Plážový festival Heineken Balaton Sound oznamuje Amelie Lens, Adam Beyer, Maceo Plex, Stephan Bodzin live, Vintage Culture a mnoho ďalších

Vstupenky: www.balatonsound.com

Dátum: 3. – 6. júla 2024

Miesto: Balaton, Zamárdi, Maďarsko

Adam Beyer, Amelie Lens, Stephan Bodzin (live), Maceo Plex, Reinier Zonneveld (live), Mathame, FJAAK, Mind Against, Miss Monique a hviezdy hard techna Sara Landry, Trym a 999999999, ktoré sa premiérovo predstavia a na plážovom festivale uvidíte aj veľmi špeciálne performance od Q-dance.

Jedno z najväčších podujatí pri jazere pod holým nebom v Európe sa vracia. Heineken Balaton Sound to odpáli od 3. do 6. júla 2024 vo svojom nádhernom prostredí pri jazere Balaton v Zamárdi v Maďarsku. Tento aktuálne odhalil množstvo skvelých nových mien ako Amelie Lens, Adama Beyer, Maceo Plex, Stephan Bodzin live, Reiniera Zonneveld live, Mathame, FJAAK, Mind Against, Vintage Culture, Miss Monique, hviezdy hard techna Sara Landry, Trym a 999999999, plus špeciálny Q-dance, ktorí to odpália na hlavnom stagy. To všetko prichádza na vrchole obrovskej prvej vlny, ktorá zahŕňala takých umelcov ako James Hype, Purple Disco Machine, Paul Kalkbrenner, John Newman, Marshmello, Lost Frequencies a mnoho ďalších. 4-dňové vstupenky sú k dispozícii len za 225 EUR na https://balatonsound.com .

Heineken Balaton Sound je známy svojou ohromujúcou polohou priamo pri jazere Balaton, čím je perfektným dovolenkovým miestom, ktoré vám umožní relaxovať a užívať si slnko, ale aj pretancovať celú noc. Toto môžete zažiť na mnohých pódiách, z ktorých všetky majú svoju jedinečnú podobu a atmosféru. Žiadne iné podujatie v Európe nerobí veci v takom rozsahu na hlavnom pódiu s obrovskou LED stenou; scéna B my Lake zameraná na house a techno a mnoho ďalších intímnych stagov, ktoré všetky prichádzajú so špičkovými audio-vizuálmi, svetlami a špičkovými zvukovými systémami.

„S novo ohlásenými interpretmi je naším cieľom ponúknuť široký výber zo scény elektronickej hudby, ktorý je teraz jasne viditeľný pre návštevníkov Heineken Balaton Soundu,“ začala Anna Filutás, projektová manažérka festivalu. Festival ako taký predstaví tak mainstreamovú elitu elektronickej hudby, ako aj to najlepšie z undergroundovej elektronickej hudby, čím výrazne posilní line up o čoraz populárnejších hard techno a hardstyle umelcov.

Táto najnovšia vlna mien privíta debutantku Heineken Balaton Soundu Amelie Lens, ktorá sa vracia po materskej dovolenke a prináša svoje temné techno kúzlo, zatiaľ čo šéf labelu Drumcode Adam Beyer je svete techna skutočnou stálicou. Žiadna show nie je taká špeciálna ako live vystúpenie Stephana Bodzina a tento rok prežije svoje znovu zrodenie aj tvrdé techno, ktoré budp reprezentovať Sara Landry, Trym a 999999999 spou s už ohláseným Nicom Morenom.

Pripravte sa na elektrizujúcu konvergenciu špičkových hudobných talentov predstavujúcich nespočetné množstvo žánrov v oblasti housu a techna. Na čele rebríčka je vokálna housová pecka MEDUZA, a je viac ako isté, že vás čaká nezabudnuteľné vystúpenie. Reinier Zonneveld sa predstaví so svojou charakteristickou zmesou hard-edge acid techna a predství vám svoj inovatívny live zážitok.

Pripojí sa aj talianske duo Mathame, známe svojimi podmanivými melodickými zvukmi, po boku dánskeho majstra Kölscha, ktorý poslucháčov prenesie svojimi emotívnymi skladbami. FJAAK je berlínske duo, ktoré uvoľní svoje jacking club grooves, zatiaľ čo fanúšikovia techna môžu očakávať špeciálnu spoluprácu, keďže Space 92 a POPOF predstavia „Turbulences“. K pohlcujúcim zážitkom prispieva aj šéfka labelu Siona Miss Monique, ktorá očarí dav svojimi progresívnymi zvukmi. Brazílsky Vintage Culture medzitým prinesie vo svojich beatoch našlapané basy, ktoré zabezpečia elektrizujúcu atmosféru počas celého jeho vystúpenia.

Tu sa však nie je všetko. Legendárny Q-dance sa predstaví na hlavnom stagy a ponúkne ukážku jedinečnej energie a vášne. Následné sety od The Qreator, Sound Rush, Ran-D, Warface, Sefa a DV8 sľubuje, že bude toto veľkolepé finále a zanechá účastníkom spomienky na celý život.

Odpočítavanie je zapnuté, pokiaľ sa vydáte na nekonečné dobrodružstvo na Heineken Balaton Sound 2024, kde na vás čaká nespočetné množstvo zážitkov – umelci, módne prehliadky, šport, tanečné workshopy, techno joga a ďalšie.

Navyše tento rok čaká návštevníkov viacero zmien: premiestni sa hlavný vchod, zmení sa aj umiestnenie hlavného pódia, ktoré tak poskytne komfortnejší priestor pre očakávané veľké publikum. Súčasťou festivalu bude aj naďalej 1 km dlhá plážová časť, ktorá láka množstvo zahraničných návštevníkov a ponúka nábrežné lokality, plážové párty a pohodlný relax pri vodných hrách počas celého festivalu, cez deň aj v noci.

„Na presťahovanom hlavnom pódiu bude prebiehať program až do rána a posledný deň to zavŕšime masívnou záverečnou šou v podaní vynikajúceho holandského Q-dance, ktorý predvedie tvrdšie štýly elektronickej hudby,“ prezradila Anna Filutás.

Táto pozoruhodná oslava pod holým nebom je povinnou návštevou pre festivalových nadšencov a sľubuje nezabudnuteľný zážitok. Na mieste je množstvo kempingových možností alebo si môžete rezervovať hotel v Zamárdi alebo Siofoku, vďaka čomu je to ideálna letná dovolenková destinácia od 3. do 6. júla 2024.

Zabezpečte si vstupenky na Heineken Balaton Sound 2024 už teraz.

Heineken Balaton Sound

Webstránka: https://balatonsound.com

Vstupenky: https://balatonsound.com/tickets/

Facebook: https://www.facebook.com/BalatonSound

Instagram: https://www.instagram.com/balatonsound/