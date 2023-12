Jedinečný festival pod holým nebom Heineken Balaton Sound oznamuje 1. fázu Line Upu s menami ako Marshmello, Timmyho Trumpet, Paul Kalkbrenner a James Hype

Dych berúci festival Heineken Balaton Sound je jedným z najväčších open air podujatí v Európe so starostlivo vyberaným mixom rôznorodých headlinerov elektronikej tanečnej hudby, ktorí hrajú na úžasnom mieste jazera Balaton v Zamárdi v Maďarsku. Tento sa bude konať od 3. do 6. júla 2024 a všetci sa môžete tešiť nielen na najznámejších EDM headlinerov, ale aj undergroundové mená z celého spektra housu a techna na viac ako piatich pódiách vrátane Jamesa Hypea, Purple Disco Machine, Paula Kalkbrennera, Johna Newmana, Marshmella, Lost Frequencies, Timmy Trumpeta, Ben Nicky, Willa Sparksa, NERVO, Switch Disco a Nick Moren. 4-dňové vstupenky sú k dispozícii len za 199 EUR na www.balatonsound.com .

Od prvej edície v roku 2007 ponúka Heineken Balaton Sound skvelý pomer peňazí a ponuky, na ktorej pracuje tím stojaci za legendárnym festivalom Sziget, takže si môžete byť istí, že so všetkými ich skúsenosťami je postarané o každý jeden detail. Festival je známy nelen tým, že má prepracované stage, ale rovnako aj úchvatné pláže nachádzajúce sa priamo pri vode jazera Balaton. Heineken Balaton Sound je vždy zaliaty slnkom, takže je to viac než len festival – je to jedinečný dovolenkový zážitok s line upom na svetovej úrovni, ktorý pokrýva tie najzaujímavejšie žánre elektronickej hudby.

Vy si budete môcť vychutnať jedinečnú prehliadku mnohých show na podujatí, kam miera milovníci hudby z celej Európy. Títo každoročne smerujú práve na tento festival, aby si vychutnali atmosféru hlavného pódia s jeho obrovskou LED stenou. Krása housovej hudby a techna a omnoho intímnejšie stage uvidíte na B My Lake, ktoré si vás podmania svojimi špičkovými audio-vizuálmi, svetlami a prvotriednym zvukovým systémom.

Ohromujúca poloha

Jazero Balaton je skutočným dovolenkovým hotspotom, ktorý ponúka ideálnu kombináciu festivalu a dovolenky. Môžete relaxovať v teplom a slnečnom počasí cez deň pri jazere, potom celú noc tancovať na tanečné bomby servírované najväčšími svetovými umelcami elektronickej hudby v prírodnom prostredí, pričom je tu aj možnosť podniknúť výlet a preskúmať hlavné mesto Budapešť. Festival ponúka viaceré VIP služby, ako zrýchlený vstup a extra služby v štyroch VIP priestoroch so zvlášť sanitou, jedlom a nápojmi.

Projektová manažérka Heineken Balaton Sound Anna Filutás hovorí: „V našom úplne prvom ozname sme pripravovali ozajstné svetové hviezdy a miláčikov publika. Uvidíte tak držitela Grammy, Purple Disco Machine, ale tiež jednu z najcharizmatickejších postáv súčasnej tanečnej scény, Jamesa Hypea. Predstaví sa aj elektronická undergroundová superstar Paul Kalkbrenner. Marshmello príde so svojím novým albumom a svoju neskutočnú energiu na Sound prinesie Timmy Trumpet. Svoj najaktuálnejší sound predstaví na tanečnom pódiu aj John Newman“.

Superstar Headlineri

Line up v roku 2024 bude opäť odvážny, vrátane masku nosiaceho a multižánrového DJa/producenta Marshmella, ktorý je jedným z najvýznamnejších britských elektronických umelcov. Uvidíte aj jedného z najprominentnejších britských umelcov elektronickej hudby James Hype a určte nezmeškajte multiplatinového speváka, skladateľa, ikonu a producenta Johna Newmana. Zabávať vás bude aj nemecký držiteľ Grammy a predstaviteľ klasickej diskotéky, Purple Disco Machine.

Ohlásený je aj techno maestro Paul Kalkbrenner; belgická superstar Lost Frequencies; ocenený hrdina EDM Timmy Trumpet a obľúbené dvojičky festivalu, austrálske NERVO. Ben Nicky, Will Sparks, Nico Moreno a Switch Disco uzatvárajú prvú fázu umelcov pre ročník 2024. Už onedlho však máme pre vás pripravené viaceré veľké mená, ktoré budú čo chvíľa oznámené.

Okrem hudby

Na Heineken Balaton Sounde 2024 však môžete zažiť nekonečné množstvo dobrodružstiev vďaka prechádzkam, módnym prehliadkam, športu, tanečným workshopom, techno jogou a mnohému inému. Festival má na výber množstvo jedál vrátane vegetariánskej, bezlepkovej a bezlaktózovej ponuky. Pripravená je pre vás najrôznejšia ponuka ubytovania vo všetkých cenových kategóriách, ako na mieste, tak i v okolí.

Táto pôsobivá oslava pod holým nebom je priam povinnosťou pre všetkých milovníkov festivalov, takže už teraz si nezabudnite zaobstarať svoje lístky na Heineken Balaton Sound 2024.

SOCIÁLNE SIETE

Webstránka: https://balatonsound.com/sk/

Vstupenky: https://balatonsound.com/sk/tickets/list/

Facebook: https://www.facebook.com/BalatonSound

Instagram: https://www.instagram.com/balatonsound/