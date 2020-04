Zariaďte si spálňu v bohémskom štýle

Spontánny, prirodzený a moderný. Taký je bohémsky štýl, ktorý nedodržiava žiadne aktuálne trendy a je spojením všetkého, čo už tu kedysi bolo. Vyznačuje sa nespútanou farebnosťou, radosťou zo života a nekonvenčným kombinovaním.

Ak hľadáte štýl, ktorý bude stelesnením bezstarostnosti, ten bohémsky je pre vás ako stvorený. Hravý, pútavý a plný umeleckých spracovaní. Spája to, čo by ste priveľmi nekombinovali a napriek tomu získava funkčný celok. Tento štýl vnesie do vášho bývania chaos a vy si ho jednoducho zamilujete. Neriadi sa totiž žiadnymi pravidlami či súčasnými trendmi a nie je možné ho ani úplne presne zadefinovať. Je unikátnym vyjadrením vašej osobnosti, čím je každý interiér v bohémskom štýle svojský a ojedinelý. Ak si chcete zariadiť spálňu v boho štýle, tieto charakteristické prvky by sa v ňom mali nachádzať.

Kombinácia nekombinovateľného

Nemajte obavy zo spájania vzorov, textúr a farebných odtieňov. Z bohémskeho interiéru má vyžarovať radosť, upustite tak uzdu fantázii a realizujte sa. Kým teplé farby so zemitými odtieňmi budú stvárnením tepla domova, výrazné akcenty a kontrastné odtiene spravia taktiež dobrú službu. Červené a zelené spracovania nesmú v tomto interiéri jednoducho chýbať, čím viac ich je, tým lepšie.

Farebná kombinácia by mala navodiť dojem exotiky, naozaj sa teda môžete pri výbere vyhrať. Spojenie kvetinových motívov s etnickými prvkami sa môže taktiež prvotne zdať zvláštne, celkový vizuál ale perfektne dotvorí. Pre boho je typické najmä pohodlie, nezabúdajte preto ani na hebké huňaté prikrývky na posteľ v kombinácii s háčkovanými dekoráciami.

Zdroj: Photographee.eu / Shutterstock.com)

Netradičná flóra

Doprajte spálni nádych zelene prostredníctvom rastlín. Ani pri ich výbere však nepoľavujte zo závanu exotiky a siahnite po netradičnej palme či figovníku. Samozrejme, nezabudnite ani na spracovanie kvetináčov a voľte tie s originálnym a prúteným prevedením.

Nádych exotiky

Cestujte do exotických destinácií z pohodlia vašej spálne. Spojte niečo doposiaľ nevídané a stavte na príjemnú atmosféru. Vankúše zdobené strapcami, navrstvené koberce či farbami žiarivá čajová súprava. Zhmotnite svoje zážitky z cestovania a vystavte si vaše cenné poklady. Pokiaľ to s vami súvisí a vnášajú vám tieto predmety do života radosť, majú v boho spálni zaručene isté miesto.

Nebojte sa kombinácií, mixovanie vzorov a materiálov je viac ako vítané.



Zdroj: Photographee.eu / Shutterstock.com

Pestrosť nábytku

Mohutné a pestré miesto na sedenie. Také by mali byť typické bohémske pohovky a výhodou bude, ak budú zdobené vzormi či rôznymi pútavými aplikáciami. Zabudnite na ostrosť hrán či spracovanie bežného štandardu, tie atypické tu majú svoje uplatnenie. Kreslo s jedným zábradlím, sedačka bez ukončenia či okrúhla taburetka. Pokiaľ chcete takýto typ posedenia umiestniť do spálne, mal by byť v perfektnom súlade so zvyškom a vyžarovať harmóniu. Posteľ môže pokojne ležať na zemi, kým po jej stranách budú nekonvenčné spracovania stolíkov.

Zakladá si na doplnkoch

Kým pri minimalizme platí, že menej je niekedy viac, bohémsky štýl predstavuje úplný opak. Veľa miesta prináleží doplnkom a rôznym dekoráciám a čím početnejšie sú, tým lepšie. Nevyhýbajte sa ani burzám či blšiemu trhu a nájdite novým kúskom miesto. Nech sú akokoľvek ojedinelé, v bohémskom štýle vyniknú. Či už to budú rôzne sochy v podobe slona, doplnky s flitrami či ľanové dizajnové kúsky, týchto vecí nikdy nebude dosť. Strapce v boho štýle vládnu, na tie rozhodne nezabudnite.

Zdroj: brizmaker / Shutterstock.com

Bohémsky štýl spája na prvý dojem nespojiteľné a vytvára perfektný celok.



Spojenie etnického štýlu, návrat k hippies či motívy flóry. Aj to spája bohémsky štýl bývania a je toho dokonca oveľa viac. Ak si vás tento dokonalý chaos získa a túžite po bezprostrednej slobode a bývaní vyžarujúcom radosťou, toto nekonvenčné spojenie je pre vás to pravé.

