Samsung predstavuje svoju prvú mimoriadne širokú chladničku s mrazničkou na dolnej strane s energetickou triedou A

RB6000D šetrí energiu vďaka úplne novému invertorovému kompresoru. Veľkou prednosťou je aj režim AI Energy s využitím umelej inteligencie a väčšia kapacita

Spoločnosť Samsung Electronics na európskom trhu predstavila novú, energeticky úspornú chladničku Extra Wide Bottom Mount Freezer. Stalo sa tak na akcii Welcome to BESPOKE AI v Pavillon des Étangs v Paríži. Chladnička sama osebe spadá do najvyššej energetickej triedy a vďaka Wi-Fi pripojeniu navyše umožňuje ďalšie úspory energie prostredníctvom platformy SmartThings Energy.

„Úspora energie dnes pre zákazníkov zohráva oveľa väčšiu úlohu ako predtým, a preto Samsung predstavuje nový model pre modernú dobu,“ komentuje to Moohyung Lee, výkonný viceprezident a riaditeľ tímu Customer Experience v divízii pre digitálne spotrebiče Samsung Electronics. „Vďaka intenzívnemu výskumu a vývoju sme k štandardnej kvalite a funkciám, ktoré radi využívajú zákazníci po celom svete, pridali aj skvelú energetickú účinnosť. Veríme, že používatelia ocenia výhody novej chladničky Samsung v každodennej prevádzke domácnosti.“

Chladnička patrí podľa európskych štandardov do energetickej triedy A, čo sa zatiaľ žiadnemu širokému modelu Samsung s mrazničkou na dolnej strane nepodarilo. Vďaka jedinečnému riešeniu Samsungu klesla spotreba energie v porovnaní s konvenčným modelom o 55,9 %. Za príslušnosťou k energetickej triede A stojí predovšetkým nový invertorový kompresor.

Nový a mimoriadne účinný kompresor sa vyznačuje prepracovaným prevedením s väčším polomerom rotačných častí, čo znamená 4,1x väčšiu zotrvačnosť ako pri konvenčných kompresoroch. Kompresor tak dlhšie udrží požadovaný výkon a nepotrebuje na reguláciu teploty v chladničke toľko energie. Vďaka špeciálnej ovládacej technológii znižuje aj hlučnosť, a to až päťnásobne v porovnaní s konvenčným modelom.

Nová chladnička navyše podporuje šetriaci režim v aplikácii SmartThings Energy, čo znamená ďalšiu úsporu energie až o 15 %. Režim AI Energy v aplikácii SmartThings umožňuje každý deň, týždeň či mesiac kontrolovať spotrebu energie a dokonca aj odhadnúť výšku mesačnej faktúry za elektrinu. Ak jej výška presiahne plánovanú hodnotu, zapne sa v systéme SmartThings Energy úsporný režim. Okrem toho systém dokáže optimalizovať rýchlosť kompresora aj frekvenciu odmrazovacieho cyklu podľa spôsobu použitia a okolitého prostredia, takže čerstvé potraviny v chladničke dlhšie vydržia.

Za pozornosť stojí aj kapacita a dizajn nového modelu. Chladnička je širšia ako bežné typy a Samsung navyše využil technológiu SpaceMax™, ktorá kapacitu ešte zvyšuje vďaka tenkým stenám a efektívnej izolačnej vrstve. Rozšírená kapacita navyše nemá žiadny vplyv na vonkajšiu podobu chladničky, ktorá tak stále pôsobí relatívne kompaktne a nezaberá zbytočne veľký priestor v domácnosti.

Okrem skvelého výkonu a kapacity patrí k prednostiam novej chladničky aj elegantný dizajn, vďaka ktorému sa chladnička môže stať štýlovým doplnkom vo väčšine moderných interiérov. Dvierka sú úplne ploché, zapustená kľučka je mimoriadne podareným estetickým prvkom. Decentné osvetlenie so systémom Gentle Lighting automaticky nastavuje jas a bráni oslneniu.

Dostupnosť a predobjednávky

Energeticky úsporná chladnička Extra Wide Bottom Mount Freezer bude na Slovensku k dispozícii od apríla v energetických triedach A a B s kapacitou 538 litrov. Odporúčané maloobchodné ceny sú 1349 €/1469 €. Všetci zákazníci, ktorí si objednajú nové chladničky Samsung v období od 3. do 28. apríla v eshope Samsung.sk môžu získať späť až 400 € z odporúčanej maloobchodnej ceny spotrebiča. K tomu získajú navýšenie o 50 % Rewards bodov a bezplatnú dopravu. Na získanie bonusu je nutná registrácia na webe Samsung.sk.

Modely chladničiek Samsung s bonusom v rámci predobjednávok

Modely Bonus RF65DG960ESREO 400 € RB53DG706AS9EO 160 € RB53DG706AB1EO 160 € RB53DG706BS9EO 120 €

Ďalšie informácie o chladničkách a ďalších domácich spotrebičoch Samsung: Samsung.com.

