Ako si vybrať typ stylingovej obuvi? Toto sú najdôležitejšie pravidlá

Správna stylingová obuv dokáže urobiť zázraky v prípade vášho celkového vzhľadu. Ako si však vybrať tú správnu? Tu je niekoľko dôležitých pravidiel, ktoré by ste pri výbere dámskej obuvi mali zohľadniť.

Aké faktory zohľadniť pri výbere dámskych tenisiek?

V súčasnosti nájdete na trhu rôzne dámske tenisky. Ako si však vybrať tie najlepšie? Pri výbere je potrebné myslieť hlavne na 3 základné faktory, a to účel, pohodlie a osobný štýl. Aj pri výbere stylingovej obuvi sa zamerajte najmä na príležitosť alebo účel, na ktorý dámske tenisky potrebujete. Na športovanie odporúčame zvoliť tenisky určené priamo na beh, cvičenie, na posilňovanie či futbal a podobne. Na bežný deň naopak zvoľte klasické dámske tenisky v neutrálnych odtieňoch, aby ste ich jednoducho mohli kombinovať k rôznym outfitom. To isté platí aj v prípade vášho vkusu. Milujete výrazné farby alebo ste skôr za elegantný a minimalistický vzhľad? Na športovanie pokojne zvoľte farebné dámske tenisky, na bežný deň, do práce alebo školy sa držte skôr tradičných odtieňov. Bielymi, čiernymi, béžovými alebo sivými teniskami nikdy nič nepokazíte. No aj napriek tomu, že je štýl a dizajn tenisiek veľmi dôležitý, pri výbere myslite aj na komfort. Dámske tenisky musia byť pohodlné a vyrobené z kvalitných materiálov. Zamerajte sa aj na ergonomický tvar a správnu veľkosť, aby tenisky nevypadávali, prípadne netlačili. Práve takéto dámske tenisky sú tie najlepšie.

Ktoré dámske tenisky sú pre vás tie najlepšie?

Správne stylingové dámske tenisky môžu výrazne ovplyvniť váš celkový vzhľad a vaše sebavedomie. Výber by mal zohľadniť účel, osobný štýl a samozrejme, pohodlie. Aj napriek tomu, že mnoho žien považuje extravagantné tenisky za stylingovú obuv, nemusí to tak platiť vždy. Aj dámske tenisky v neutrálnych odtieňoch dokážu byť veľmi štýlové. Podstatné je sa zamerať na ich dizajn. Napríklad Converse tenisky majú jednoduchý tvar, no sú považované za ikonické tenisky, ktoré by vo vašom šatníku nemali chýbať. To isté platí aj v prípade tradičných čiernych Vans Old Skool tenisiek, bielych Nike Air Max či teniskách adidas Superstar. Všetky tieto modely sú považované za neutrálne, nadčasové a štýlové dámske tenisky. Pokiaľ teda budete investovať svoje peniaze do tenisiek, myslite aj na tento faktor.

Kde nakupovať stylingové dámske tenisky?

Najlepšie dámske tenisky sú tie, ktoré splnia všetky vaše preferencie, potreby a očakávania. Na e-shope Answear.sk nájdete v súčasnosti široký výber dámskych tenisiek. Vybrať si môžete univerzálne a nadčasové štýlové dámske tenisky, ale aj extravagantnú obuv rôznych značiek. Na e-shope Answear okrem toho nájdete aj nové modely dámskych tenisiek, ktoré si môžete zakúpiť za zvýhodnenú cenu. Či už preferujete dámske tenisky na bežný deň značky Nike, adidas, Puma, Vans, Converse, elegantnejšie tenisky značky Karl Lagerfeld, Calvin Klein, Emporio Armani, Boss alebo tenisky na športovanie, na e-shope Answear nájdete tenisky rôznych značiek, veľkostí, dizajnov a materiálov. Nezabúdajte však pri výbere myslieť najmä na pohodlie a kvalitu. Nakupujte výhodne ešte dnes na Answear.sk.

