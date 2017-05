10 chýb, ktoré vám bránia zbohatnúť 5 (100%) 1 vote

„Každý má rovnakú šancu zbohatnúť,“ tvrdí Steve Siebold, ktorý sa vypracoval na milionára. Problém je v tom, že nie každý túto príležitosť využije. Ak spĺňate niektorú z desiatich charakteristík v tomto článku, nie ste na správnej ceste za bohatou budúcnosťou.

Pracujete veľa, no nie rozumne

„Usilovná práca je len polovica úspechu. Len vďaka nej nikdy nezbohatnete. Treba zapojiť aj rozum,“ tvrdí špičkový finančný poradca Ric Edelman, ktorý odporúča investovanie – napríklad do cenných papierov. Podľa neho by sa mal každý snažiť, aby jeho peniaze zarábali ďalšie peniaze. „Viaceré z možností investovania nie sú rizikové. Nestoja veľa úsilia, ani času,“ podotkol Edelman.

Príliš sa sústredíte na šetrenie a málo na zarábanie

Zvyšujte svoje príjmy. Šetrenie je dôležité, no nemalo by vás brzdiť pri ďalšom zarábaní. „Kým rozmýšľate, na čom sa dá ešte ušetriť, utekajú vám veľké príležitosti. Nebojte sa peniaze roztočiť a sústreďte sa na to, ako ich zarobiť viac,“ radí Siebold.

Kupujete si veci, ktoré si nemôžete dovoliť

Ak žijete nad svoje pomery, boháč z vás nikdy nebude. Keď začnete zarábať viac, nezvyšujte hneď svoj životný štandard. „Prvé luxusné hodinky a drahé auto som si kúpil až vtedy, keď som mal zaistených viacero stabilných príjmov. Tesne pred zarobením prvého milióna som ešte jazdil na Toyote Camry. Staňte sa radšej známy svojou prácou ako rozhadzovaním,“ odporúča milionár Grant Cardone.

Ste spokojný so stabilným príjmom

Z máloktorého zamestnanca sa stane boháč. Musíte podnikať a robiť pre seba. „Je to najrýchlejšia cesta k bohatstvu. Väčšina ľudí sa však uspokojí s istotou práce s priemerným platom,“ poznamenal Siebold.

Neinvestujete

Rýchla cesta ako zbohatnúť. Čím skôr začnete investovať, tým lepšie. „Milionári investujú každý rok v priemere dvadsať percent svojho majetku,“ napísal Ramit Sethi v bestselleri Naučím vás, ako byť bohatý.

Pracujete na cudzích snoch, nie na svojich

Úspešní sú tí, ktorí idú za svojimi túžbami. Práca na šéfovom sne môže byť demotivujúca. „Mnohí sú preto nešťastní a práca ich nebaví. Potom sa to odzrkadlí aj na výkone profesie a chýba im zápal nevyhnutný pre presadenie sa,“ postrehol Thomas Corley počas svojho päťročného prieskumu, pri ktorom spovedal milionárov.

Zriedkavo opustíte svoju komfortnú zónu

Daň za úspech je počiatočná neistota a dočasná strata pohodlia. „Potreba istoty je prekážka na ceste k bohatstvu,“ vraví Siebold. Úspech sa nedostaví, ak neprekonáte strach. Nebojte sa zariskovať, no robte to s rozumom.

Nestanovujete si finančné ciele

Vďaka konkrétnemu cieľu sa vám bude zarábať ľahšie a s väčším pôžitkom. Chcete si kúpiť dom? Odsťahovať sa do cudziny? Cestovať každý mesiac? Spíšte si svoje ciele. „Väčšina ľudí nedostane, čo chce, jednoducho preto, že ani nevedia, čo chcú. Boháči v tom majú jasno,“ konštatoval milionár T. Harv Eker.

Najskôr platíte účty, potom šetríte

„Ľudia najskôr zaplatia nájom, telefón, odvody a snažia sa ušetriť z toho, čo im zostane,“ pomenoval David Bach bežný postup. Tento milionár ho považuje za chybný. Odporúča, aby ste najskôr „zaplatili sebe“ a pravidelne si odložili povedzme hodinovú mzdu z každodenného príjmu. Až potom sa pusťte do účtov, ktorým sa aj tak nevyhnete.

Neveríte, že môžete zbohatnúť

„Väčšina ľudí si myslí, že bohatých môže byť len pár šťastlivcov. V kapitalistických krajinách však má na to právo každý, kto je schopný vytvoriť niečo hodnotné pre ostatných,“ tvrdí Siebold. Začnite otázkou „Prečo nie ja?“, myslite vo veľkom a raz sa možno budete pýtať: „Prečo nie milión eur?“.

