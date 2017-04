Tipy ako ušetriť peniaze. Odložiť si 200 € mesačne nie je ťažké 4.8 (96%) 5 votes

Ako ušetriť peniaze je téma, ktorú rieši hádam každý. Nepoznáme nikoho, kto má peňazí toľko, aby vôbec nemusel riešiť šetrenie či odkladanie na budúcnosť. V redakcii nás zaujal prieskum od UniCredit Bank, kde na základe platieb banka analyzovala, na čo Slováci míňajú najviac. Pripravili sme pre vás tipy ako ušetriť až 200 € mesačne s tým, že si veľa neodopriete. Ku každému bodu, ktorý vám v článku „zakážeme“ sme našli alternatívu, ktorá je buď lacnejšia alebo dokonca zadarmo. Poďme na to.

Ako ušetriť peniaze

a nesedieť pri tom doma Prieskum UniCredit bank neprekvapil.

UniCredit Bank spravila prieskum na vyše 20 tisícoch platobných kariet na Slovensku aby zistila, na čo Slováci míňajú najviac peňazí. Aj keď podľa banky preferujeme bežné účty a bez poplatkov, väčšina z nás míňa práve na zábavu a na jedle. Zábava tvorí až pätinu všetkých platieb ľudí narodených po roku 1990, kde má priemerná platba hodnotu 26 €.

Tip ako ušetriť peniaze číslo 1: Obmedzte nočný život

Keďže zábava je najväčšia položka na výpisoch z účtov ľudí vo veku od 20 do 30 rokov, zamerali sme sa práve na ňu. Nočný život vie byť poriadne drahý. Najskôr sa naštartujete doma, potom zaplatíte vstup do klubu, kde si kúpite drink a domov idete taxíkom. Nechceme tým hovoriť, aby ste sa nechodili zabávať, no ak idete „žiť“ napríklad dva víkendy v mesiaci, 100 € zmizne, ani neviete kam. Ako je to možné?

Vstup do klubu: od 10 €

Drinky: 30 € a viac

Taxi domov: 15 €

To je 55 € iba za jeden večer, ktorý si s veľkou pravdepodobnosťou nebudete ani celý pamätať.

Náš tip: Nepite v podnikoch alkoholické nápoje, ale minerálku. Ušetríte si čas státím v dlhej rade a vaša peňaženka sa tiež poteší. Z klubu choďte domov nočným autobusom – chodia každú hodinu a lístok stojí zhruba jedno euro.

Tip ako ušetriť peniaze číslo 2: Kupujte zdravé potraviny

Zdravé potraviny sú lacnejšie, ako tie nezdravé. Pozrite si, koľko stojí zelenina, ovocie a porovnajte to s tým, koľko miniete na čokolády, zákusky, čipsy. Zrátajte si, koľko mesačne miniete na potraviny, ktoré jednak nepotrebujete k životu, nič vášmu telu nedajú a navyše veľa stoja.

Tým samozrejme netvrdíme, že si sem tam nemôžete na niečom pochutnať, no naozaj potrebujete mať v tom vozíku dve mrazené pizze, kartón piva a tri balíky čipsov? Kúpte si ryžu a kuracie prsia so zeleninou. Viacero porcií, ktoré sú navyše vášmu telu prospešné a zasýtia. Upravením vašich stravovacích návykov môžete mesačne ušetriť až 70 €.

Tip ako ušetriť peniaze číslo 3: Namiesto kávičky sa choďte prejsť

Do tohto človek veľmi ľahko spadne. Kávička sem, k tomu zákusok, minerálka a zaplatíte 7 € za to, aby ste sa videli s kamoškou. Čo tak ísť spolu radšej na prechádzku alebo pozvať kamošku k vám domov? Aspoň budete mať dôvod upratať a ušetríte peniaze. Takýchto stretnutí na káve môžete mať za mesiac aj desať, čo je ďalších 70 € za nič. Rozumné míňanie vám môže počas mesiaca ušetriť aj 200 € k dobru.

