Meduza je spať! Už 2.12. v Bratislave

Po veľkom úspechu vypredanej šou v Marci 2023 sa Meduza opäť vracia do Bratislavy.

Meduza sa zaslúžili o návrat house music do denného vysielania rádií po celom svete. V priebehu dvoch rokov sa stali najväčším globálnym streamovacím talianskym umelcom v histórii hudby na Spotify aj Apple Music v Taliansku.

Ich debutové vydanie s názvom „Piece of Your Heart“ s Goodboys má teraz viac ako 2 miliardy streamov po celom svete a dostalo sa do top 10 oficiálnych rebríčkov v 20 krajinách a v roku 2019 bola dokonca nominovaná na GRAMMY ako najlepšia tanečná skladba.

Nasledujúci singel „Lose Control“ s Goodboys a Becky Hill mal bezprecedentný vplyv a v prvom týždni dosiahol britskú Top 40, pričom tiež prekonal 2 miliardy streamov, čím sa stal opäť top10 vo viacerých krajinách.

Okrem týchto úspechov má Meduza na konte niekoľko remixov pre umelcov ako Ed Sheeran, MK, R+, Faithless a ďalších.

Na konci roka 2020 vydali Meduza svoj ďalší singel ,,Paradise“ s Dermont Kennedym, ktorý opakovane dostal zlaté a platinové ocennenia v 24 krajinách s viac ako bilión streamami na všetkých platformách.

Rovnako nezaostal ani ich štvrtý singel ,,Tell it to my heart„, ktorý aj dnes dobíja hudobné rebríčky po celom svete.

Meduza ma na konte niekoľko úspešných vystúpeni po celom svete, medzi tie najznámejšie patria Fabric (Londýn), Elrow, Warehouse Project (Manchester), Green Valley Brazil a EDC Mexico až po rezidenciu v The Wynn, Las Vegas plus niekoľko vystúpení na hlavnom pódiu na niektorých z najväčších svetových festivalov po celom svete.

Už 2.12. príde Meduza roztancovať celé Slovensko do bratislavkého Edison Parku.

Lístky zakúpite na ticketportal.sk.