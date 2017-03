Tip na výlet 3v1: Srbsko, Macedónsko a Albánsko v jednom 5 (100%) 1 vote

Ako mnohí vieme, letecká spoločnosť Ryanair začala z Bratislavy prevádzkovať priame lety do srbského mesta Niš. Aj keď toto samotné mesto nie je slovenským turistom až tak známe ako napríklad Belehrad, má jednu veľkú výhodu. Je ideálnym štartovacím bodom pre cestovanie po Srbsku a okolitých krajinách ako je Albánsko a Macedónsko. Poďme sa teda spoločne pozrieť na to, ako by mal vyzerať váš výlet 3 v 1 so štartom v Srbsku.

Začnite výlet v meste Niš a odvezte sa vlakom do Belehradu

Spiatočnú letenku do mesta Niš môžete kúpiť už od 15 € spiatočne bez batožiny, ak kupujete s dostatočným časovým predstihom. Celkový let trvá menej než dve hodiny. Niš je ideálnym štartovacím bodom pre váš niekoľko dňový výlet po Balkáne. Určite v Niš odstaňte aspoň jeden celý deň aby ste si vychutnali atmosféru srbského mestečka, ktoré je veľmi útulné no bohaté na gastronomické zážitky.

Odporúčanie redakcie: Vezmite si z mesta Niš autobus alebo vlak do Belehradu. Vzdialenosť medzi Niš a Belehradom je presne 231 kilometrov a cesta trvá niečo málo cez 5 hodín. Vlakom je to rýchlejšie. Odporúčame vám vziať si z Niš skorý ranný spoj, aby ste z Belehradu v ten deň ešte niečo mali. Ceny sa pohybujú od 10€ za jeden smer. Ostaňte v Belehrade aspoň tri dni a vychutnajte si hlavén mesto Srbska naplno.

Ak by ste sa chceli medzi Niš a Belehradom prepraviť letecky, máme pre vás zlú správu. Medzi týmito dvoma mestami neexistuje žiadne priame letecké spojenie.

Čo vidieť v Belehrade?

Chrám sv. Sáva

pohľad na sútok Sávy a Dunaja z pevnosti Kalemegdan

historické centrum mesta

belehradská ZOO

Zo Srbska do Albánska cez Macedónsko vlakmi a autobusmi

Cestovanie po Balkáne až tak nákladné nie je. Vzdialenosť Niš – Skopje je presne 220 kilometrov a cesta autobusom trvá od štyroch až do piatich hodín v závislosti od toho, akou spoločnosťou sa vyberiete. Odchody autobusov a ceny si skontroluje na tejto stránke. Ak však nechcete mrhať čas cestovaním do Skopje z Belehradu cez Niš, čo vám zaberie celý deň, nasadnite v Belehrade na lietadlo spoločnosti AirSerbia a za hodinu a desať minút pristanete v Skopje. Cena letenky sa pohybuje od 60 € za jeden smer.

Čo vidieť v Skopje?

Skopje má mnoho nádherných mostov cez rieku Vardar. Pozrite si najmä Art Bridge

Matka Canyon západne od Skopje

pevnosť Kale

trh s macedónskymi rubínmi

lanovka ponad mesto na Millennium Cross

pamätný dom Matky Terezy

Skopje akvadukt

Ak máte dosť času, zbehnite aj do Albánska

Hlavné mesto Albánska, Tirana je od Skopje trochu vzdialená a ak nechcete sedieť sedem hodín v autobuse alebo vlaku, redakcia Zaujímavosti vám odporúča kúpiť si letenku. Ceny leteniek medzi Skopje a Tiranou sa pohybujú už od sumy zhruba 200 € za spiatočný let s prestupom.