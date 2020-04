Dajte si misku so soľou do rohu miestnosti a sledujte čo sa stane

Miska so soľou v rohu vašej spálne vám môže priniesť šťastie a prosperitu.

V histórii hrala soľ v mnohých náboženstvách úlohu pri čistení predmetov od negatívnych energií alebo odpudzovaní zla. Podľa budhistickej tradície sa soľ používa na odpudzovanie zlých duchov a je známe, že po pohreboch si ľudia hádžu soľ cez plece, aby sa ubezpečili, že ich zlí duchovia nenasledujú domov. Náboženstvo šintoistov tiež používalo soľ na očistenie oblasti a preto sa soľ hádže do stredu ringu pred zápasmi sumo.

Očistenie domova

Môžete mať čistú a usporiadanú domácnosť, no stále máte pocit, že niečo nesedí. Na to aby ste cítili jemné frekvencie energie a ich výkyvy totiž nemusíte byť žiadny Zen majster.

Keď sa naučíte ako vyčistiť váš domov od negatívnej energie budete zažívať pokoj a harmóniu. Techník existuje hneď niekoľko, no táto vám zaberie len niekoľko minúť a pomôže skutočne transformovať energiu priestoru.

Ako na to

Zmiešajte polievkovú lyžicu vody, polievkovú lyžicu octu a čajovú lyžičku soli. Soľ nerozpúšťajte iba ju do tekutiny nasypte a nechajte klesnúť ku dnu. Mala by ostať viditeľná.

Dajte ju do sklenej misky alebo pohára a postavte nádobu do miestnosti, kde trávite najviac času. V spálni, obývačke alebo kuchyni, nádoba so soľou by mala byť na svetlom mieste.

Po 24 hodinách sa pozrite, či sa soľ vynorila na povrch. Ak je soľ hore, všetko vylejte a postup opakujte dovtedy, pokým soľ neostane na dne pohára. Ak sa tak stane, znamená to, že váš príbytok je vyčistený od negatívnych energií 🙂

