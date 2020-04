Toto je 5 najobľúbenejších matracov – čím sú lepšie ako ostatné

Nájsť matrac, ktorý dokonale vyhovuje našim spánkovým zvyklostiam môže byť frustrujúci proces. Výber matraca na základe zloženia materiálu, ceny a ďalších faktorov si vyžaduje rozsiahly prieskum – nie je to ľahká úloha, vzhľadom na to, že existujú desiatky značiek a obchodníci ponúkajú stovky matracov online aj v kamenných predajniach.

Väčšina ľudí kupuje matrac nesprávne, so zameraním na svojvoľné merania úrovne tvrdosti alebo polohy spánku, pričom prihliada iba na cenu, alebo jednoducho na výber materiálov a technológií ponúkaných v reklame. Ale takýto prístup vám v konečnom dôsledku môže priniesť nepohodlný matrac, ktorého kúpu by ste mohli ľutovať. Natrafili sme však na skvelý článok, ktorý túto tortúru zjednoduší. Tento test matracov a ich recenzie nás inšpirovali. Rozhodli sme sa predstaviť vám modely, ktoré sú aktuálne v kruhu zákazníkov najobľúbenejšie a z ktorých si možno aj hneď budete vedieť vybrať ten, ktorý vám bude vyhovovať.

1. Dormeo iMemory S Plus

Tento matrac ponúka komfort inovatívnej technológie Octaspring. Kombinuje penu a pružiny pre dokonalý zážitok z pokojného spánku. Tento typ konštrukcie matraca ponúka množstvo výhod vďaka použitiu podpornej pamäťovej peny na zmiernenie tlaku, ako aj patentovanej technológii Octaspring pre zlepšenie priedušnosti. Vďaka prirodzenému prúdeniu vzduchu medzi jednotlivými „oktaspringmi“ sú matrace Dormeo iMemory osemkrát priedušnejšie ako tradičná pamäťová pena. To znamená, že si užívate pocit z luxusnej pamäťovej peny, ale počas noci zostávate svieži. Ide o 3-zónový matrac, ktorý je vhodný pre každého, pretože ponúka unikátnu možnosť prispôsobiť jeho tvrdosť podľa želania od mäkkého po veľmi tvrdý a to aj pre každú stranu jednotlivo.

Je to ideálny partnerský matrac, pretože neprenáša pohyby a váš spánok nie je rušený prehadzovaním a otáčaním sa druhej osoby. To platí samozrejme aj vice versa. Luxusný poťah, vyrábaný v Taliansku, je impregnovaný látkami, ktoré zlepšujú kvalitu spánku. Matrac je vďaka svojim vlastnostiam vhodný aj pre alergikov.

2. Dormeo Aloe Vera Plus

V prvej päťke sa umiestnil aj ďalší matrac obľúbeného výrobcu. Matrac je vybavený 14 cm jadrom z Ecocell® peny a s extra jemným poťahom aloe vera pre väčšie pohodlie, podporu a ochranu. Matrac je navrhnutý tak, aby kombinoval prírodné liečivé a omladzujúce vlastnosti Aloe Vera s materiálmi novej generácie na uvoľnenie tlaku, aby výsledkom bol čo najlepší možný spánok. Unikátna pena je navrhnutá tak, aby bola trvalo elastická s trojrozmernou bunkovou štruktúrou, poskytujúca účinnú cirkuláciu vzduchu a podporu tam, kde ju potrebujete. Upokojujúce aloe vera je napustené do tkaniny mäkkého poťahu. Pamäťová pena výrazne obmedzuje prenos pohybu, eventuálny nepokojný spánok partnera vás nebude rušiť.

Matrac Dormeo Aloe Vera Plus patrí k tvrdým matracom, poskytuje pevnú oporu a je vhodný pre tých, ktorí trpia bolesťami chrbtice, pre osoby s vyššou hmotnosťou a tých, ktorí radi spia na chrbte.

3. Panmatraci SKOK and GO Exclusive

Výrobok českej spoločnosti s nekaždodenným názvom patrí do kategórie taštičkových matracov. Systém Multipocket ponúka zdokonalené usporiadanie pružín v tvare včelích plástov. Podporu chrbtice zabezpečujú pružiny s hustotou 289 ks/m2, ktoré sú uložené samostatne vo vreckách z netkanej textílie, celkovo v 9 zónach. Zvyšok konštrukcie matraca tvorí vrstva kokosového vlákna, pamäťová pena Visco a studená pena HR, ktorá rovnomerne rozkladá tlak, čo priaznivo vplýva na kvalitu spánku a uľaví od bolestí chrbta a kĺbov. Horná strana je tvorená z ovčej vlny. Ide o stredne tvrdý matrac, ktorý vyhovuje väčšine spáčov.

4. MPO Memory Comfort 1+1

Penový matrac s ortopedickými vlastnosťami ponúka 7 anatomických zón, ktoré ponúkajú ideálnu oporu boľavej chrbtici aj kĺbom. Je tvorený kombináciou viscoelastickej a PUR peny. Pridanú hodnotu môže pre niekoho znamenať aj fakt, že výrobca venuje zvýšenú pozornosť výberu dodávateľov materiálov a spolieha sa v prvom rade na českých partnerov a zásadne nenakupuje v Ázii. Ďalším bonusom je možnosť vybrať materiál poťahu – k dispozícii je až 8 alternatív, z ktorých je každá vhodná aj pre alergikov a samozrejme dá sa aj prať.

5. Dormeo Air Comfort Plus

Ide o 3- zónový, mimoriadne vysoký – až 27 cm matrac s pružinami Octaspring, ktoré sú zárukou vynikajúcej priedušnosti a dynamicky sa prispôsobia krivkám vášho tela. Matrac je možné používať z obidvoch strán a vďaka tomu ponúka dve úrovne tvrdosti – stredne tvrdú a tvrdú. Je vybavený tzv. vrstvou Adaptive, ktorá už ako jej názov napovedá, sa prispôsobí nárokom na termoreguláciu podľa aktuálnej sezóny. V zime vás udrží v teple a v lete príjemne chladí. Má hypoalergénne a antibakteriálne vlastnosti, ktoré ocenia aj alergici a astmatici. Ako sme u matracov tejto značky uz žvyknutí, poťah aj v tomto prípade pôsobí luxusne a tentokrát je obohatený o modalové vlákno Tencel®.z

Na čo sa zamerať pri výbere matraca: hlavné faktory

U nového matraca je potrebné hľadať dva hlavné faktory. Sú to podpora a pohodlie. Ak nájdete matrac, ktorý vás udrží v správnej polohe a pritom nevyvíja žiadny tlak na vaše telo, našli ste pre seba dobrý matrac.

Existuje však niekoľko ďalších drobných faktorov, ktoré treba mať na pamäti. Zahŕňajú prenos pohybu, podporu okrajov a teplotu.

podpora – potrebujete, aby vás matrac držal v správnej polohe od hlavy až k päte, aby ste sa nezobudili s bolesťami chrbta

– potrebujete, aby vás matrac držal v správnej polohe od hlavy až k päte, aby ste sa nezobudili s bolesťami chrbta pohodlie – matrac nesmie vyvíjať tlak na vaše telo, ktorý spôsobuje prehadzovanie sa a otáčanie, čo znamená, že sa budíte unavení.

Ako otestovať akú podporu matrac ponúka?

Najdôležitejším faktorom pri hľadaní správneho matraca je správna opora. Potrebujete, aby matrac tlačil nahor na vaše telo, aby pôsobil proti vašej telesnej hmotnosti. To znamená tvrdý pevný matrac podobný kameňu, však? Zle.

Vaše telo nie je priamka. Či už spíte na chrbte, na boku alebo na bruchu, vaše telo má krivky a matrac musí podporovať krivky a oblúky vášho tela (podobne, ako keď dobrá obuv podporuje klenbu chodidiel). Pozrite si pre ilustráciu nasledujúci obrázok:

Všimnite si, že matrac klesá okolo ramien a bokov, ale chrbtica je správne zarovnaná. Keby matrac bol príliš tvrdý, boky by boli tlačené nahor, rovnako ako plecia a chrbtica by nebola rovná. Ak by ste v takejto pozícii boli príliš dlho, prebudíte sa s bolesťami chrbta. Navyše, ak stále meníte polohu, aby ste sa snažili udržať chrbát v správnom zarovnaní, nedostanete sa do hlbších štádií spánku, čo znamená, že sa budíte nielen s bolesťami, ale aj unavení. Presne rovnaké následky sa vyskytnú , ak je matrac príliš mäkký a ste v ňom ako v hojdacej sieti. Potrebujete, aby matrac kopíroval tvar vášho tela a držal ho v neutrálnom vyrovnaní.

Ako otestovať pohodlie matraca?

Druhým najdôležitejším kritériom pri výbere vhodného matraca je pohodlie (nazývané aj úľava od tlaku). Ak je matrac príliš tvrdý, môže spôsobiť tlak na vaše telo. To preruší cirkuláciu a stlačí nervy (niekedy sa prebudíte s pocitom „špendlíkov a ihiel“ v ruke?) a to zas spôsobí, že budete často meniť polohu.

Ak často meníte polohu, váš spánok je roztrieštený a nedostanete sa do hlbších štádií spánku (fáza REM). To znamená, že budete unavíte, aj keď si myslíte, že ste spali 8 hodín. Keď skúšate matrac, mali by ste byť schopní ležať v jednej polohe bez toho, aby ste sa aspoň niekoľko minút pohybovali. Ak to dokážete, našli ste pravdepodobne dobrý matrac.

Toto sú dve hlavné kritériá. Aby ste to odtiaľto mohli jemne doladiť, je potrebné zvážiť niekoľko ďalších vecí.

Minoritné faktory

prenos pohybu – ak zdieľate s niekým posteľ, potrebujete minimalizovať prenos pohybu . Ak váš partner zmení pozíciu, alebo vstane z postele riskujete, že sa zobudíte, ak matrac prenesie pohyb na vašu stranu. Vyskúšajte matrac v obchode so svojím partnerom a nechajte ho zmeniť polohu, zatiaľ čo ste otočení chrbtom, aby ste zistili, nakoľko pohyb cítite.

– ak zdieľate s niekým posteľ, . Ak váš partner zmení pozíciu, alebo vstane z postele riskujete, že sa zobudíte, ak matrac prenesie pohyb na vašu stranu. Vyskúšajte matrac v obchode so svojím partnerom a nechajte ho zmeniť polohu, zatiaľ čo ste otočení chrbtom, aby ste zistili, nakoľko pohyb cítite. teplota – ďalším problémom, ktorý niektorí ľudia majú, je zadržiavanie tepla matraca. Väčšina dobrých matracov má v súčasnosti vlastnosti, ktoré retenciu tepla zmierňujú . Najväčšie riziko sa skrýva v lacných matracoch z pamäťovej peny.

– ďalším problémom, ktorý niektorí ľudia majú, je zadržiavanie tepla matraca. . Najväčšie riziko sa skrýva v lacných matracoch z pamäťovej peny. podpora okrajov – Je to dôležité, najmä ak spíte blízko okraja postele alebo často sedíte na okraji postele. Väčšina priemerných a lepších pružinových matracov ponúka vylepšené penové opláštenie okolo okraja, ale niektoré z najlacnejších matracov používajú na bokoch iba oceľovú tyč. Penové zapuzdrenie je lepšie. Matrace s pamäťovou penou často nemajú samostatnú oporu hrán kvôli charakteru peny (je navrhnutá tak, aby sledovala tvar vášho telo, aj keď na nej len sedíte).

