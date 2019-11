Poradíme vám ako vyberať vhodné krmivo pre svojho štvornohého miláčika

Kuracie alebo hovädzie, granule alebo konzervu, sušené alebo pečené, 60 alebo 80 % podiel mäsa… Nejednému majiteľovi psa sa z toľkých možností zatočí hlava. Výberu psieho krmiva by ste však mali venovať čo najväčšiu pozornosť. Práve vhodne zvolená strava vo veľkej miere ovplyvňuje kvalitu a dĺžku života vášho štvornohého miláčika.

Aký pes také krmivo

Zamysleli ste sa už niekedy nad tým, čo vlastne váš psík potrebuje, aby prosperoval? Požiadavky na nutričné hodnoty krmiva sa totiž líšia od jeho individuálnych potrieb. Teda od jeho veku, plemena, pohybových aktivít, na ktoré je zvyknutý a v neposlednom rade aj od zdravotného stavu.

V zásade platí, že krmivo zdravého dospelého psa by malo obsahovať dostatočné množstvo živín a energie na udržanie dobrej kondície a zároveň vyhovovať náročnosti jeho pohybových a športových aktivít. Dôležité sú aj vitamíny a antioxidanty, zabezpečujúce dobrú imunitu, pevné kosti, krásnu srsť a zdravé zuby. Šteniatka na svoj vývoj a rast potrebujú krmivo so zvýšeným obsahom vápnika a ostatných minerálov. Pre kotné aj dojčiace sučky zas vyberajte energeticky výdatnejšie krmivo, ktoré je zároveň bohaté na živiny. Naopak, staršie psy už nepotrebujú toľko energie. V ich prípade je však dôležitá ľahká stráviteľnosť a kvalita použitých surovín. Samostatnou kategóriou sú psíky s rôznymi ochoreniami. Ich nároky na krmivo sú veľmi špecifické.

Zloženie krmiva

Pri výbere krmiva pre svojho havkáča by ste mali miesto popularity značky vsadiť skôr na zloženie a kvalitu použitých surovín. Rovnako ako pri ľudskej strave, tak aj pri psej treba dodržiavať zásady vyváženej stravy. Pretože psy sú mäsožravce, na prvom mieste (20 – 30 %) by mali byť vždy živočíšne bielkoviny. Obsah sušeného mäsa si však nikdy nemýľte s mäsovokostnou múčkou, tá do kvalitného krmiva nepatrí.

Významnou zložkou v psom krmive je podiel tukov (5 – 20 %), ktoré sú zdrojom rýchlo uvoľňujúcej sa energie a zároveň pomáhajú pri vstrebávaní vitamínov A, D, E a K. Ich správne dávkovanie sa prejaví na kvalite srsti a kože. Sacharidy zlepšujú využitie bielkovín a tukov, nemali by však presahovať 20 %. Ich prebytok spôsobuje u psov obezitu alebo tráviace problémy. Výnimku však majú kotné a dojčiace sučky. Vláknina, ktorá podporuje správnu činnosť čriev, by mala byť v kŕmnej dávke zastúpená od 3 do 5 %. Avšak pri krmivách pre obézne psy jej podiel môže byť až okolo 20 %.

Princípy dobrého kŕmenia

Už od šteniatka učte svojho psíka pravidlá správneho kŕmenia. Predídete tak nielen nežiaducemu chovaniu, ale aj rôznym zdravotným komplikáciám. Každý psík má mať svoje miesto s jeho vlastnou miskou a predovšetkým presne určený čas kŕmenia. Dennú dávku mu môžete rozdeliť aj na viackrát. Je však dôležité, aby 2 hodiny po kŕmení nevyvíjal prehnane zvýšenú aktivitu. „Aj z tohto dôvodu je metóda kŕmenia Ad libitum, teda celý deň plná miska, nesprávna,“ vysvetľuje zverolekár Jaroslav Kohút.

Dospelému psovi môžete dať dokonca raz týždenne pôst. Nemusíte sa obávať, jednodňová hladovka mu neublíži, naopak pozitívne ovplyvňuje zdravotný stav. V prípade, že chcete zmeniť druh krmiva, robte to vždy postupne. Počas minimálne 3 dní miešajte staršie krmivo s novým, a to preto, aby ste psíkovi neprivodili tráviace problémy. Pri kŕmení nezabúdajte ani na dostatok čerstvej vody. Vo všeobecnosti platí: čím suchšie krmivo, tým viac tekutín by mal pes prijať.

Niečo pre náročnejších

Počuli ste o BARFe? Táto „nová“ metóda kŕmenia vychádza z faktu, že surová strava je pre psy chutná, pestrá, prirodzená a zo zdravotného hľadiska má množstvo výhod. Takto kŕmené psy majú pevnejšie svaly, šľachy a väzy, lepšiu imunitu, zdravšiu a lesklejšiu srsť či čistejšie zuby. Docieliť však tento ideál nie je jednoduché. V prvom rade veľa času zaberie študovanie, ako zostaviť psovi presne vyváženú kŕmnu dávku. Rovnako niekoľko hodín do týždňa si bude vyžadovať aj príprava každej dennej dávky. BARF teda nie je pre každého majiteľa. „Tí, ktorí nemajú dostatok času a trpezlivosti by predsa len mali siahnuť po kvalitných kompletných krmivách, ktoré rovnako dodajú psíkom všetky potrebné živiny,“ dodáva MVDr. Kohút. V tomto prípade však platí, že kvalita niečo stojí.

Dobrou správou je, že všetky náklady spojené s kúpou psieho krmiva si môžete znížiť členstvom v nákupnom spoločenstve a nakupovaním u jeho obchodných partnerov. „Benefitom je cashback, teda peniaze späť z každého nákupu vo výške 1 – 5 % z ceny tovaru, ako aj špeciálne zľavy pre členov nákupného spoločenstva,“ uviedol Ľuboš Kravárik, generálny riaditeľ myWorld Slovakia, prevádzkovateľ nákupného spoločenstva Cashback World. Jeho výhodou je, že ich členská karta alebo mobilná aplikácia vydaná na Slovensku platí na celom svete. Ak teda napr. radi nakupujte krmivo v Rakúsku, môžete ho získať výhodnejšie ako doteraz.

Čítajte tiež: