Koľko stojí cesta okolo sveta? Toto budú tvoje minimálne náklady na jeden mesiac 4.67 (93.33%) 3 votes

Koľko stojí cesta okolo sveta

Dnes je veľký fenomén v cestovaní, nakoľko ceny leteniek idú neustále dole. Cestovanie nikdy nebolo tak dostupné, ako je teraz. Redakcia Zaujímavosti pre vás pripravila predbežný plán vašej cesty okolo sveta, kde sa zastavíte na tých najvýznamnejších miestach na svete. Povieme si spolu taktiež, koľko by ste sa mali kde zastaviť aby ste z danej destinácie aspoň niečo mali. No čo, pripravení? Čo myslíte, koľko stojí cesta okolo sveta?

Koľko stojí cesta okolo sveta

Slovenské cestovné kancelárie ponúkajú cestu okolo sveta už od 5800 € na osobu, kde sľubujú, že s vami strávia presne 24 dní. Čo je v týchto 24 dňoch zaradené, a čo by sme tam my ako redakcia pridali? V tejto sume cestovná kancelária ponúka nasledovné krajiny: Paríž, Dubaj, Srí Lanka, Singapur, Nový Zéland, USA, Francúzska Polynézia, Maledivy a Tahiti. Cena zahŕňa letenky, ubytovanie, sprievodcu a ostatné výdavky. Avšak, vedeli by ste to sami zvládnuť lacnejšie? Poďme sa na to pozrieť.

Tip redakcie: Tri miesta v Európe, ktoré si zaslúžia oveľa viac turistov

Povedzme, že chceme navštíviť všetky hlavné metropoly ako Dubaj, Kuala Lumpur, Sydney, Honolulu, LA a New York. Do Južnej Ameriky nepôjdeme, nakoľko ju máme od ruky, čo sa týka leteniek. Samozrejme, keď budete v Kuala Lumpur, budete sa chcieť zastaviť aj na exotických ostrovoch v Thajsku a keď budete v Sydney, budete chcieť ísť pravdepodobne aj na Fiji a Nový Zéland. Ako si teda naplánovať cestu?

Základné letenky pri ceste okolo sveta

Budapešť – Dubaj – Kuala Lumpur stojí zhruba od 399 €.

Kuala Lumpur – Sydney jednosmerne s AirAsia za 150 €.

Sydney – Honolulu – LA s dlhšou zastávkou na Havaji stoji od 800 €.

LA – New York kúpite už od 100 € za jeden smer so spoločnosťou JetBlue s prestupom v Bostone.

New York – Budapešť zoženiete aj za 400 €.

Tip redakcie: Jediná letecká spoločnosť s bezplatnou Wi-Fi na plaube

Celkové náklady za základnú trasu sú teda 1849 €. Ceny sa ale pohybujú a menia podľa ročných období a sviatkov, takže to zaokrúhlime na 2000 € aj s batožinou. Ak budeme počítať, že budete bývať v hoteloch vo dvojici, priemerná suma za ubytovanie na noc na pár bude 40 €, čo je 20 € osoba. Na mesiac to vychádza teda presne 600 € na osobu. Spolu s letenkami ubytovaním sa teda dostávame na sumu 2600 €. Vždy máme ale rezervu a sumu zaokrúhlime na 3000 €.

Ide však o veľmi základnú sumu bez jedla a prípadných výletov, menších preletov na ostrovy (napríklad po Havaji a podobne), čiže by sme určite pridali ešte 2000 € navrch.

Cesta okolo sveta na jeden mesiac vás teba na vlastnú päsť výde minimálne 5000 €, čo ste stále v pluse oproti cestovnej kancelárii 🙂

Čítajte tiež:

Tip na výlet 3v1: Srbsko, Macedónsko a Albánsko v jednom

Čo si nesmiete zabudnúť zbaliť na stanovačku