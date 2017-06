Ako prestať všetko zbytočne analyzovať

Ohodnoť článok

Ak máte pocit, že sa občas strácate v záplave vlastných myšlienok, skúste niektorú z týchto jedenástich techník, ktoré vám pomôžu nájsť vnútorný pokoj. Fixovanie sa na problémy (ktoré vôbec nemusia byť veľké) je často znakom úzkosti a spôsobuje zbytočný stres. Ako teda prestať veci príliš „riešiť“ a uvoľniť sa?

Ako nájsť vnútorný pokoj

Nechajte minulosť minulosťou

Stroj času neexistuje, tak sa ním nesnažte stať ani vy. Ak má niekto problém s niečím, čo ste povedali alebo urobili, je to presne to – ich problém. Ak sa k nemu nevrátia, je možné, že ste si ho len nahovorili.

Inšpirujte sa okolím

Ste jediní, kto si z niečoho robí starosti? Zrejme to bude tým, že to nestojí za to. Ak môžu nad situáciou mávnuť rukou ostatní, môžete aj vy.

Zaneprázdnite sa

K prílišnému analyzovaniu nepodstatností dochádza najčastejšie vtedy, keď sa človek nudí. Spomeňte si na časy, keď ste na nudu nemali čas – nebolo všetko jednoduchšie? Ak máte čas nazvyš, začnite sa venovať zanedbanému koníčku, priateľom, alebo vyskúšajte niečo celkom nové.

Čo najhoršie sa môže stať?

Položte si túto otázku a uvidíte, že vás upokojí. Ak ste aj naozaj spravili niečo zlé (napríklad ste niekoho urazili), premyslenie skutočných dôsledkov svojho konania vám pomôže sa so situáciou vyrovnať a nájsť na ňu riešenie. Nič nie je také zlé, ako sa môže zdať.

Vyrozprávajte sa kamarátovi

Konkrétnu tomu, ktorý je úprimný a povie vám, čo potrebujete počuť a nie to, čo počuť chcete. Možno mu budú stačiť len dve minúty vášho sťažovania sa „na nič“, aby vám otvoril oči a vy ste uvideli, že sa trápite zbytočne.

Povedzte si „a dosť!“

Stresovanie je ako zlozvyk. Často si ani neuvedomíme, že to robíme. Ak sa prichytíte pri tom, že o niečom začínate premýšľať zbytočne do hĺbky, proste sa zastavte a myslite na niečo úplne iné. Ako keby ste prepli kanál na televízii. Možno vás prekvapí, ako dobre to funguje a aké ľahké je nájsť vnútorný pokoj.

Naučte sa oddychovať

Medzi tými, čo veci najviac analyzujú, bežne nájdeme perfekcionistov a nadpriemerne citlivých ľudí. Keďže si všetko veľmi uvedomujú, sú extrémne opatrní v tom, aby nikomu neublížili a nič nepokazili. Uvedomte si ale, že ste tiež len človek a máte nárok na prešľapy – každému občas „ujde“ nevhodný komentár alebo sa zatvári inak, ako by sa mal. Nemôžete sa pre to zožierať. Nebudete vďaka tomu lepší človek, ale len neistá kôpka nervov, čo od vás môže v konečnom dôsledku odradiť ľudí viac, ako občasné faux pas.

Proste to vyriešte

Ak vám niečo naozaj nedáva spávať, vyriešte to. Možno vaša švagriná povedala niečo o vašich šatách a vy si to neviete vysvetliť. Namiesto toho, aby ste sa tým celé dni zožierali, jej zavolajte a vyriešte to raz a navždy.

Zamyslite sa nad podobnými situáciami z minulosti

Minulosť môže byť dobrý učiteľ. Poučte sa z nej aj vy. Spomeňte si na prípady, keď ste nad niečím urputne rozmýšľali úplne zbytočne. Možno zistíte, že to robíte aj teraz – história sa predsa opakuje.

Vážte si sami seba

Ak viete, že ste dobrý človek a konáte srdcom, netrápte sa. Zbytočné analyzovanie situácií je väčšinou spôsobené neistotou o tom, kto ste a či konáte správne. Ak prídete k záveru, že ste všetko robili najlepšie, ako viete, zistíte, že sa zožierate zbytočne.

Uvedomte si, na čom skutočne záleží

Niekedy sa na niečo upneme, aby sme sa rozptýlili alebo vyhli depresívnym myšlienkam. Namiesto toho, aby sme sa sústredili na to dôležité (čo je niekedy ťažké), si nachádzame rozptýlenia, aby sme sa nemuseli zaoberať realitou. Keď sa nabudúce prichytíte pri pátraní po tom, či ste sa na niekoho mali usmiať, sa radšej usmejte na svojho blízkeho. Nezaoberajte sa zbytočne vecami, ktoré nemajú dosah na váš život a venujte svoju energiu tým, ktorí v ňom zohrávajú dôležitú rolu.

Čítajte tiež:

3 horské výstupy lepšie ako Everest

Ako funguje myseľ narcistu

Ako Johnny Depp premrhal svoje milióny

Zdroj:http://www.lovepanky.com/my-life/better-life/how-to-stop-overthinking