Zistili sme pre vás, koľko stojí Transsibírska magistrála + ako na nej ušetriť

Ohodnoť článok

Veríme, že Transsibírsku magistrálu vám predstavovať nemusíme. Vlak, ktorý ide naprieč Ruskom až do Pekingu. Niekoľko dňová cesta vlakom, kedy vám jedinú spoločnosť robí pravá Ruská vodka, nekonečne dlhé dni a pohľad na biele brezy, ktoré sa rozprestierajú naprieč Ruskom. Koľko však tento zážitok ale stojí? Pripravili sme pre vás kompletnú cenovú kalkuláciu s odkazmi, kde si lístky môžete kúpiť. Máme pre vás navyše niekoľko tipov, ako dať Transsibírsku magistrálu lacnejšie ako v skutočnosti je. Poďme na to.

Tip redakcie: Viete ako vyzerá začiatok Veľkého čínskeho múru?

Vieme, koľko stojí Transsibírska magistrála

Najskôr si však povedzme viac o tomto jedinečnom vlaku, ktorý pozná celý svet a je snom každého dobrodruha. Poznáte tieto zaujímavé fakty o Transsibírskej magistrále?

Dĺžka celej trasy je 9 252 km.

Vlak prechádza dvoma kontinentmi, Európou a Áziou.

Vlak prechádza ôsmimi časovými pásmami.

Má 63 zastávok.

Vlak prechádza okolo najhlbšieho jazera na svete – Baikal, ktoré obsahuje až jednu pätinu všetkej sladkej vody na zemi.

Vlak odchádza z Moskvy každý nepárny deň.

Vlak má špeciálny hrací vagón pre deti s množstvom hračiek.

Z Moskvy do Vladivostoku trvá cesta 167 hodín, čo je takmer týždeň

Koľko stojí lístok na Transsibírsku magistrálu?

Nuž, to záleží od triedy, ktorú si vyberiete. Lístky sa v letnom období pohybujú od sumy zhruba 490 € za jeden smer v spoločnom kupé alebo 1000 € v samostatnom kupé. Sú vybudované trasy z Moskvy do Pekingu cez Mongolsko alebo z Moskvy do Vladivostoku. Turisti však obľubujú trasu do Číny. Počas cesty si nemôžete kúpiť takzvaný „open ticket“ a vystupovať, kde sa vám zachce. Čo však môžete spraviť je, že si kúpite viacero lístkov na každý segment cesty. Najčastejšie zastávky sú na Sibíri pri jazere Baikal a v Mongolsku pri púšti Gobi.

Kde si kúpiť lístok na Transsibírsku magistrálu?

Najlacnejší spôsob ako si kúpiť lístok na Transsibírksu magistrálu je priamo na vlakovej stanici v Moskve. Riziko je však spojené s tým, že vlak môže byť vypredaný. Druhou možnosťou je kúpiť si lístky priamo cez internet na stránke https://www.russianrailways.com

Aké ďalšie výdavky mám očakávať?