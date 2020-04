Poznáte pánske trendy tejto jari?

Príchod jari sprevádzajú rôzne výkyvy počasia a často rozmýšľame, čo si na seba vlastne obliecť. V tomto ročnom období by mali byť neodmysliteľnou súčasťou pánskych šatníkov najmä jarné prechodné bundy. Viete ale, aké sú aktuálne trendy v jarnej pánskej kolekcii?

Krátke tričko nie je v takomto nevyspytateľnom počasí postačujúce, to s dlhým rukávom však obmedzuje. Lepšou voľbou je teda zvoliť ďalšiu vrstvu, ktorú si kedykoľvek ľahko vyzlečiete. Ideálnym riešením sú predovšetkým pánske jarné bundy, no aj tie ale podliehajú trendom a vybrať si môžete spomedzi viacerých druhov. Tieto tri typy patria medzi tie najvyhľadávanejšie. Vlastníte ich aj vy?

Trend viacerých sezón

Najhorúcejším hitom spomedzi prechodných búnd sú najmä bombery typické svojím strihom do pása. Počuli ste už ale o tom, že pôvodne išlo o leteckú bundu? Po čase sa jej spracovanie adaptovalo aj do módneho priemyslu a tieto bundy sa stali skutočne obľúbenými. Toto prevedenie je navyše aj natoľko nadčasovým kúskom, že si môžete vyberať spomedzi rôznych farebných verzií, materiálov ale aj doplnkov v podobe nášiviek. Sú pohodlné, perfektne podčiarknu športový look a nájdete dokonca aj obojstranné prevedenia.

Základný prvok šatníka

V každom pánskom šatníku sú rifle absolútnou nevyhnutnosťou. Ďalší kúsok, ktorý by v ňom ale rozhodne nemal chýbať, predstavuje kožená bunda. Práve tá vám podčiarkne celkový outfit a dotvorí výsledný look. Ak túto bundu plánujete nosiť, rátajte s tým, že si získate pohľady okoloidúcich a zaručene v nej upútate.

Absolútna klasika

Rifľová bunda nie je výsadou dámskych šatníkov a neodmysliteľne by sa mala nachádzať aj v tom pánskom. Kombinácia viacerých rifľových druhov oblečenia nie je vôbec prekážajúca a pokojne sa môže ladiť aj ku klasickým džínsom. Denim je jednoducho nesmrteľný a z módy sa nikdy nevytratí, ide totiž o nestarnúci trend. Rifľová bunda perfektne poslúži pri zmenách počasia a bude kúskom, s ktorým nič nepokazíte. Nebojte sa kombinovať viaceré odtiene denimu, ak budú spolu ladiť, spravia vám dobrú službu.

Jarné prechodné bundy vám okrem pohodlia zabezpečia aj ochranu pred nečakaným nepriaznivým počasím. Navyše sú to aj vysoko trendové záležitosti a nech siahnete po ktoromkoľvek z týchto typov, s týmto prevedením neurobíte nikdy krok vedľa.