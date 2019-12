Ako počas dňa zažívať pociť šťastia čo najčastejšie

Ako si navodiť pocit šťastia

Všetci túžime po šťastí, preto existuje nespočetné množstvo návodov, ako sa k nemu dopracovať. Šťastie však pre každého znamená niečo iné a je ťažké ho vôbec definovať slovami. Je to totiž stav mysle, ktorý prichádza a odchádza. Nedá sa kúpiť, aj keď niektorí sa o to snažia. Neexistuje návod, ktorého dodržiavanie by vás automaticky urobilo šťastnými. Môžete však podniknúť isté kroky pre to, aby ste pocit šťastia zažívali počas dňa čo najčastejšie.

Nesťažujte sa, ale konajte

Poznáte ľudí, ktorí sa neustále sťažujú. Na všetkom vidia negatívnu stránku a chvíľami máte pocit, že si svoje pesimistické videnie sveta priam užívajú. Cítia sa ako obete, ktorým všetci ubližujú, no nie sú ochotní prevziať zodpovednosť za svoje rozhodnutia ani konať, aby svoj osud zmenili. Nebuďte takí aj vy. Ak chcete byť šťastní, musíte sa tešiť z vecí, ktoré vám vychádzajú a nevšímať si len to, čo nejde podľa vašich predstáv. Potrebujete túžiť po živote a podieľať sa ňom. Namiesto sťažovania sa konajte.

Vy sami ste strojcovia svojho šťastia

Niektorí si myslia, že ich osud je už napísaný. Sami však musíte zhrabnúť pero a stať sa autorom svojho životného príbehu. Váš pocit šťastia výrazne stúpne, ak si začnete život zariaďovať podľa vlastných vnútorných túžob a nenecháte si ho len diktovať vonkajšími okolnosťami.

Sami si predsa vyberáte, či sa pred problémami schováte alebo im budete čeliť, či svoj život budete milovať alebo nenávidieť, či začnete športovať alebo siahnete po drogách. Aj keď niekedy nemáte ten pocit, vždy máte slobodu vybrať si, ako zareagujete na životné vrcholy i pády. Nie je pritom najdôležitejšie, či problém vyriešite, ale to, aby ste aj v procese jeho riešenia zostali šťastní.

Uprednostnite seba

Jeden z kľúčových aspektov nadobudnutia šťastia je vzdanie sa myšlienky, že musíte žiť podľa predstáv ostatných. Uvedomte si, že život je vzácny a vy si ho zaslúžite prežiť po svojom. Často to znamená uprednostniť rozhodnutie, ktoré poteší vás, aj keď sa vymyká očakávaniam okolia. Ak budete žiť v súlade so svojimi voľbami, vytvoríte podmienky, aby šťastie prišlo a aj zostalo vo vašom živote.

Majte myšlienky pod kontrolou

Potrebujete sa naučiť selektovať myšlienky podobným spôsobom, ako si každý deň vyberáte oblečenie. Emócie vychádzajú z myšlienok. Vedecké štúdie tvrdia, že náš mozog často nepozná rozdiel medzi ozajstným prežívaním situácie a premýšľaním o nej. Ak nadobudnete kontrolu nad svojimi myšlienkami, dokážete kontrolovať aj emócie.

Mnohí si nesprávne myslia, že iní ľudia v nich vyvolávajú hnev či smútok. Pravda je však taká, že oni sami umožňujú druhým, aby ich zarmútili tým, že svoje myšlienky nedokážu kontrolovať. Zmeňte spôsob, akým nazeráte na situácie a uvedomte si, že vy rozhodujete o tom, ako sa budete cítiť, myslieť a reagovať na ľudí. Nikto iný vás nemôže „donútiť“ cítiť sa zle.

Žite v prítomnosti

Ľudia, ktorí žijú pre prítomnosť, vedú zväčša šťastný život. Naša spoločnosť, žiaľ, neuznáva túto hodnotu. Prítomnosť nám uniká pri neustálom premýšľaní o minulosti a budúcnosti. Strach v nás vyvolávajú veci, ktoré sa pravdepodobne nikdy nestanú. Príliš často si kladie otázku „čo ak?“. Venujte sa činnostiam, ktoré vás bavia. Pri nich sa dokážete naozaj sústrediť, myšlienky vám neubiehajú a naozaj si užívate aktuálny moment. Minulosť už bola, budúcnosť sa ešte nestala, len prítomnosť je tu a teraz.

