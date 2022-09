Tu je návod ako zladiť kabelku s oblečením bez ohľadu na sezónu

Rôzne typy, rôzne farby, rôzne značky…zladiť kabelku k oufitu vám vie dať poriadne zabrať. Dokáže totiž outfit nielen oživiť, ale ho aj rozbiť. Hoci experimentovanie s rôznymi farbami, textúrami a kombináciami môže byť zábavné, existuje niekoľko spoľahlivých spôsobov, ako si vypestovať svoj zmysel pre štýl. Tu je niekoľko tipov a trikov, ktoré môžete aplikovať bez ohľadu na sezónu.

Ako zladiť značkové kabelky s vaším outfitom na rande alebo večer s dievčatami? Existuje niekoľko spôsobov, ako sa vyhnúť zle zladenému vzhľadu, najmä ak chcete zanechať trvalý dojem.

Podľa príležitosti

Či už ide o svadbu, obchodný seminár alebo fitko, potrebujete inú kabelku, ktorá sa hodí na konkrétnu príležitosť. Veľkosť je jedným z faktorov, na ktorý sa môžete ľahko obrátiť. Napríklad menšie kabelky ako crossbody sú všestranné a hodia sa najmä v prípadoch, kedy nepotrebujete veľa okrem peňaženky a telefónu. Mini tašky môžu pridať hodnotu sofistikovanému vzhľadu na špeciálne príležitosti, bez ohľadu na ich formálnosť.

Na druhej strane, veľké tašky vytvárajú vzhľad, ktorý je trochu uvoľnenejší. Sú praktické a funkčné. Od notebooku až po oblečenie do telocvične, nie je nič, čo by ste do nich nezmestili.

Ak ste na pláži, spojte vzdušné letné šaty a sandále s čistou, jednoduchou taškou cez rameno. Ak potrebujete oživiť vás office-look, vyhnite sa aktovkám a vyberte si štruktúrovanú tašku. Ku koktejlovým šatám či lodičkám sa výborne hodi púzdrova kabelka. Ako oživiť vaše značkové oblečenie v zime? Malá semišová crossbody vyváži objemnú bundu a dodá vášmu vzhľadu ďalší rozmer.

Dámska móda je rozsiahla avšak kľúčom je nájsť tu správnu rovnováhu. Pamätajte si, že elegantné kabelky sa nehodia k ultra-ležérnym outfitom ako napríklad tričko s potlačou.

Podľa farby

Čo sa týka farieb, vyberajte si kontrastné, avšak doplňujúce váš outfit. Nenoste napríklad tašku v rovnakom odtieni červenej ako vaše šaty. Ak však chcete dosiahnuť monochromatický vzhľad, vyberte si tašku v tmavšom alebo svetlejšom odtieni. Snažte sa byť v súlade, nie proti sebe.

Vaše oblečenie by malo byť ideálne z iného materiálu ako vaša taška. Textúry sú krásne, ale príliš veľa vzorov môže ľahko spôsobiť chaos. Venujte pozornosť aj zapínaniu či retiazkam či kovovým detailom kabelky. Zlate časti kabelky by sa mali ideálne kombinovať so zlatými doplnkami, strieborné so striebrom atď.

Výber správnej tašky vám dokáže pomôcť aj v oblasti postavy. Drobné žienky by sa mali držať ďalej od príliš veľkých tašiek, ktoré ich môžu pohltiť, zatiaľ čo dámy s krivkami sa môžu rozhodnúť pre štíhlu, predĺženú tašku, ak uprednostňujú štíhlejšiu siluetu.