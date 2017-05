Etiketa rozchodov. Čomu sa pri nich vyhnúť

Ohodnoť článok

Niektoré vzťahy proste nevyjdú a treba ich nejako ukončiť. Ale ako na to, aby ste partnerovi neublížili a ten vás neohováral po okolí ako prvotriedneho sviniara? Odpovedá niekoľko anonymov.

Ako ukončiť vzťah

Nikdy to neskončite ešte v posteli

„Toto je jednoznačne najhorší spôsob rozchodu, aký som kedy zažila,“ hovorí anonymná čitateľka. Pustiť niekoho dolu vodou po sexe je necitlivé a jednoducho sa to nerobí.

Buďte úprimní, no nie nepríjemní

„Nie je dôvod vyhadzovať si na oči zákernosti, no nejaký náznak toho, čo stálo za vaším rozhodnutím, je vítaný.“ Dôvod, prečo sa vzťah skončil, by ste mali uviesť priamo, ale citlivo a bez zbytočného hnevu. „Vďaka tomu môžeme vzťah rozanalyzovať, máme niečo konkrétne, čoho sa môžeme chytiť a čo nám pomôže pohnúť sa ďalej.“

Vyhnite sa klišé

Každý ich vycíti na sto honov. Vaše dôvody na rozchod tak môžu vyznieť lacno, ba až neúprimne. Ten, s kým sa rozchádzate, tiež môže neuvážene dospieť k záverom, aké by vám ani nenapadli – napríklad, že ste ho určite podvádzali, hoci to vôbec nemusí byť pravda.

Dobré načasovanie je dôležité

Vyhnite sa rozchodu v deň narodenín partnera, na výročie, počas Vianoc, či na svadbe. Veľké NIE platí aj pre smutné udalosti. „Známu opustil partner, s ktorým bola tri roky, necelý mesiac po smrti jej otca. Bolo to hrozné.“

Postavte sa k tomu tvárou v tvár

Zdá sa, že na tejto požiadavke sa zhodnú všetci. Žiadne správy, e-maily, a už vôbec nie Facebook. Máte na viac. „Sociálne médiá nech vám ani nenapadnú. Radšej ma pozvite na kávu a povedzte mi to z očí do očí. Áno, môže to byť ťažšie a zrejme sa nevyhneme momentom trápneho ticha, no v konečnom dôsledku to bude lepšie. Vzťah sa uzavrie, môžeme veci prediskutovať. A je to slušné!“

Zbytočne to nepredlžujte

Rozchod by mal byť rozchod – bez zadných dvierok. Najlepšie je navrhnúť, aby ste sa istý čas nevídali. Inak sa môže rozchod preťahovať a pokaziť tak aj vzťah, na ktorý sa mohlo spomínať v dobrom. V žiadnom prípade s niekým po rozchode neskočte do postele „na rozlúčku“.

Pozor na obnovenie vzťahu

Po rozchode človeka často opantajú pochybnosti o správnosti jeho rozhodnutia. Zamyslite sa, prečo vám bývalý partner chýba. Potrebujete fyzickú blízkosť iného človeka? Alebo máte pocit, že to bola chyba, a že dôvody rozchodu sa odvtedy zmenili? Musíte si ujasniť, prečo rozmýšľate nad obnovením vzťahu. Dôvody nemusia byť pádne.

