Londýn na striebornom plátne: najslávnejšie lokality, ktoré poznáte z filmov

Londýn, ktorý nepochybne patrí medzi významné historické a kultúrne pamiatky sveta, zohral v priebehu desaťročí významnú úlohu v nespočetných filmových produkciách. Vďaka legendárnym miestam, rozmanitej kultúre a jedinečnej atmosfére sa Londýn stal vyhľadávanou kulisou pre rôznorodých filmárov. V tomto článku sa dočítate o niektorých z najznámejších londýnskych filmových lokalít a odhalíte filmy, ktoré ich dostali do pozornosti, aby ste sa pri ich najbližšej návšteve mohli cítiť ako filmová hviezda.

Battersea Power Station: Temný rytier

V Temnom rytierovi, jednom z najobľúbenejších filmov o Batmanovi, sa v elektrárni Battersea natáčala pamätná scéna, v ktorej Joker odpáli explóziu v opustenom sklade, čo má za následok Rachelinu smrť. Stará budova, známa svojou mohutnou tehlovou konštrukciou, ktorá sa nachádza na južnom brehu rieky Temže, sa odvtedy objavila v desiatkach známych filmov a v súčasnosti je obľúbeným miestom nákupov a oddychu pre miestnych obyvateľov aj turistov.

The Tower Bridge: Spiderman: Ďaleko od domova

Film sleduje Petra Parkera a jeho spolužiakov na vzdelávacom výlete po Európe, počas ktorého navštívia Benátky, Prahu a nakoniec skončia v Londýne, kde sa odohráva posledná tretina príbehu. Do záverečnej bitky je zapojených viacero významných londýnskych pamiatok vrátane The Shard a Tower of London, ale najväčšiu pozornosť dostáva Tower Bridge. MJ, Ned a ich kamaráti sa počas útoku ocitnú v turistickom autobuse na moste a väčšina súboja Spidermana proti Mysteriovi sa tiež odohráva na tomto moste. Ak ste fanúšikom Spidermana, je pravdepodobné, že po zhliadnutí filmu sa na Tower Bridge nebudete pozerať tak, ako predtým.

Millenium Bridge: Harry Potter a Polovičný princ

Tento zoznam by nebol úplný bez aspoň jednej lokality z Harryho Pottera. V Londýne sa odohráva množstvo scén z tejto obľúbenej série. Napriek tomu stojí za zmienku najmä scéna na moste Millennium Bridge na začiatku šiesteho filmu, kde sa nad ním stretnú Smrťožrúti a úplne ho zničia. Preto keď na most vstúpite, nemôžete sa ubrániť pocitu, že ste vstúpili do zázračného sveta čarodejníkov. Rozhodne stojí za návštevu!

St. Luke’s Mews: Láska nebeská

St. Luke’s Mews v londýnskej štvrti Notting Hill preslávila pamätná scéna z filmu Láska nebeská, v ktorej postava Andrewa Lincolna poeticky vyznala lásku postave Keiry Knightley. V dôsledku toho sa táto ulica stala turisticky vyhľadávaným miestom, kam sa fanúšikovia z celého sveta hrnú, aby sa odfotili pred slávnym ružovým domom. Napriek varovaniu, ktoré pred niekoľkými rokmi vydala Kráľovská štvrť Kensington a Chelsea, turisti naďalej navštevujú tento neslávne známy ružový dom, čo majiteľovi tejto nehnuteľnosti nerobí veľkú radosť.

Westminster Bridge: Skyfall

Zisky z bondoviek, ktoré v priebehu desaťročí dosiahli kolosálne celkové tržby presahujúce 7 miliárd dolárov, by mohli závidieť aj tí najšťastnejší výhercovia v online kasíne. Ak ste fanúšikmi agenta 007, určite vás neprekvapí, že aj mnohé scény z filmu Skyfall sa natáčali v Londýne, pričom najvýraznejšie sa v nich objavujú Westminsterský most, Whitehall a Národná galéria. Zdá sa, že Londýn je vo všeobecnosti obľúbeným miestom nakrúcania filmov o Jamesovi Bondovi. V bondovkách Zajtrajšok nikdy nezomiera, Jeden svet nestačí, Spectre, Vyhliadka na smrť, Povolenie zabíjať a mnohých ďalších sa tiež objavili niektoré z najvýznamnejších londýnskych pamiatok.

Modré dvere: Notting Hill

Každoročne sa do Portobello Road hrnú milióny turistov, aby zažili jej pulzujúci ruch a uvideli jedno známe miesto: ikonické modré dvere z Notting Hillu. Tieto konkrétne dvere majú v britskej filmovej histórii osobitné miesto vďaka rovnomennému milostnému príbehu, v ktorom sa do seba zamilovali Anna Scottová (v podaní Julie Robertsovej), slávna herečka, a William Thacker (v podaní Hugha Granta), nenápadný anglický kníhkupec. Tieto svetoznáme modré dvere nájdete na adrese 280 Westbourne Park Road v Notting Hill ako druhé dvere na tejto ulici. No a po nájdení modrých dverí a pripomenutí si filmovej scény môžete hneď za rohom preskúmať ďalšie obľúbené pamiatky z romantického filmu.

Zdroj foto: Photo by Veliko Karachiviev on Unsplash