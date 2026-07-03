Od truhlíc po posuvné skrine: Ako sa úložný nábytok zmenil spolu s našimi domácnosťami?

Kedysi stačila jedna veľká truhlica, niekoľko políc a masívna skriňa v spálni. Domácnosti mali menej vecí, oblečenie sa dedilo, sezónne vybavenie nezaberalo celé skrine a kuchynský či obývací nábytok slúžil často celé desaťročia. Dnes je situácia úplne iná. Bývame v menších bytoch, pracujeme z domu, deti majú viac školských aj športových potrieb a v každej domácnosti pribúdajú nabíjačky, textílie, dekorácie, sezónne veci, dokumenty aj drobná elektronika.
Úložný nábytok sa preto zmenil z obyčajného miesta na odkladanie vecí na jeden z najdôležitejších prvkov moderného bývania. Už nemá iba ukryť oblečenie alebo posteľnú bielizeň. Má šetriť priestor, zjednodušovať upratovanie, opticky odľahčiť miestnosť a prispôsobiť sa životnému štýlu domácnosti.
Truhlica bola kedysi srdcom domácnosti
V minulosti mala truhlica v domácnosti mimoriadne dôležité miesto. Ukladalo sa do nej oblečenie, posteľná bielizeň, rodinné cennosti aj výbava pre budúcu nevestu. Bola pevná, ťažká a často zdobená. Nepôsobila ako doplnok, ale ako kus nábytku s jasnou hodnotou a príbehom.
Neskôr ju postupne nahradili almary, kredence, šatníkové skrine a veľké obývacie zostavy. Tie mali reprezentovať stabilitu domácnosti. Čím väčší a masívnejší nábytok, tým lepší dojem. Mnohé izby však pôsobili tmavo a preplnene, najmä keď sa do nich časom pridávali ďalšie skrinky, police a vitríny.
Dnešné bývanie pracuje s úplne opačnou logikou. Namiesto masívnosti vyhľadávame ľahkosť. Namiesto vystavovania všetkého na otvorených policiach chceme veci schovať. A namiesto jedného ťažkého kusu nábytku volíme premyslené riešenia, ktoré lepšie využijú priestor.
Moderná domácnosť potrebuje menej nábytku, ale viac systému
Najväčším rozdielom medzi bývaním kedysi a dnes nie je iba dizajn. Zmenilo sa množstvo vecí, ktoré doma vlastníme. Každá sezóna prináša iné oblečenie, detské potreby sa menia z roka na rok, športové vybavenie zaberá čoraz viac miesta a technika vytvára drobný chaos v každej miestnosti.
Práve preto už nestačí náhodne dokúpiť ďalšiu skrinku. Ak v byte pribudne jeden malý regál, problém sa často iba presunie. Skutočný poriadok vzniká až vtedy, keď má každá kategória vecí svoje miesto: oblečenie v skrini, dokumenty v zásuvkách, textílie v komode, sezónne veci vyššie a každodenné drobnosti tam, kde sú rýchlo dostupné.
Aj preto dnes rastie význam obchodov, ktoré ponúkajú rôzne typy nábytku pre viacero miestností. Pri zariaďovaní bytu alebo domu je výhodné vyberať tak, aby spolu jednotlivé kusy ladili a zároveň plnili konkrétnu funkciu. Inšpiráciu pre takéto premyslené riešenia ponúka napríklad obchod s nábytkom Mebline, kde možno nájsť nábytok do obývačky, spálne, predsiene, detskej izby aj kuchyne.
Moderný interiér nemusí mať viac nábytku. Potrebuje nábytok, ktorý lepšie pracuje s priestorom.
Posuvné dvere zmenili pravidlá v malých bytoch
Jednou z najväčších zmien v úložnom nábytku sú posuvné dvere. Kedysi sa s nimi stretávalo najmä pri vstavaných riešeniach, dnes patria medzi praktický štandard aj pri samostatne stojacich skriniach a komodách. Ich výhoda je jednoduchá: nepotrebujú priestor na otvorenie.
V malej spálni, úzkej chodbe alebo obývačke spojenej s jedálňou môže byť každý centimeter rozhodujúci. Klasické dvierka môžu narážať do postele, stola alebo susedného nábytku. Posuvné riešenia tento problém odstraňujú a zároveň pôsobia čistejšie. Práve preto sa dobre uplatní aj komoda s posuvnými dverami, ktorá dokáže schovať drobnosti bez toho, aby pri používaní zaberala ďalší priestor.
Takéto komody sa hodia do obývačky, predsiene, pracovne aj detskej izby. Modely typu RANER alebo FIESTA LAMELE sú zaujímavé najmä tam, kde má byť nábytok praktický, ale zároveň nemá pôsobiť ako provizórne riešenie. V obývacej izbe môžu ukryť dokumenty, spoločenské hry, nabíjačky či textílie. V predsieni zase veci, ktoré potrebujeme mať poruke, no nechceme ich vidieť hneď pri vstupe do bytu.
Skrine už neslúžia iba na oblečenie
Šatníková skriňa bola kedysi jednoduchá: jedna časť na vešanie, niekoľko políc a hotovo. Dnes od nej očakávame oveľa viac. Má uložiť oblečenie, posteľnú bielizeň, kufre, športové vybavenie, kabelky, tašky, sezónne veci aj domáci textil. V mnohých bytoch nahrádza časť komory.
Preto sú dôležité nielen rozmery, ale aj vnútorné členenie. Police, tyče, zásuvky, zrkadlové plochy a posuvné dvere rozhodujú o tom, či bude skriňa skutočne praktická. Moderné modely ako TRIVI, NOVI alebo QUANT ukazujú, že veľká úložná kapacita nemusí znamenať ťažký a zastaraný vzhľad.
Pri výbere sa oplatí pozerať aj na to, ako bude skriňa pôsobiť v miestnosti. Zrkadlové dvere dokážu opticky zväčšiť spálňu alebo predsieň. Svetlé dekory priestor odľahčia. Vyššie prevedenie využije stenu lepšie než niekoľko nízkych skriniek. Ak domácnosti chýba hlavný úložný bod, práve moderné skrine môžu byť riešením, ktoré zmení fungovanie celého bytu.
Najpraktickejšia skriňa nie je tá najväčšia, ale tá, v ktorej sa veci dajú nájsť bez hľadania.
Minimalizmus nie je prázdny byt, ale pokojnejší domov
Veľká časť súčasných interiérov smeruje k minimalizmu, no často sa nesprávne chápe ako snaha vlastniť čo najmenej vecí. V bežnej domácnosti to nie je reálne. Rodina potrebuje oblečenie, hračky, kuchynské vybavenie, textílie, sezónne dekorácie aj veci na voľný čas. Skutočný minimalizmus spočíva v tom, že tieto veci nemusia byť stále na očiach.
Uzavreté komody, vysoké skrine, jednoduché fronty a podobné dekory dokážu interiér zjednotiť. Miestnosť potom nepôsobí menšia kvôli množstvu predmetov. Naopak, vyzerá pokojnejšie, čistejšie a príjemnejšie na každodenné bývanie. Aj preto sa z úložného nábytku stal dôležitý nástroj interiérového dizajnu.
Vývoj od truhlíc po posuvné skrine teda nie je len príbehom dizajnu. Je to príbeh toho, ako sa zmenil náš spôsob života. Máme viac vecí, menej času a často aj menej priestoru. Nábytok na to musel zareagovať. A najlepšie riešenia dnes nie sú tie, ktoré zaplnia miestnosť, ale tie, ktoré jej vrátia poriadok, vzdušnosť a pokoj.