornej a zlatej farby, alebo splývať so zvrškom vďaka čiernemu farebnému odtieňu. Ďalším zaujímavým detailom sú kontrastné pásiky. Tie sa môžu nachádzať opäť vo vrchnej časti obuvi alebo medzi podošvou a zvrškom. Módne sú kontrasty vytvorené so sivou a béžovou farbou.

Veľmi mladistvo pôsobia mokasíny, ktoré zdobia pracky a spony. Spony v striebornej farbe skvele ladia s čiernou farbou topánok. Čím sú väčšie, tým viac budú v outfite výraznejšie a upriamia pozornosť na topánky. A čo by ste povedali na zdobenie vo forme kvietka tesne pri prstoch topánky? Pre romantické duše sú tieto mokasíny ako stvorené. Spomenúť musíme aj trend strapcov, ktoré sa zjavujú na obuvi a tiež na kabelkách.

Mokasíny dámske – na platforme i na opätku

Čierne mokasíny dámske je možné nájsť v rôznom prevedení, čo sa výšky podošvy a opätkov týka. Klasické sú samozrejme mokasíny na rovnej podošve a s mierne vyvýšenou časťou pod pätou. Tento model je univerzálny a pokojne ho zlaďte s džínsami i sukňou. Posledné roky si získali priazeň žien po celom svete mokasíny na platforme. Tento prvok sa zjavuje u všetkých typoch obuvi od tenisiek cez členkové čižmy až po mokasíny. Čierne mokasíny na platforme pôsobia viac ležérne a stanú sa vašim obľúbeným kúskom na bežné nosenie do mesta. Naopak opätkové mokasíny sú elegantnou obuvou, ktorú si môžete obuť do práce alebo na pracovné stretnutie.

Čierne mokasíny dámske – ako ich nosiť v outfitoch

Obujte si čo i len raz čierne dámske mokasíny a ihneď zistíte, že sú všestrannými topánkami. Skvele budú vyzerať s takmer všetkým vo vašom šatníku. Pozor však na to, že nejde o športovú obuv a k obľúbeným legínam a teniskám absolútne nepasujú. Čierne mokasíny vyzerajú úžasne s užšími cigaretovými nohavicami a tiež s nohavicovým kostýmom. Obuť si ich môžete k čiernym šatám v áčkovom prevedení po kolená. Mokasíny na rovnej podošve zapasujú k sukni, blúzke a blejzeru. Pekný outfit vytvoria čierne dámske mokasíny so slim nohavicami a úzkym topom. Do mesta si ich obujte spolu s džínsami, bielou blúzkou a športovým sakom. V tomto prípade zvoľte lakovanú úpravu zvršku alebo mokasíny pokryté čiernymi kamienkami.