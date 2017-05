Placebo vám pomôže vyrovnať sa so zlomeným srdcom

Ohodnoť článok

Ako sa vyrovnať s rozchodom

Ak budete po rozchode predstierať, že ste v poriadku, naozaj sa budete cítiť lepšie. Znie to ako zlá rodičovská rada, no podľa nedávnej štúdie vám tento prístup pomôže vyrovnať sa so zlomeným srdcom. Funguje to ako placebo.

Výskumníci z Coloradskej univerzity spovedali štyridsať ľudí, ktorí si v predošlých šiestich mesiacoch prešli neželaným rozchodom. Každý z nich priniesol na stretnutie dve fotografie – na jednej bol bývalý partner, na druhej dobrý kamarát. Mali sa na ne striedavo pozerať, popritom dostávali horúce stimuly do predlaktia. Účastníci mali na stupnici ohodnotiť svoj pocit, popritom MRI prístroj zaznamenával ich mozgové reakcie.

Ako sa vyrovnať s rozchodom? Placebo

Každý z nich po istom čase dostal sprej do nosa. Polovici povedali, že ide o „silné analgetikum, ktoré efektívne znižuje emocionálnu bolesť“, druhej pravdu – je to len soľný roztok. Tí, ktorí verili, že dostali liek, následne tvrdili, že pri stimuloch pociťujú nižšiu fyzickú i emocionálnu bolesť. Na fotografie ex-partnerov reagovali odlišne ako pred užitím spreja.

„Rozchod patrí k emočne najnegatívnejším zážitkom a celkom ľahko môže u človeka vyvolať psychologické problémy. Naša štúdia zistila, že placebo môže mať pomerne silný efekt na zníženie intenzity bolesti po rozchode,“ tvrdí autorka štúdie Leonie Kobanová. Podľa nej výsledky výskumu pomôžu ľuďom porozumieť, akým spôsobom sa v mozgu aktivuje emocionálna bolesť a zároveň im dá návod, ako ju zmierniť. „Je stále jasnejšie, že očakávania majú veľmi silný vplyv na naše zážitky. Ak uveríte, že vám nejaká činnosť pomôže, pravdepodobne sa po nej naozaj budete cítiť lepšie,“ dodáva Kobanová.

