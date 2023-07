Ako vybrať dekorácie, aby sa zachoval jednotný štýl miestnosti?

Harmonicky zladený interiér pôsobí príjemne, uhladene, vyvoláva pocit útulnosti a domácku atmosféru. Skombinovať nábytok a doplnky ako sú koberce a závesy je jednoduché. Ale ako vybrať dekorácie, ktoré by zachovali spoločný štýl s nábytkom a nenarušili jednotnosť dizajnu?

Aké dekorácie vybrať ako doplnok k zariadeniu

Pri pojme dekorácie si každý vybaví iný doplnok. Najviac nám v mysli utkvejú umelecké dekorácie t.j. sochy, svietniky alebo obrazy. Dekoráciou môžu byť aj tapety, drevené obklady stien inštalované len na istej časti steny, záclony a závesy, koberce, deky, ozdobné vankúše lustre a lampy. Vraví sa, že dokonalosť je o detailoch, a preto pri zariaďovaní interiéru nezabudnite ani na malé dekoračné predmety.

Prázdne police, komody alebo obývacie steny pôsobia stroho až neesteticky. Do zariadenia miestností dekorácie skrátka patria. Pozor na to, aby ste to s dekorovaním a zdobením priestoru neprehnali. Vyberte radšej pár zaujímavých kúskov ako milión lacno vyzerajúcich doplnkov.

Medzi najobľúbenejšie a veľmi trendové patria nasledujúce doplnky: ozdobné podnosy a misky, svietniky, držiaky a odkladače, úložné boxy, exotické sošky a vázy atypického tvaru. Krokom vedľa pri dekorovaní miestnosti nie sú ani živé a umelé rastliny.

Ako zjednotiť dekorácie a nábytok z hľadiska farieb

Všetky dekorácie v miestnosti sa snažte zjednotiť s ostatným vybavením predovšetkým farebne. Neznamená to, že musí byť celá miestnosť monochromatická. Podľa pravidiel interiérového dizajnu je možné v jednej miestnosti použiť dve až dominantné farby. V malých priestoroch využívajte farby jemnejšie a bledšie, aby ste ho opticky ešte viac nezmenšili.

Najjednoduchšie sa kombinujú farby ako biela, sivá a čierna. K nábytku, kobercom a závesom v týchto farbách môžete dokúpiť dekorácie v bielej, striebornej, čiernej a zlatej farbe. Ak máte dominantné kúsky nábytku v pestrejších farbách, nezúfajte. Existujú zaručené kombinácie, ktoré budú oku vždy lahodiť. Aké farebné variácie zachovajú štýl miestnosti?

Hnedý nábytok resp. nábytok drevený a v drevenom dekóre sa skvele dopĺňa so zelenou farbou. V prípade, že máte výraznú sedaciu súpravu v oranžovej farbe, kúpte dekorácie biele a čierne. Veselá žltá farba si rozumie s fialovou a hráškovou. Nie každý má bunky na zariaďovanie interiéru. Pre túto skupinu ľudí máme cenný tip – zelené umelé a živé rastliny budú vyzerať perfektne s každým štýlom miestnosti.

Ako zjednotiť dekorácie a nábytok z hľadiska materiálu

Dekorácie sa vyrábajú nielen v rôznych farbách, ale tiež z rôznorodého materiálu. V obchodoch nájdete najpestrejšiu ponuku dekorácií z materiálov ako je sklo, drevo, kov, plast a textílie. Pri výbere doplnkov do miestností sa snažte dodržať základné pravidlá kombinácie materiálov. Široký výber dekorácií v rôznom štýle a materiálovom prevedení ponúkajú obchody Sinsay https://www.sinsay.com/sk/sk/. Vďaka bohatej ponuke budete mať viac možností a rýchlejšie dekorácie vyberiete.

V posledných rokoch je veľkým trendom betón ako dominantný prvok miestností. K betónu jednoznačne zvoľte doplnky z dreva. Drevený nábytok pekne vyznie v kombinácii s hliníkovými, kovovými a keramickými doplnkami. Naopak lacno až rušivo bude vyzerať masívne drevo s plastovými doplnkami. Moderný kovový nábytok ozvláštnite dekoráciami zo skla, dreva a bambusu.

