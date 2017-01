Viete ako vyzerá začiatok Veľkého čínskeho múru?

Ohodnoť článok

Každý z nás pozná Veľký čínsky múr. Monumentálna stavba, ktorú stavali niekoľko storočí je tak známa, že nie je možné, aby ste aspoň raz v živote nevideli jej fotografiu. Ale zamysleli ste sa niekedy nad jednou vecou? Napriek miliónom fotiek, ktorými nás zasypávajú rôzne magazíny o cestovaní či turisti na svojich sociálnych sieťach, nikdy sme nevideli jeho začiatok. Nemôže predsa pokračovať donekonečna. Musí niekde začínať a niekde zas musí končiť.

Začiatok Veľkého čínskeho múru

Ak teda chcete vidieť začiatok Veľkého čínskeho múru, mali by ste sa vybrať asi 300 kilometrov východne od Pekingu do mesta Qinhuangdao v provincii Shanghaiguan. Odtiaľ sa múr tiahne ešte asi 5 kilometrov východne a končí výbežkom v mori, a to je miesto kde začína Veľký čínsky múr. Presne z tohto bodu začína svoju 8850 km dlhú púť na západ pozdĺž hraníc s Mongolskom.

Stará dračia hlava

Číňania nazývajú začiatok múru Laolongtou, čo sa dá voľne preložiť ako stará dračia hlava. Keď ho uvidíte bude vám hneď jasné prečo dostal takéto pomenovanie. Múr tu totiž vyzerá ako dlhý drak, ktorý skláňa svoju hlavu, aby sa napil morskej vody. Výbežok, ktorý zasahuje do mora má dĺžku asi 23 metrov a je prístupný pre turistov. Keď sa postavíte na hradby Dračej hlavy môžete vidieť ako sa celá stavba tiahne ďaleko do hôr a oblúkom objíma okolitú krajinu spolu s morským pobrežím. V tom momente máte pocit, že môžete objať celý svet.

História stavby

Laolongtou bol postavený v roku 1579 v období dynastie Ming. V júli 1904 ho však zničili japonskí vojaci, ktorí sa tu vylodili počas Boxerského povstania. Dnes tu môžeme vidieť hradby, ktoré obnovili v roku 1980. Najzaujímavejšie je, že pôvodný múr postavili za použitia zmesi, ktorú tvorili lepkavá ryža, piesok, hlina a vápno.

Celú oblasť Laolongtou tvorí 6 samostatných stavieb: mestečko Ninghai, v ktorom sa nachádza veža Chenghai, potom dve strážne veže Jinglu a Wangshou, Kamenné mesto a priesmyk Nanhaikou. Najznámejšia z týchto stavieb je veža Chenghai. Je to dvojposchodová budova, ktorá bola postavená z dreva a tehál a slúžila ako obranná veža pre celé okolie. S týmto miesto sa spája aj množstvo príbehov a legiend, ktoré majú pre obyvateľov Číny veľký význam.

Ak sa teda niekedy vydáte do tejto nádhernej krajiny, určite nezabudnite navštíviť toto magické miesto. Choďte pozdraviť starého a unaveného draka, ktorý stráži Čínu už niekoľko storočí.