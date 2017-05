Ako funguje myseľ narcistu

Ohodnoť článok

„Ty narcis!“ hovoríme a počujeme často v bežnej konverzácii. Hoci sa toto označenie používa žartovne, skrýva sa za ním aj diagnóza, ktorá vie napáchať veľa škody. Pozrime sa detailnejšie na deväť symptómov tejto poruchy osobnosti. Aký je naozajstný narcista?

Aký je naozajstný narcista

Verí vo vlastnú dôležitosť; nafukuje svoje úspechy a schopnosti a očakáva, že druhí ho budú vnímať ako lepšieho aj bez tomu zodpovedajúcich úspechov

Všetci poznáme arogantných ľudí. Chválenkárstvo je smiešne a často slúži len na zakrytie vlastných pochybností a nízkeho sebavedomia. Človek, ktorý si myslí, že je lepší ako vy – bez toho, aby to bolo opodstatnené – však môže napáchať škody na sebadôvere. Vezmite si rodičov, ktorých deti im nikdy nie sú „dosť dobré“. Príklad: „No, Miško, je síce super, že si sa dal na atletiku, ale ja som v tvojom veku už behal maratón.“

Fantazíruje o bezbrehom úspechu, moci, intelekte, kráse či rozprávkovej láske

Váži si vás ako nástroj na ich dosiahnutie, ale nie pre vás samotných. Jeho záujmy sú prvoradé. Príklad: Roman sa stará o svoje telo. Každé ráno behá a nepozná výnimky – ani keď sú jeho deti choré a potrebujú starostlivosť.

Verí, že je výnimočný a pochopia ho len iní vyvolení či vplyvní ľudia (alebo inštitúcie)

Narcisti si ľudí vážia podľa toho, akí úspešní v ich očiach sú. Často rozprávajú o svojich priateľoch lekároch, právnikoch či riaditeľoch, no nespomenú ich osobné vlastnosti.

Vyžadujú nadmerný obdiv

Ľudí, ktorí s narcistom vyrástli alebo s ním prežili vzťah, spája jedna vec: únava. Prečo? Narcisti neustále vyžadujú vašu pozornosť. Ich smäd po chvále je neuhasiteľný. Zároveň sa však neoplácajú rovnako. Vzťah s narcistom je v tomto smere jednostranný.

Neopodstatnene očakáva od druhých veľmi prívetivé správanie či to, aby automaticky vyhoveli jeho očakávaniam

Ich potreby sú na prvom mieste. Cítia, že si zaslúžia, aby sa s nimi zaobchádzalo kráľovsky. Keď nespolupracujete, tak na to doplatíte.

Využíva druhých na dosiahnutie vlastných cieľov

Pri využívaní druhých nepohne ani brvou. Príklad: Katarína zavolá kamarátke, krajčírke Jane, len keď potrebuje nové šaty.

Chýba mu empatia; nechce pochopiť alebo sa stotožniť s citmi a potrebami druhých

Bez schopnosti empatie je ťažko milovať. Narcista dokáže lásku fingovať, ale skôr či neskôr sa ukáže jeho pravá tvár. Príklad: Ema povie mame, že sa rozvádza, no tú viac ako dcérine pocity trápi to, čo na to povedia susedia.

Často závidí alebo si namýšľa, že závidia jemu

Buď sa vníma v takom dobrom svetle, že si namýšľa, ako mu všetci musia závidieť jeho skvelosť, alebo, a to je častejší prípad, závidí iným. Vyrovnáva sa s tým najhorším možným spôsobom: úderom pod pás. Príklad: Linda závidí postavu kolegyni Eve. Rozšíri preto klebetu, že je pravdepodobne anorektička.

Je arogantný a povýšenecký

Chce tým odviesť pozornosť od svojho krehkého ega. Hoci narcisti pôsobia ako ľudia, ktorí sa milujú, v skutočnosti sa neznášajú a na to, aby sa cítili lepšie, potrebujú ponižovať ostatných.

Samozrejme, že nie každý, kto vykazuje črty narcizmu, má poruchu osobnosti – narcizmus, tak ako iné deviácie v správaní a vnímaní sveta, je spektrum. Každý z nás je niekedy sebecký alebo závistlivý. Narcista je však taký stále.

