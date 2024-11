Ako si uľahčiť sťahovanie? Bez stresu a komplikácií

Obrázok od AshirvadPackers z Pixabay

Od balenia vecí, cez zabezpečenie prepravy, až po ich vyloženie a vynesenie do nového bytu. To všetko sú úkony spojené so sťahovaním, pričom ich koordinácia môže byť stresujúca a náročná, a to aj fyzicky. Aby sťahovanie prebehlo bez problémov, vyžaduje si dobrú organizáciu a plánovanie. A mnohokrát aj služby profesionálov.

Vytvorte si časový harmonogram

Keď máte presne stanovené, čo a kedy musíte urobiť, minimalizujete riziko, že na niečo zabudnete alebo že sa niektoré úlohy budú prekrývať. Vďaka harmonogramu budete lepšie vedieť využiť všetky dostupné zdroje, ako je čas a pomoc iných ľudí. Rozdeľte si sťahovanie na jednotlivé etapy (napr. triedenie, balenie, preprava), následne odhadnite, koľko času vám bude každá úloha trvať a stanovte si realistické termíny.

Nepotrebných vecí sa zbavte

Počas rokov bývania v danom dome alebo byte máme tendenciu hromadiť veci. Zabaliť a previesť všetky je časovo i finančne náročné, pritom veľa z týchto predmetov ani nepotrebujeme. Sťahovanie je tak ideálnou príležitosťou na to, aby ste si urobili vo veciach poriadok. Tie, ktoré sú v dobrom stave môžete predať alebo darovať, ak však už nevidíte žiadne využitie (obzvlášť pri nábytku a starých spotrebičoch), môžete si objednať profesionálne služby, ktoré sa o vypratanie postarajú za vás. Odvoz starého nábytku v Bratislave, jeho recykláciu a likvidáciu zabezpečí napríklad spoločnosť Foxway.

Zabezpečte si potrebný obalový materiál

Podľa povahy prevážaného tovaru si vyberajte vhodný obalový materiál, ktorý ho ochráni pred poškodením a znehodnotením. Krabice, bublinkové fólie, PVC vrecká, tkané textílie na stavebný odpad, stretchové fólie a podobne. Ak to nechcete robiť svojpomocne, sťahovacie spoločnosti ponúkajú zvyčajne aj možnosť balenia majetku. V tomto prípade však zaplatíte nielen za baliaci materiál (môžete si ho kúpiť, prípadne len požičať za nižšiu cenu), ale aj pracovníka (sadza EUR/hodina).

Bezpečný prevoz nábytku

Prevoz nábytku sprevádzajú rôzne potenciálne riziká. Ak sa rozhodnete previesť veci sami, nevyhnutné je nielen perfektné balenie, ale aj rôzne bezpečnostné prvky, ktoré zamedzia pohybu po podlahe nákladného priestoru dodávky alebo v kufri. To sú napr. protišmykové podložky a gurtne. Zvážte, či nie je výhodnejšie eliminovať riziko využitím prepravných služieb. Využiť môžete sťahovanie v Bratislave, prípadne aj prevoz nábytku do nového bývania, keďže kvôli hustej premávke sa vám môže preprava skomplikovať a neskúsený vodič môže mať problémy, najmä pri šoférovaní dodávky.