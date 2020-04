Zelenina tvorí základ imunity. Aby ste však neprišli o jej dôležité vitamíny, vyvarujte sa týchto chýb

Či už ste milovníkom zeleniny od malička, alebo ste v tejto oblasti nováčikom možno ani neviete, že pri jej príprave robíte nezvratné chyby. Ako napríklad vyhadzujete časti, ktoré by ste mohli použiť či nechtiac odstraňujete najvýživnejšiu časť zeleniny.

Dobrou správou je, že tieto zručnosti sa dajú veľmi ľahko naučiť. Všetko čo potrebujete je trochu praxe a nerobiť nasledovné chyby..

Nesprávne skladovanie zeleniny

Nákup zeleniny vo veľkom môže byť skvelým spôsobom ako ušetriť peniaze. Musíte však byť pripravení na jej skladovanie. Napríklad zemiaky a cibuľa môžu vydržať dlhšie ako mesiac, ak sú uložené v chladnom a tmavom priestore, ale nikdy by ste ich nemali skladovať spolu. Cibuľa uvoľňuje plyny, ktoré spôsobujú klíčenie zemiakov a rýchlejšie sa kazia. To isté platí pre jablká, uvoľňujú etylénový plyn, ktorý spôsobuje rýchlejšie dozrievanie iného ovocia a zeleniny, takže by ste ich mali skladovať separátne.

Pokiaľ ide o chladenú zeleninu, balenie zeleniny ako je kapusta, brokolica, mrkva a zeler do plastového vrecka, predĺži ich trvanlivosť. Hubám sa na druhej strane darí lepšie v suchom prostredí papierového vrecka. Nakoniec, ak máte koreňovú zeleninu so zeleňou (napríklad mrkva, reďkovka, repa) pred ich uskladnením do chladničky zeleň odstráňte. Aj keď je jedlá, spotrebováva živiny a vlhkosť z koreňov.

Oxidácia zeleniny, ale aj ovocia

Príprava zeleniny či ovocia na celý týždeň vopred je super spôsob ako ušetriť čas no nemusí to byť najlepší spôsob ako ich uskladniť. Nie je to problém s ovocím a zeleninou bohatou na antioxidanty, ako sú bobuľovité ovocie, kapusta, brokolica alebo repa. Tieto sú chránené pred oxidáciou a pri nakrájaní nezmenia farbu.

To isté sa nedá povedať o zemiakoch, jablkách, banánoch, baklažáne, zeleri či avokáde. Hneď ako ich nakrájame začnú totiž hnednúť. Hnednutie sa dá obmedziť pokvapkaním šťavy z citrónu, alebo toto ovocie a zeleninu môžete naložiť do okyslenej vody (voda zmiešaná s kyselinou citrónovou, citrusovou šťavou alebo octom). Najlepším spôsob ako zabrániť oxidácii je však nakrájať ovocie a zeleninu tesne pred tým ako ich idete konzumovať.

Oxidácia nie je jediný problém, o ktorý sa musíte starať. Príliš skoré nakrájanie môže tiež spôsobiť stratu živín a celkovú kvalitu. Strata živín je spôsobená kyslíkom, svetlom a teplom. Pri nakrájaní sa vitamíny začínajú rozkladať. Vitamín C je obzvlášť citlivý.

Použitie nesprávneho noža

Ak máte kuchársky nôž môžete si myslieť, že je to ten správny nástroj pre akékoľvek sekanie či krájanie. Existuje však niekoľko rôznych typov nožov z dobrého dôvodu, každá čepeľ je zvlášť vhodná pre konkrétnu úlohu. Namiesto toho, aby ste na rezanie všetkého použili veľký nôž, skúste použiť kratšie nože, ako sú japonské zeleninové nože. Môžete sa skúsiť nôž na šúpanie ovocia. Dlhšie nože sú vynikajúce na sekanie šalotky a zúbkované verzie sú ideálne pre tenké plátky paradajok.

Dôležitejšie ako používanie správneho noža je použitie ostrého noža. V kuchyni nie je nič desivejšie ako tupý nôž.

Zbytočne vyhadzovanie šupiek či iných častí zeleniny

Niektoré šupky sú samozrejme nepoužiteľné (napríklad banány a avokádo), ale možno si vyhodenie šupiek budete chcieť rozmyslieť pri zelenine ako je mrkva, uhorka, zemiaky alebo zázvor. Možno vyhodíte tie časti, ktoré sú najbohatšie na živiny! Šupy všeobecne obsahujú najvyššiu koncentráciu vitamínov, minerálov a antioxidantov, a v šupkách sa nachádza až 30 percent rastlinnej vlákniny. Táto vláknina nie je prospešná iba pre vaše trávenie, ale môže tiež zvýšiť pocit sýtosti.

Netýka sa to len šupiek. Stonky a listy často obsahujú viac živín ako samotná zelenina. Namiesto toho, aby ste ich vyhodili skúste ich použiť na niečo iné. Mrkvovú zeleň môžete použiť na výrobu pesta alebo chimichurri. Dokonca aj stonky brokolice sú vynikajúce, môžete ich nakrájať na kúsky a pridať ich k hranolkám či do coleslaw, alebo ich zamiešajte do smotany pre výraznejšiu chuť brokolicovej polievky.

Umývanie

Koreňová zelenina ako zemiaky a mrkva rastú v podzemí, ale aj nadzemné plodiny ako šalát a paradajky môžu byť počas zavlažovania postriekané nečistotami a bahnom. A čokoľvek, čo nie je organicky pestované, môže obsahovať zvyšky pesticídov, takže je skutočne dôležité ich produkty pred použitím umývať.

To však neznamená, že by ste si mali umyť zeleninu hneď, ako sa prídete domov z obchodu. Príliš skoré umytie môže podporiť rast baktérií, ktorý môže urýchliť rozklad. Zeleninu stačí umyť pred jej konzumáciou. Ak ju musíte vopred umyť, pred jej uskladnením sa uistite, že je čo najsuchšia. Nadmerná vlhkosť môže tiež urýchliť hnitie.

Kontaminácia

Počas prípravy jedla je veľmi ľahké zeleninu, ale aj ovocie kontaminovať a to keď prichádzajú do styku s nečistými povrchmi alebo riadom. Pretože ich väčšinou nevaríme, nie sú vystavené teplu, ktoré ničí väčšinu baktérií.

Preto je veľmi dôležité udržiavať ovocie a zeleninu mimo surovej hydiny, mäsa a morských plodov. To sa týka aj používania čistých nožov zvlášť na zeleninu a ostatné suroviny.

Nesprávny spôsob varenia

Každá zelenina je plná vitamínov, minerálov a antioxidantov, ale ak ich nevaríte správnym spôsobom, z týchto živín nebudete mať žiadny úžitok. Niektorá zelenina, napríklad zemiaky, huby, špenát, špargľa a ružičkový kel obsahujú vitamíny rozpustné vo vode, vrátane vitamínov B a C. Varením tejto zeleniny sa vitamíny vylúhujú do vody na varenie. Pokiaľ nemáte v úmysle túto vodu konzumovať (ako v prípade polievky), tieto vitamíny vám budú chýbať. Namiesto toho je lepšie túto zeleninu pripraviť na pare.

Mrazenie surovej zeleniny

Ak sa snažíte predĺžiť trvanlivosť ovocia a zeleniny, mraznička je skvelý spôsob. Je to vynikajúci spôsob, ako predísť hnitiu zeleniny a neexistuje lepší pocit ako keď viete, že máte v mrazničke vrecúško zeleniny pripravenej na použitie do vašej obľúbenej polievky. Než začnete blázniť a dáte zamraziť všetku nakúpenú zeleninu, mali by ste niečo vedieť: Surové ovocie a zelenina nie sú niečo, čo by ste mali uchovávať v mrazničke.

Pred tým ako zeleninu dáte do mrazničky, mali by ste ju blanšírovať vo vriacej vode. Tento proces zachová farbu, vitamíny aj minerály. A čo je dôležitejšie, zastavuje tiež enzýmovú aktivitu, ktorá môže ovplyvniť chuť zeleniny. Avšak zelenina ako sú uhorky, kapusta, zeler a hlávkový šalát, sa nedá blanšírovať a zmrazením by ochabli a zvodnali.

Čítajte tiež: