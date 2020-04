Ste zasnúbení? Toto je 8 vecí, ktoré by ste mali bezodkladne urobiť!

Samota nie je nič príjemné. Naopak život v spoločnosti milovanej osoby nás napĺňa a robí šťastnými. Nájsť si dnes ale spriaznenú dušu, po boku ktorej prežijeme tie najkrajšie chvíle, nie je jednoduché. Ak sa vám to konečne podarilo a ste už aj zasnúbení, gratulujeme! Týmto okamihom to však nekončí. O vašu radosť a spoločné plány by ste sa mali podeliť aj s rodinou a priateľmi.

Aby ste pri množstve povinností a plánovaní najdôležitejšieho dňa v živote na nič nezabudli, pripomenieme vám, čo je teraz skutočne dôležité a musíte, potom, čo ste, samozrejme, zavolali svojej matke, urobiť ďalej?!

Podeľte sa o svoju radosť

Po šoku, radostnom plači a normálnom dýchaní, by ste mali zavolať všetkým príbuzným a svojim najbližším priateľom oznámiť, že máte na ruke ten najkrajší zásnubný prsteň.

Myslite ale na to, aby sa nikto z vášho okolia neurazil, pretože sa túto správu skôr ako od vás, dozvedel zo sociálnych sietí.

Začnite premýšľať o mieste a dátume svadby

Po všetkých gratuláciách a pochvalách smerovaných na zásnubný prsteň, sa ľudia začnú pýtať, kedy bude svadba? Takže buďte pripravení dať im na túto otázku aj adekvátnu odpoveď s konkrétnym dátumom, alebo aspoň odpoveď „toto leto alebo jeseň“.

Vytvorte si dostatočnú finančnú rezervu

O tejto téme je nie je vždy ľahké hovoriť, no patrí k základom, na ktorých môžete stavať všetko ostatné. Zahrňte do svadobného rozpočtu všetko dôležité, nikdy však na úkor úverov a nevýhodných pôžičiek.

Kúpte si krásne svadobné prstene

Aj tento malý detail je dôležitou časťou vašich plánov, bez ktorého by ste si svadbu neužili tak, ako je to zaužívané. Svadba je jedným z najdôležitejších dní vo vašom živote, no len vďaka nádherným svadobným obrúčkam naň nikdy nezabudnete a budete mať krásnu spomienku!

Myslite pritom na fakt, že k výberu prsteňov sa musí pristupovať s fantáziou tak, aby boli rovnako originálne a jedinečné ako vy.

Sú symbolom jednoty, takže vo väčšine prípadov by mali byť rovnaké pre ženícha ako aj pre nevestu. Spravidla by mali byť hladké a vyrobené z ušľachtilých kovov. Slobodná voľba a široká ponuka sú v tomto smere ale niekedy dôležitejšie.

Vytvorte si zoznam hostí

Samozrejme, každý rodič vám dobre poradí, koho by ste mali pozvať, ale posledné slovo je vždy vaše! Užitočná rada: uprednostnite zoznam hostí a rozdeľte ho na nasledujúce položky:

nezabudnúť pozvať;

chceli by sme pozvať;

pozvať, ak je k dispozícii dostatok miesta.

Ani netušíte, ako veľmi vám to pomôže a ušetrí čas.

Rezervujte si miesto

Teraz, keď viete, koľko peňazí môžete minúť a koľko ľudí chcete pozvať, hľadajte ideálne miesto pre váš šťastný deň. Všetko ale musíte rezervovať čo najskôr. Aj keď to možno aktuálne ružovo nevyzerá, situácia sa zlepší a vy nebudete mať pre všetkých pozvaných dosť miesta.

Nájdite vynikajúceho fotografa a pošlite pozvánky

Pretože práve „živé“ fotografie vám budú tento nádherný okamih pripomínať po celý život, je dôležité, aby vám ich vedel správny profesionál aj urobiť.

Nakoniec, keď máte všetko naplánované a vybavené, nezabudnite na pozvánky. Svojich milovaných hostí musíte predsa vopred upozorniť, aby v tento významný deň všetci odložili svoje dôležité záležitosti a venovali čas iba vám. Spravidla by sa mali posielať pozvánky 6-8 mesiacov pred svadbou.

Ak na nič nezabudnete, nielen vy, ale aj vaši hosti budú na krásnu svadbu spomínať veľmi dlho.

Zdroj obrázka: Shutter B Photo/Shutterstock.com

