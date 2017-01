Ako veľmi klamú cestovky? Pozreli sme sa na pláže, ktoré majú v ponuke

Ohodnoť článok

Poznáte to. Navštívite cestovnú kanceláriu, listujete v katalógu a všetko čo vidíte sú krásne pláže, biely piesok, sem tam palma a tyrkysové more. Ako čerešnička na torte samozrejme nesmie chýbať ani žltá nafukovačka s usmiatou rodinou. Takýto typický obraz nám predávajú cestovné kancelárie o svetových plážach a najkrajších ostrovoch. Ako je to v skutočnosti a do akej miery nás cestovky klamú, aby zarobili?

Pozreli sme sa detailným okom na najkrajšie pláže na svete a ohodnotili ich na merítku od 0 po 5. Päť znamená, že cestovné kancelárie zavádzajú na plnej čiare.

Varadero pláž na Kube – zavádzanie cestovných kancelárií: 4/5

Priemerná cena dovolenky na Kube na osobu stojí od 900 – 1300 €. Za túto cenu vás cestovka najčastejšie pošle do Varadera. Sklameme vás, ale Varadero je najväčší oklam slovenských cestovných kancelárií. Ak hľadáte miesto na Kube, ktoré nevyzerá ani zďaleka ako Kuba, určite príďte sem. Veľké rezortné hotely, kam sa chodia turisti doslova „prežierať“ a pláž, ktorá sa vôbec nevymyká priemeru ostatných svetových pláží.

Tip redakcie: Svoj drahocenný čas využite napríklad návštevou Národného parku vo Viňales, Havanou alebo historického mesta Trinidad. Pozrite si tradičnú výrobu kubánskych cigár a poseďte si v bare pri živej hudbe a Mojite. Varadero je strata času a peňazí.

Maledivy – zavádzanie cestovných kancelárií: 1/5

Priemerná cena dovolenky na Maledivách na osobu stojí od 1400 – 2000 €. Maledivy sú ohľadne zavádzania cestovných kancelárií diskutabilné. Záleží, kam idete. Ak ostanete väčšinu svojho času na ostrove Maafushi, určite budete sklamaní. Malý ostrov plný turistov vo vás maldivského ducha nezažne. Na druhej strane, nachádza sa tu bikini pláž ako na jednom z mála miest na celých Maledivách a nepochybne ide o najnavštevovanejší ostrov mimo rezortov.

Tip redakcie: Namiesto Maafishi zamierte na ostrov Diifushi (obrázok nižšie) a nájdete miesto vzdialené civilizácii. Neuveriteľné pláže ako z rozprávky alebo vianočného kalendára. Ostrov Diifush je presne to, čo hľadáte.

Patong pláž na Phukete – zavádzanie cestovných kancelárií: 5/5

Priemerná cena dovolenky na Phukete v Thajsku stojí od 700 – 1100 € na osobu. Thajský ostrov Phuket pozná hádam každý, kto navštívil Thajsko. Prečo? Pre svoje lacné ubytovanie. Cestovné kancelárie predávajú často Phuket ako lacnú dovolenku v Thajsku. No sami viete, že čo je lacné je zlé. Cestovka vás najčastejšie pošle do mesta Pathong.

Ak túžite po spoločnosti opitých nemeckých dôchodcov a skupiniek mladých chalanov, ktorí cestujú do Thajska za sex turizmom, tak ste tu správne. Pathong je jednoznačne sklamanie na plnej čiare. Na obrázku nižšie si pozrite, ako vyzerá slávna Pathong pláž – myslíte, že by ste si tu našli miesto pre uterák?

Havajské ostrovy a slávne Waikiki pláž – zavádzanie cestovných kancelárii: 2/5

Priemerná cena dovolenky na Havaji na osobu stojí od 1200 – 2000 €. Kto nepočul o známej Waikiki pláži zrejme ani nevie, kde sa Havajské ostrovy nachádzajú. Ide o ostrovy, ktoré vznikli tvorbou vulkanickej činnosti uprostred Pacifického oceánu. Havaj cestovné kancelárie ponúkajú zriedka pre vysokú cenu leteniek, no ak, tak v ich ponuke nájdeme aj Waikiki pláž.

A ako to funguje so všetkým známym, aj na Waikiki je to hlava na hlave. Avšak, Havaj má toho v ponuke veľa od krásnych vodopádov, džungle, lyžiarskeho strediska či potápania s korytnačkami. Dovolenka na Havaji sa určite oplatí.